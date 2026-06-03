Plex narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdi

·41·Texno
Plex narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdi
Audio versiyasi

Plex platformasi oddiy shaxsiy media-serverdan reklama asosidagi striming xizmati va filmlar ijarasiga ixtisoslashgan yirik xabga aylandi. Endilikda kompaniya Reddit va Letterboxd kabi ijtimoiy platformalar bilan raqobatlashishni maqsad qilgan. Chorshanba kuni taqdim etilgan yangi funksiyalar foydalanuvchilarning oʻzaro muloqot qilish uslubini butunlay oʻzgartirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi joriy etilgan Discussions boʻlimi foydalanuvchilarga film va seriallar haqida fikr qoldirish hamda muhokamalarda qatnashish imkonini beradi. Plex ushbu forum orqali Reddit platformasining kino-jamiyatlar orasidagi ustunligiga chek qoʻyishni rejalashtirmoqda. Kontentni nazorat qilish uchun AI (sunʼiy intellekt) va inson aralashuvidan iborat moderatsiya tizimi ishlab chiqilgan.

Yana bir muhim yangilik — Lists funksiyasi boʻlib, u orqali foydalanuvchilar oʻzlarining sevimli filmlari roʻyxatini tuzishlari, ularni boshqalar bilan ulashishlari va emojilar orqali munosabat bildirishlari mumkin. Yil yakuniga qadar boshqa platformalardagi roʻyxatlarni import qilish imkoniyati ham qoʻshiladi. Bu Letterboxd va IMDb kabi servislar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatni anglatadi.

Bundan tashqari, Plex foydalanuvchining koʻrish odatlariga asoslangan Match Score funksiyasini ham eʼlon qildi. Bu tizim foydalanuvchiga muayyan film qanchalik yoqishi mumkinligini foizlarda koʻrsatib beradi. Kompaniya asoschilaridan biri Scott Olechowski TechCrunch nashriga bergan intervyusida, bu funksiya cheksiz qidiruvlar oʻrniga shaxsiy tavsiyalarni tezkor taqdim etishini taʼkidladi.

Hozirda Lists funksiyasi barcha foydalanuvchilar uchun ochiq, Discussions esa shu oy oxirigacha ishga tushiriladi. Ushbu yangilanishlar Plex platformasining umrbod obuna (lifetime pass) narxlari sezilarli darajada oshishi kutilayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda.

PlexStrimingIjtimoiy TarmoqAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi