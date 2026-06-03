Rossiyada tovushdan tez uchar yoʻlovchi samolyoti prototipi yaratilmoqda

·56·Texno
Rossiyada tovushdan tez uchar yoʻlovchi samolyoti prototipi yaratilmoqda
Audio versiyasi

Rossiyada tovushdan tez harakatlanuvchi yangi avlod yoʻlovchi samolyoti prototipi ustida ish olib borilmoqda. Bu haqda Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa TASS agentligiga bergan intervyusida maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, loyiha allaqachon hisob-kitob bosqichidan oʻtib, amaliy jarayonga koʻchgan. Hozirda ishlar qogʻozda emas, balki bevosita konstruksiya va detallar ustida, yaʻni "temirda" olib borilmoqda. Loyiha ustida Jukovskiy nomidagi ilmiy-tadqiqot markazi OAK bilan hamkorlikda ishlamoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bunday laynerlar kelajakda aviakompaniyalar uchun katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Taxminlarga koʻra, ushbu turdagi samolyotlar parki kelajakda oʻnlab birlikni tashkil etadi. Asosiy talab biznes va birinchi klass yoʻlovchilari tomonidan boʻlishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning aprel oyida institut tovushdan tez uchuvchi istiqbolli samolyot konstruksiyasini patentlagan edi. Mazkur texnologiya tovush zarbasini kamaytirish va aeroportlar yaqinidagi shovqin darajasini pasaytirish imkonini beradi.

RossiyaAviatsiyaTexnologiyaSamolyotOAK
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi