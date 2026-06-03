Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vosita

·40·Texno
Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vosita
Audio versiyasi

Bugungi kunda qidiruv tizimlari AI xulosalari va tijoriy kontent bilan toʻlib borayotgan bir paytda, internetni avvalgidek samimiy va “insoniy” qilishga intilayotgan loyihalar koʻpaymoqda. Shunday tashabbuslardan biri — Wander Console boʻlib, u ochiq kodli va mustaqil xostingga asoslangan veb-konsoldir. Ushbu vosita foydalanuvchilarga mustaqil dasturchilar va ijodkorlar tomonidan tavsiya etilgan qiziqarli saytlarni oson topish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Londonlik dasturchi Susam Pal tomonidan yaratilgan Wander loyihasi StumbleUpon kabi klassik vositalardan ilhomlangan. Palning soʻzlariga koʻra, u Kagi qidiruv tizimining “kichik veb” vositasini koʻrgach, ushbu gʻoyani yanada rivojlantirishga qaror qilgan. Wander shunchaki bloglar emas, balki noodatiy mini-ilovalar, oʻyinlar va shaxsiy veb-loyihalarni ham qamrab oladi.

Wander tizimidan foydalanish juda oddiy: sayt egasi oʻz resursiga ikkita faylni (index.html va wander.js) yuklashi kifoya. Unda hech qanday murakkab maʼlumotlar bazasi yoki server kodlari mavjud emas, hatto GitHub Pages orqali ham ishga tushirish mumkin. Saytga oʻrnatilgan “Wander” tugmasi bosilganda, tizim tasodifiy ravishda boshqa bir qiziqarli va kreativ saytga yoʻnaltiradi.

Hozirda koʻplab foydalanuvchilar oʻz konsollarini oʻziga xos tarzda bezatmoqda. Masalan, ayrimlar retro uslubdagi dizaynlarni tanlasa, boshqalari faqat maʼlum bir nomdagi insonlar yaratgan saytlar roʻyxatini shakllantirgan. Bu kabi loyihalar internetning ilk davrlaridagi ijodiy muhitni va Geocities kabi platformalar taqdim etgan erkinlikni qaytarishni maqsad qilgan.

WanderInternetTexnologiyaOpen SourceStumbleUpon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi