Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vosita
Bugungi kunda qidiruv tizimlari AI xulosalari va tijoriy kontent bilan toʻlib borayotgan bir paytda, internetni avvalgidek samimiy va “insoniy” qilishga intilayotgan loyihalar koʻpaymoqda. Shunday tashabbuslardan biri — Wander Console boʻlib, u ochiq kodli va mustaqil xostingga asoslangan veb-konsoldir. Ushbu vosita foydalanuvchilarga mustaqil dasturchilar va ijodkorlar tomonidan tavsiya etilgan qiziqarli saytlarni oson topish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Londonlik dasturchi Susam Pal tomonidan yaratilgan Wander loyihasi StumbleUpon kabi klassik vositalardan ilhomlangan. Palning soʻzlariga koʻra, u Kagi qidiruv tizimining “kichik veb” vositasini koʻrgach, ushbu gʻoyani yanada rivojlantirishga qaror qilgan. Wander shunchaki bloglar emas, balki noodatiy mini-ilovalar, oʻyinlar va shaxsiy veb-loyihalarni ham qamrab oladi.
Wander tizimidan foydalanish juda oddiy: sayt egasi oʻz resursiga ikkita faylni (index.html va wander.js) yuklashi kifoya. Unda hech qanday murakkab maʼlumotlar bazasi yoki server kodlari mavjud emas, hatto GitHub Pages orqali ham ishga tushirish mumkin. Saytga oʻrnatilgan “Wander” tugmasi bosilganda, tizim tasodifiy ravishda boshqa bir qiziqarli va kreativ saytga yoʻnaltiradi.
Hozirda koʻplab foydalanuvchilar oʻz konsollarini oʻziga xos tarzda bezatmoqda. Masalan, ayrimlar retro uslubdagi dizaynlarni tanlasa, boshqalari faqat maʼlum bir nomdagi insonlar yaratgan saytlar roʻyxatini shakllantirgan. Bu kabi loyihalar internetning ilk davrlaridagi ijodiy muhitni va Geocities kabi platformalar taqdim etgan erkinlikni qaytarishni maqsad qilgan.
…