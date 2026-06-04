Rossiyada buzib boʻlmaydigan smartfon yaratildi: U oʻzining operatsion tizimiga ega
“Kaspersky laboratoriyasi” oʻzining maxsus operatsion tizimida ishlaydigan va buzib kirishning deyarli imkoni boʻlmagan himoyalangan smartfonni ishlab chiqmoqda. Kompaniya bosh direktori Yevgeniy Kasperskiyning soʻzlariga koʻra, ushbu qurilma konstruktiv xavfsizlikka yoʻnaltirilgan Rossiya IT-tizimi sifatida yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kasperskiy ushbu smartfon Android tizimida ishlamasligini hamda Apple, Huawei yoki Samsung ekotizimlariga mutlaqo aloqador emasligini alohida taʼkidladi. Qurilma mahalliy apparat platformasiga asoslangan boʻlib, unga “Kaspersky laboratoriyasi” tomonidan ishlab chiqilgan xususiy operatsion tizim oʻrnatilgan.
Hozircha smartfon erkin savdoga chiqarilmagan, biroq uning bir necha oʻnlab nusxalari tayyorlangan. Kompaniya bir qator tashkilotlar bilan birgalikda qurilmani pilot sinovdan oʻtkazish jarayonlarini boshlab yuborgan.
Mazkur ishlanma ommaviy bozor uchun emas, balki birinchi navbatda kiberjosuslikdan himoyalanish oʻta muhim boʻlgan siyosatchilar va davlat xizmatchilari uchun moʻljallangan. Loyiha ustidagi ishlar davom etayotgani sababli, uning toʻliq tijoriy sotuvga chiqish muddatlari hozircha ochiqlanmagan.
…