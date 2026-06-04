Rossiyada buzib boʻlmaydigan smartfon yaratildi: U oʻzining operatsion tizimiga ega

·62·Texno
Rossiyada buzib boʻlmaydigan smartfon yaratildi: U oʻzining operatsion tizimiga ega
Audio versiyasi

Kaspersky laboratoriyasi” oʻzining maxsus operatsion tizimida ishlaydigan va buzib kirishning deyarli imkoni boʻlmagan himoyalangan smartfonni ishlab chiqmoqda. Kompaniya bosh direktori Yevgeniy Kasperskiyning soʻzlariga koʻra, ushbu qurilma konstruktiv xavfsizlikka yoʻnaltirilgan Rossiya IT-tizimi sifatida yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kasperskiy ushbu smartfon Android tizimida ishlamasligini hamda Apple, Huawei yoki Samsung ekotizimlariga mutlaqo aloqador emasligini alohida taʼkidladi. Qurilma mahalliy apparat platformasiga asoslangan boʻlib, unga “Kaspersky laboratoriyasi” tomonidan ishlab chiqilgan xususiy operatsion tizim oʻrnatilgan.

Hozircha smartfon erkin savdoga chiqarilmagan, biroq uning bir necha oʻnlab nusxalari tayyorlangan. Kompaniya bir qator tashkilotlar bilan birgalikda qurilmani pilot sinovdan oʻtkazish jarayonlarini boshlab yuborgan.

Mazkur ishlanma ommaviy bozor uchun emas, balki birinchi navbatda kiberjosuslikdan himoyalanish oʻta muhim boʻlgan siyosatchilar va davlat xizmatchilari uchun moʻljallangan. Loyiha ustidagi ishlar davom etayotgani sababli, uning toʻliq tijoriy sotuvga chiqish muddatlari hozircha ochiqlanmagan.

KasperskySmartfonKiberxavfsizlikTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi