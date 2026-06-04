San-Fransiskoda oʻgʻri Waymo robotaksisidan foydalanib jinoyat sodir etdi

·62·Texno
San-Fransiskoda oʻgʻri Waymo robotaksisidan foydalanib jinoyat sodir etdi
Audio versiyasi

San-Fransiskoda shu yilning yanvar oyida gʻayritabiiy oʻgʻrilik hodisasi yuz berdi: nomaʼlum shaxs yoga kiyimlarini oʻgʻirlash uchun Waymo haydovchisiz avtomobilidan foydalandi. Politsiya hozircha jinoyatchini qoʻlga olishning uddasidan chiqa olmadi, bu esa robotaksilarning kuzatuv imkoniyatlari haqidagi qarashlarni shubha ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

San Francisco Chronicle nashrining xabar berishicha, ushbu holat Waymo kompaniyasi oʻz avtomobillari tomonidan yozib olingan videolarni qanday boshqarishini ochib berdi. Kompaniya safar davomida tasvirlarni saqlab qolsa-da, maʼlumotlar qancha muddat saqlanishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Aprel oyida tintuv uchun order berilgan vaqtda, kerakli kadrlar tizimdan oʻchirib yuborilgan boʻlgan.

Eng qiziq jihati shundaki, politsiya tashqi kameralar orqali ham oʻgʻrini aniqlay olmagan. Bunga sabab sifatida videolardagi yuzlar va detallar maxfiylik siyosati tufayli xiralashtirilgani (blur) koʻrsatilgan. Shuningdek, Waymo akkauntidagi maʼlumotlar ham tergovga yordam bermadi.

Hot 8 Yoga studiyasining xavfsizlik kameralari oʻgʻri robotaksida kelgani, kiyimlarni oʻgʻirlab, yana oʻsha mashinaga oʻtirib ketganini qayd etgan. Biroq Waymo tomonidan taqdim etilgan foydalanuvchi maʼlumotlari huquq-tartibot organlarini gumonlanuvchining shaxsiga olib bormadi.

WaymoRobotaksiSan-FransiskoTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi