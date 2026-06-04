San-Fransiskoda oʻgʻri Waymo robotaksisidan foydalanib jinoyat sodir etdi
San-Fransiskoda shu yilning yanvar oyida gʻayritabiiy oʻgʻrilik hodisasi yuz berdi: nomaʼlum shaxs yoga kiyimlarini oʻgʻirlash uchun Waymo haydovchisiz avtomobilidan foydalandi. Politsiya hozircha jinoyatchini qoʻlga olishning uddasidan chiqa olmadi, bu esa robotaksilarning kuzatuv imkoniyatlari haqidagi qarashlarni shubha ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
San Francisco Chronicle nashrining xabar berishicha, ushbu holat Waymo kompaniyasi oʻz avtomobillari tomonidan yozib olingan videolarni qanday boshqarishini ochib berdi. Kompaniya safar davomida tasvirlarni saqlab qolsa-da, maʼlumotlar qancha muddat saqlanishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Aprel oyida tintuv uchun order berilgan vaqtda, kerakli kadrlar tizimdan oʻchirib yuborilgan boʻlgan.
Eng qiziq jihati shundaki, politsiya tashqi kameralar orqali ham oʻgʻrini aniqlay olmagan. Bunga sabab sifatida videolardagi yuzlar va detallar maxfiylik siyosati tufayli xiralashtirilgani (blur) koʻrsatilgan. Shuningdek, Waymo akkauntidagi maʼlumotlar ham tergovga yordam bermadi.
Hot 8 Yoga studiyasining xavfsizlik kameralari oʻgʻri robotaksida kelgani, kiyimlarni oʻgʻirlab, yana oʻsha mashinaga oʻtirib ketganini qayd etgan. Biroq Waymo tomonidan taqdim etilgan foydalanuvchi maʼlumotlari huquq-tartibot organlarini gumonlanuvchining shaxsiga olib bormadi.
…