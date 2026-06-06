Rossiyaning “Kosmos-1602” sunʼiy yoʻldoshi 42 yildan soʻng orbitadan chiqdi
2024-yilning may oyi davomida Rossiyaga tegishli beshta kosmik apparat orbitadan chiqib, atmosfera qatlamlarida yonib ketdi. Bu haqda parvozini yakunlagan sunʼiy yoʻldoshlar boʻyicha oylik hisobotda maʼlum qilindi. Umumiy hisobda may oyida 68 ta apparat oʻz faoliyatini toʻxtatgan boʻlsa-da, Rossiya missiyalari oʻzining ham oʻta eski, ham nisbatan yangi ekanligi bilan alohida eʼtibor tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
May oyida ishini yakunlagan Rossiya apparatlari roʻyxatidan “Kosmos-1602”, TUSUR GO, Stratosat TK-1-B, “Gorizont” va OBZP-1 oʻrin olgan. Ularning orasida eng keksasi 1984-yilda uchirilgan “Kosmos-1602” apparati boʻlib, u koinotda 40 yildan ortiq vaqt davomida boʻlgan. Qolgan sunʼiy yoʻldoshlar zamonaviy eksperimental va amaliy missiyalar, jumladan, universitet hamda texnologik loyihalarga tegishli edi.
Umumiy statistika fonida Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining ustunligi yaqqol koʻzga tashlanmoqda: bir oy ichida ushbu tarmoqning 40 ta apparati orbitadan tushib ketgan. Shunga qaramay, Rossiya apparatlarining yoʻq qilinishi oyning muhim kosmik hodisalaridan biri sifatida qayd etildi.
Hozirgi vaqtda Yer atrofidagi orbitada Rossiyaning avvalroq uchirilgan yangi sunʼiy yoʻldoshlari oʻz faoliyatini davom ettirmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, eski apparatlarning atmosferada yonib ketishi koinotni chiqindilardan tozalash jarayonining tabiiy qismidir.
…