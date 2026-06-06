Tramp maʻmuriyati OpenAI kompaniyasining aksiyadoriga aylanishi mumkin

·56·Texno
Tramp maʻmuriyati OpenAI kompaniyasining aksiyadoriga aylanishi mumkin

AQSH Prezidenti Donald Trump juma kuni sunʻiy intellekt (AI) kompaniyalari bilan "Amerika xalqi AI muvaffaqiyatidan foyda koʻrishi mumkin boʻlgan" bitimlar tuzish boʻyicha muzokaralar olib borayotganini maʻlum qildi. Garchi Trump aniq kompaniya nomlarini keltirmagan boʻlsa-da, CNBC nashri Tramp maʻmuriyati OpenAI bilan davlat ulushi masalasini muhokama qilayotgani haqida xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʻlumotlarga koʻra, ushbu ulush OpenAI tomonidan taklif etilgan "Public Wealth Fund" (Ijtimoiy boylik jamgʻarmasi)ni shakllantirish uchun ishlatilishi mumkin. Kompaniya rejasiga koʻra, jamgʻarma tushumlari toʻgʻridan-toʻgʻri fuqarolarga taqsimlanadi, bu esa odamlarga oʻzlarining boshlangʻich kapitalidan qatʻi nazar, AI oʻsishidan foyda olish imkonini beradi. Bloomberg nashrining yozishicha, Trump bu gʻoyani qoʻllab-quvvatlab, Amerika xalqi kompaniyalarning hamkoriga aylanishi kerakligini taʻkidlagan.

OpenAI bosh direktori Sam Altman 2025-yil boshidan beri yirik AI kompaniyalarida davlat ulushi boʻlishi gʻoyasini muhokama qilib kelmoqda. Bu Trumpning foyda keltiruvchi kompaniyalarda davlat egaligiga boʻlgan qiziqishiga mos keladi. Masalan, oʻtgan yili AQSH hukumati qiyin ahvolga tushib qolgan Intel chipmeykerining 10 foiz ulushini sotib olgan edi.

Ushbu gʻoya siyosiy doiralarning har ikki tomonida ham qiziqish uygʻotmoqda. Senator Bernie Sanders OpenAI, Anthropic va xAI (SpaceX tarkibiga kiruvchi) kabi kompaniyalar uchun 50 foizlik bir martalik soliq joriy etishni taklif qildi. Sandersning fikricha, bu soliq aksiyalar koʻrinishida toʻlanishi va AI orqali keladigan trillionlab dollarlarning barcha uchun xizmat qilishini taʻminlashi kerak.

Biroq, bu tashabbus tanqidlardan ham xoli emas. Trumpning AI va kriptovalyutalar boʻyicha sobiq maslahatchisi David Sacks bu gʻoya korporatsiya va hukumatning haddan tashqari birlashib ketishiga olib kelishidan ogohlantirdi. Microsoft sobiq xodimi Dare Obasanjo esa ijtimoiy tarmoqlarda bu harakatlar OpenAI kompaniyasini hukumat tomonidan qutqarib qolish (bailout) uchun zamin tayyorlayotganini taxmin qildi.

OpenAIDonald TrumpSunʻiy IntellektSam AltmanAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBugun, 19:56Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus