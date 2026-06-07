Atom oʻlchamidagi chiplar: Yaponiyada soch tolasidan 100 ming marta ingichka nanotrubkalar yaratildi

·58·Texno
Atom oʻlchamidagi chiplar: Yaponiyada soch tolasidan 100 ming marta ingichka nanotrubkalar yaratildi

Tokio universiteti mutaxassislaridan iborat yapon tadqiqotchilar guruhi dunyodagi eng ingichka yarim oʻtkazgichli nanotrubkalarni yaratganini eʻlon qildi. Ularning diametri bor-yoʻgʻi bir nanometrni tashkil etadi — bu inson soch tolasidan taxminan 100 ming marta ingichka demakdir. Ushbu ishlanma yanada ixcham mikrosxemalar yaratish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi va qariyb 25 yil avval eʻlon qilingan nazariy hisob-kitoblarni amalda tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bunday oʻta ingichka anorganik nanotrubkalarni yaratishdagi asosiy qiyinchilik ularning barqarorligini taʻminlash edi. Yapon olimlari bu muammoni oʻziga xos usul bilan hal qilishdi: ular izolyator vazifasini oʻtovchi bor nitrididan tayyorlangan nanotrubkalardan "qolip" sifatida foydalanishdi. Ushbu qobiq ichida qizdirish natijasida molibden disulfidi (MoS2) — istiqbolli yarim oʻtkazgich materialdan iborat oʻta ingichka trubka shakllandi. Natijada "matryoshka" tamoyili asosida bir-birining ichiga joylashgan struktura hosil boʻldi.

Cheklangan makon atomlarning deyarli mukammal tartibda joylashishiga majbur qiladi, bu esa nuqsonlari minimal boʻlgan material olish imkonini beradi. Mazkur konstruksiya zamonaviy protsessorlarda qoʻllanilayotgan Gate-All-Around (GAA) tranzistorlari uchun juda mos keladi. Tajribalar davomida nanotrubka diametri kichrayishi bilan uning elektron xususiyatlari oʻzgarishi ham tasdiqlandi, bu esa kelajakdagi yarim oʻtkazgichli qurilmalarni yanada moslashuvchan boshqarish imkonini beradi.

Yangi material kremniyga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Zamonaviy kremniy chiplari oʻyish usuli bilan yaratiladi, bu esa oʻta kichik miqyosda nuqsonlar paydo boʻlishiga olib keladi. Yangi nanotrubkalar esa atom darajasidagi aniqlikda shakllanadi. Shuningdek, ular uglerodli nanotrubkalardan koʻra barqarorroq va bashorat qilinadigan xususiyatlarga ega, bu esa sanoat ishlab chiqarishi uchun juda muhimdir.

Hozirda tadqiqotchilar nanotrubkalarning uzunligini bir necha yuz nanometrdan bir mikrometrgacha va undan koʻproqqa oshirish ustida ishlamoqda. Shuningdek, ushbu yondashuvdan magnit va oʻta oʻtkazuvchanlik xususiyatlariga ega boʻlgan boshqa turdagi nanostrukturalarni yaratishda foydalanish rejalashtirilgan.

TexnologiyaNanotexnologiyaYaponiyaYarim OʻtkazgichlarMikroelektronika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot giganti: Super Heavy Booster B20 raketa tezlatgichi yangi rakursdaKoinot giganti: Super Heavy Booster B20 raketa tezlatgichi yangi rakursdaBugun, 04:21OpenAI kiberhujumlardan himoyalovchi Lockdown Mode rejimini taqdim etdiOpenAI kiberhujumlardan himoyalovchi Lockdown Mode rejimini taqdim etdiBugun, 20:54Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBugun, 19:56Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Atom oʻlchamidagi chiplar: Yaponiyada soch tolasidan 100 ming marta ingichka nanotrubkalar yaratildi – Zamin.uz, 07.06.2026