Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdi

·0·Texno
Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi aqlli uy uchun yangi gadjet — kuler, choynak, termopot va muz generatori funksiyalarini oʻzida birlashtirgan Mijia Instant Hot Water Dispenser (Ice Maker) qurilmasini namoyish etdi. Ushbu qurilma oshxona, ofis yoki yashash xonalari uchun moʻljallangan boʻlib, u ham ichki bakdan, ham toʻgʻridan-toʻgʻri suv filtrlash tizimidan foydalangan holda ishlashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy xususiyati — suvni lahzalarda isitishidir. 2050 W quvvatga ega oʻrnatilgan isitish elementi ishga tushganidan soʻng atigi 3 soniya oʻtib qaynoq suv yetkazib beradi. Foydalanuvchilar haroratni 40 dan 90 °C gacha tanlashlari mumkin, Mi Home ilovasi orqali esa yanada aniqroq sozlamalarni amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Shuningdek, qurilma tezkor ravishda muz tayyorlash qobiliyatiga ega: 5 ta muz boʻlagi 10–15 daqiqa ichida shakllanadi, saqlash kamerasi esa 55 tagacha muz boʻlagini sigʻdira oladi va ularni sovitilgan holatda saqlaydi. Ishlab chiqaruvchi gigiyena masalalariga ham alohida eʻtibor qaratgan boʻlib, suv va muzni ultrabinafsha nurlar yordamida sterilizatsiya qilish hamda tizimni avtomatik tozalash funksiyalarini joriy etgan.

Dispanser bolalardan himoya qilish tizimi, rangli displey bilan jihozlangan va shovqin darajasi 35 dB dan past. Xitoyda qurilma 15-iyundan boshlab taxminan 3299 yuan (chegirma bilan 440 dollar atrofida) narxda sotuvga chiqadi.

XiaomiMijiaAqlli UyTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiBugun, 08:23Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiHonor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiBugun, 07:58Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiMeta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiBugun, 07:24OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaOnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaBugun, 05:52Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiBugun, 04:23Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiRossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus