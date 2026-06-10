Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi aqlli uy uchun yangi gadjet — kuler, choynak, termopot va muz generatori funksiyalarini oʻzida birlashtirgan Mijia Instant Hot Water Dispenser (Ice Maker) qurilmasini namoyish etdi. Ushbu qurilma oshxona, ofis yoki yashash xonalari uchun moʻljallangan boʻlib, u ham ichki bakdan, ham toʻgʻridan-toʻgʻri suv filtrlash tizimidan foydalangan holda ishlashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy xususiyati — suvni lahzalarda isitishidir. 2050 W quvvatga ega oʻrnatilgan isitish elementi ishga tushganidan soʻng atigi 3 soniya oʻtib qaynoq suv yetkazib beradi. Foydalanuvchilar haroratni 40 dan 90 °C gacha tanlashlari mumkin, Mi Home ilovasi orqali esa yanada aniqroq sozlamalarni amalga oshirish imkoniyati mavjud.
Shuningdek, qurilma tezkor ravishda muz tayyorlash qobiliyatiga ega: 5 ta muz boʻlagi 10–15 daqiqa ichida shakllanadi, saqlash kamerasi esa 55 tagacha muz boʻlagini sigʻdira oladi va ularni sovitilgan holatda saqlaydi. Ishlab chiqaruvchi gigiyena masalalariga ham alohida eʻtibor qaratgan boʻlib, suv va muzni ultrabinafsha nurlar yordamida sterilizatsiya qilish hamda tizimni avtomatik tozalash funksiyalarini joriy etgan.
Dispanser bolalardan himoya qilish tizimi, rangli displey bilan jihozlangan va shovqin darajasi 35 dB dan past. Xitoyda qurilma 15-iyundan boshlab taxminan 3299 yuan (chegirma bilan 440 dollar atrofida) narxda sotuvga chiqadi.
…