Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadi
Roskosmos Qozogʻiston bilan hamkorlikda oʻrta toifadagi yangi «Soyuz-5» raketa-tashuvchisini xalqaro tijoriy parvozlar bozoriga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Davlat korporatsiyasi rahbari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, asosiy vazifa nafaqat raketadan muvaffaqiyatli foydalanish, balki orbitaga foydali yuklarni yetkazib berish boʻyicha raqobatbardosh servis yaratishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Roskosmos mutaxassislari birinchi sinov parvozidan olingan telemetriya maʼlumotlarini tahlil qilib, konstruksiya va ishlab chiqarish jarayonlariga zarur tuzatishlarni kiritmoqda. Ushbu oʻzgarishlar hozirda tayyorlanayotgan ikkinchi va uchinchi raketalarni ishlab chiqarishda hisobga olinadi. Rejaga koʻra, ushbu raketalar kelasi yilning yozida toʻliq tayyor boʻladi va fazoga uchiriladi.
«Soyuz-5»ning ilk parvozi 30-aprel kuni Boyqoʻngʻir kosmodromidan amalga oshirilgan edi. Sinov muvaffaqiyatli deb topildi: raketaning har ikkala bosqichi shtat rejimida ishladi va yuk maketi belgilangan traektoriya boʻylab orbitaga chiqarildi. Ushbu raketa past yer orbitasiga 17 tonnadan ortiq foydali yukni olib chiqish quvvatiga ega.
Samaradagi «Progress» raketa-kosmik markazi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu tashuvchi turli kosmik apparatlarni uchirishga moʻljallangan. Uning oʻziga xos jihatlari sifatida yuklarni yuqori aniqlikda orbitaga yetkazishi va nisbatan ekologik toza yoqilgʻi komponentlaridan foydalanishi koʻrsatilmoqda. Roskosmos ushbu xususiyatlar yordamida jahon kosmik xizmatlar bozorida oʻz oʻrnini egallashni koʻzlagan.
…