Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadi

·0·Texno
Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadi

Roskosmos Qozogʻiston bilan hamkorlikda oʻrta toifadagi yangi «Soyuz-5» raketa-tashuvchisini xalqaro tijoriy parvozlar bozoriga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Davlat korporatsiyasi rahbari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, asosiy vazifa nafaqat raketadan muvaffaqiyatli foydalanish, balki orbitaga foydali yuklarni yetkazib berish boʻyicha raqobatbardosh servis yaratishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Roskosmos mutaxassislari birinchi sinov parvozidan olingan telemetriya maʼlumotlarini tahlil qilib, konstruksiya va ishlab chiqarish jarayonlariga zarur tuzatishlarni kiritmoqda. Ushbu oʻzgarishlar hozirda tayyorlanayotgan ikkinchi va uchinchi raketalarni ishlab chiqarishda hisobga olinadi. Rejaga koʻra, ushbu raketalar kelasi yilning yozida toʻliq tayyor boʻladi va fazoga uchiriladi.

«Soyuz-5»ning ilk parvozi 30-aprel kuni Boyqoʻngʻir kosmodromidan amalga oshirilgan edi. Sinov muvaffaqiyatli deb topildi: raketaning har ikkala bosqichi shtat rejimida ishladi va yuk maketi belgilangan traektoriya boʻylab orbitaga chiqarildi. Ushbu raketa past yer orbitasiga 17 tonnadan ortiq foydali yukni olib chiqish quvvatiga ega.

Samaradagi «Progress» raketa-kosmik markazi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu tashuvchi turli kosmik apparatlarni uchirishga moʻljallangan. Uning oʻziga xos jihatlari sifatida yuklarni yuqori aniqlikda orbitaga yetkazishi va nisbatan ekologik toza yoqilgʻi komponentlaridan foydalanishi koʻrsatilmoqda. Roskosmos ushbu xususiyatlar yordamida jahon kosmik xizmatlar bozorida oʻz oʻrnini egallashni koʻzlagan.

RoskosmosSoyuz-5KosmosBoyqoʻngʻirTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiWaymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiBugun, 09:247000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildiBugun, 09:21Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiStarship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiBugun, 08:53Spektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiSpektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiBugun, 08:51Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiBugun, 08:23Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiXiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiBugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus