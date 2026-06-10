Jedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildi
Sunʼiy intellekt provayderlari oʻz mahsulotlarini tayyor yechim sifatida taqdim etishsa-da, amaliyotda AI agentlari biznesning oʻziga xos jihatlarini oʻrganmasdan turib samarali ishlay olmaydi. Agar model kompaniyaning daromadni qanday hisoblashi yoki fayllarga kirish huquqlarini tushunmasa, uning foydasi cheklangan boʻladi. Nyu-Yorkda joylashgan Jedify startapi aynan shu muammoni hal qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Jedify platformasi korxonalarning maʼlumotlar omborlari, SaaS ilovalari, BI vositalari va hatto Slack kanallari kabi manbalariga API orqali ulanadi. U kompaniya haqida maxsus “kontekst grafi”ni yaratib, AI agentlariga biznes jarayonlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, startap Norwest boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 24 million dollar mablagʻ toʻpladi. Shuningdek, maʼlumotlar giganti Snowflake ham strategik investor sifatida ishtirok etib, Jedify texnologiyasini oʻzining Cortex AI va boshqa mahsulotlariga integratsiya qilmoqda.
Kompaniya asoschisi va bosh direktori Assaf Henkinning taʼkidlashicha, AI agentlari korxona ichida foydali boʻlishi uchun maʼlumotlar, ruxsatnomalar, ish jarayonlari va kompaniyaga xos terminologiya oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻra olishi kerak. Bu kontekst agentga barcha maʼlumotlar orasida adashib qolmasdan, faqat aniq vazifaga tegishli axborotga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Masalan, Kiteworks kompaniyasi ushbu texnologiya yordamida oʻz savdo jamoalari uchun real vaqt rejimida mijozlar haqida barcha kerakli maʼlumotlarni taqdim etuvchi aqlli ilova yaratgan.
Xavfsizlik masalasi ham Jedify diqqat markazida. Tizim mavjud identifikatsiya va fayl tizimlaridagi ruxsatnomalarni meros qilib oladi, bu esa AI agentining ruxsat etilmagan maxfiy maʼlumotlarni (masalan, moliyaviy hisobotlarni) oddiy xodimlarga koʻrsatib qoʻymasligini taʼminlaydi. Hozirda Jedify oʻrta va yirik korxonalar bilan ishlamoqda va uning mijozlari orasida The Weather Company kabi mashhur brendlar bor.
…