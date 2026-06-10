Jedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildi

·0·Texno
Jedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildi

Sunʼiy intellekt provayderlari oʻz mahsulotlarini tayyor yechim sifatida taqdim etishsa-da, amaliyotda AI agentlari biznesning oʻziga xos jihatlarini oʻrganmasdan turib samarali ishlay olmaydi. Agar model kompaniyaning daromadni qanday hisoblashi yoki fayllarga kirish huquqlarini tushunmasa, uning foydasi cheklangan boʻladi. Nyu-Yorkda joylashgan Jedify startapi aynan shu muammoni hal qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jedify platformasi korxonalarning maʼlumotlar omborlari, SaaS ilovalari, BI vositalari va hatto Slack kanallari kabi manbalariga API orqali ulanadi. U kompaniya haqida maxsus “kontekst grafi”ni yaratib, AI agentlariga biznes jarayonlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, startap Norwest boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 24 million dollar mablagʻ toʻpladi. Shuningdek, maʼlumotlar giganti Snowflake ham strategik investor sifatida ishtirok etib, Jedify texnologiyasini oʻzining Cortex AI va boshqa mahsulotlariga integratsiya qilmoqda.

Kompaniya asoschisi va bosh direktori Assaf Henkinning taʼkidlashicha, AI agentlari korxona ichida foydali boʻlishi uchun maʼlumotlar, ruxsatnomalar, ish jarayonlari va kompaniyaga xos terminologiya oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻra olishi kerak. Bu kontekst agentga barcha maʼlumotlar orasida adashib qolmasdan, faqat aniq vazifaga tegishli axborotga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Masalan, Kiteworks kompaniyasi ushbu texnologiya yordamida oʻz savdo jamoalari uchun real vaqt rejimida mijozlar haqida barcha kerakli maʼlumotlarni taqdim etuvchi aqlli ilova yaratgan.

Xavfsizlik masalasi ham Jedify diqqat markazida. Tizim mavjud identifikatsiya va fayl tizimlaridagi ruxsatnomalarni meros qilib oladi, bu esa AI agentining ruxsat etilmagan maxfiy maʼlumotlarni (masalan, moliyaviy hisobotlarni) oddiy xodimlarga koʻrsatib qoʻymasligini taʼminlaydi. Hozirda Jedify oʻrta va yirik korxonalar bilan ishlamoqda va uning mijozlari orasida The Weather Company kabi mashhur brendlar bor.

JedifySunʼiy IntellektStartapSnowflakeBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiOperativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiBugun, 13:56Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiDecart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiBugun, 13:23Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaStarlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaBugun, 13:22VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiVPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiBugun, 13:20Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaNima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaBugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus