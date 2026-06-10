AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqda
NVIDIA rahbariyatidan biri yaqinda hisoblash quvvatlari uchun sarflanadigan xarajatlar xodimlarning maoshidan oshib ketganini maʼlum qildi. Mercor startapi bosh direktori ham ichki agentlar uchun tokenlarga xodimlar sonidan koʻra koʻproq mablagʻ sarflanayotganini tasdiqladi. Bu esa korxonalar orasida sunʼiy intellektga insonlardan koʻra koʻproq pul sarflanyaptimi, degan savolni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ramp AI Index tadqiqotiga koʻra, Amerika biznesida sunʼiy intellektni joriy etish surʼatlari tahlil qilinganda, eng yuqori 1 foizlik koʻrsatkichga ega boʻlgan, yaʼni "AI-pilled" (sunʼiy intellektga butunlay bogʻlanib qolgan) kompaniyalar har bir xodim uchun oyiga oʻrtacha 7500 dollar sarflamoqda. Bu katta mablagʻ boʻlib koʻrinsa-da, dasturiy taʼminot muhandisining oʻrtacha 16 000 dollarlik oylik maoshidan hali ham kamdir.
Statistikaga koʻra, barcha kompaniyalar ham bunday katta xarajatlarga tayyor emas. Eng faol foydalanuvchilarning top 10 foizi har bir xodim uchun oyiga 611 dollar sarflasa, oʻrtacha koʻrsatkich (median) bor-yoʻgʻi 11,38 dollarni tashkil etadi. Bu asosan korporativ tarif rejasidagi bitta litsenziya narxiga tengdir.
Shunga qaramay, sunʼiy intellektga boʻlgan xarajatlar oʻsishda davom etmoqda. "AI-pilled" toifasidagi firmalarda oʻtgan oyda xarajatlar har bir xodim uchun 14,1 foizga oshgan. Hozircha bu tendensiya qancha davom etishi nomaʼlum, biroq yetakchi kompaniyalar bir vaqtning oʻzida bir nechta frontier modellardan foydalanishga va arzonroq open-source modellarga oʻtishga harakat qilmoqdalar.
…