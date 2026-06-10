AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqda

·0·Texno
AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqda

NVIDIA rahbariyatidan biri yaqinda hisoblash quvvatlari uchun sarflanadigan xarajatlar xodimlarning maoshidan oshib ketganini maʼlum qildi. Mercor startapi bosh direktori ham ichki agentlar uchun tokenlarga xodimlar sonidan koʻra koʻproq mablagʻ sarflanayotganini tasdiqladi. Bu esa korxonalar orasida sunʼiy intellektga insonlardan koʻra koʻproq pul sarflanyaptimi, degan savolni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ramp AI Index tadqiqotiga koʻra, Amerika biznesida sunʼiy intellektni joriy etish surʼatlari tahlil qilinganda, eng yuqori 1 foizlik koʻrsatkichga ega boʻlgan, yaʼni "AI-pilled" (sunʼiy intellektga butunlay bogʻlanib qolgan) kompaniyalar har bir xodim uchun oyiga oʻrtacha 7500 dollar sarflamoqda. Bu katta mablagʻ boʻlib koʻrinsa-da, dasturiy taʼminot muhandisining oʻrtacha 16 000 dollarlik oylik maoshidan hali ham kamdir.

Statistikaga koʻra, barcha kompaniyalar ham bunday katta xarajatlarga tayyor emas. Eng faol foydalanuvchilarning top 10 foizi har bir xodim uchun oyiga 611 dollar sarflasa, oʻrtacha koʻrsatkich (median) bor-yoʻgʻi 11,38 dollarni tashkil etadi. Bu asosan korporativ tarif rejasidagi bitta litsenziya narxiga tengdir.

Shunga qaramay, sunʼiy intellektga boʻlgan xarajatlar oʻsishda davom etmoqda. "AI-pilled" toifasidagi firmalarda oʻtgan oyda xarajatlar har bir xodim uchun 14,1 foizga oshgan. Hozircha bu tendensiya qancha davom etishi nomaʼlum, biroq yetakchi kompaniyalar bir vaqtning oʻzida bir nechta frontier modellardan foydalanishga va arzonroq open-source modellarga oʻtishga harakat qilmoqdalar.

Sunʼiy IntellektNVIDIATexnologiyaBiznesRamp AI Index
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiBugun, 17:29Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiBugun, 17:25Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaNetflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaBugun, 17:20Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaHindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaBugun, 16:57Yandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiYandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiBugun, 16:52Rossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiRossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus