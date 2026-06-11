Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkin

·33·Texno
Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkin

Internetda sunʼiy intellekt agentlari trafigi insonlar trafigidan oshib borayotgan bir paytda, Coinbase kompaniyasi foydalanuvchilar nomidan operatsiyalarni bajaruvchi yangi vositani taqdim etdi. Robinhood platformasi shunga oʻxshash funksiyani eʼlon qilganidan bir necha kun oʻtib, Coinbase oʻz agentlarini ishga tushirdi. Ushbu agentlar nafaqat savdolarni amalga oshiradi, balki premium tadqiqotlar uchun ham mustaqil ravishda haq toʻlay oladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Foydalanuvchilar agentni oʻzlarining asosiy hisoblariga integratsiya qilishlari yoki xavfsizlik maqsadida alohida "sandbox" muhitida ishlatishlari mumkin. Agent Coinbase Advanced platformasidagi TradingView grafiklari kabi professional vositalardan foydalangan holda portfelni qayta muvozanatlashi, investitsiya tezislariga amal qilishi yoki kriptovalyuta savdosi boʻyicha maslahatlar berishi mumkin. Hozirda tizim spot va derivativlar boʻzorida ishlamoqda, kelajakda aksiyalar va prognoz bozorlari ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.

Yangi vosita AWS, Anthropic, Circle va Near bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ochiq x402 toʻlov protokolidan foydalanadi. Bu standart agentga hech qanday login yoki obunani talab qilmasdan, premium tadqiqot maʼlumotlari va hisoblash quvvatlari uchun haq toʻlash imkonini beradi. Shuningdek, Coinbase ushbu agentlarni ChatGPT yoki Claude kabi platformalarda MCP serveri orqali ishlatish imkoniyatini ham yaratdi.

Coinbase vakili Lincoln Murrning soʻzlariga koʻra, kompaniya internetning katta qismi agentlar orqali boshqariladigan kelajak uchun mahsulot yaratmoqda. Shu bilan birga, Visa va OpenAI kabi gigantlar ham agentli toʻlovlar ustida ishlamoqda. Moliyaviy barqarorlik kengashi (FSB) esa bunday texnologiyalar rivojlanishi bilan bogʻliq xatarlarni kamaytirish uchun kuchli himoya choralari zarurligini taʼkidlamoqda.

CoinbaseSunʼiy IntellektKriptovalyutaChatGPTTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaMeta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaKecha, 17:54Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiKecha, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiKecha, 17:26Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiQuantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiKecha, 16:58Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiSamsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiKecha, 16:56TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiTSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiKecha, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus