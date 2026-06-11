Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkin
Internetda sunʼiy intellekt agentlari trafigi insonlar trafigidan oshib borayotgan bir paytda, Coinbase kompaniyasi foydalanuvchilar nomidan operatsiyalarni bajaruvchi yangi vositani taqdim etdi. Robinhood platformasi shunga oʻxshash funksiyani eʼlon qilganidan bir necha kun oʻtib, Coinbase oʻz agentlarini ishga tushirdi. Ushbu agentlar nafaqat savdolarni amalga oshiradi, balki premium tadqiqotlar uchun ham mustaqil ravishda haq toʻlay oladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Foydalanuvchilar agentni oʻzlarining asosiy hisoblariga integratsiya qilishlari yoki xavfsizlik maqsadida alohida "sandbox" muhitida ishlatishlari mumkin. Agent Coinbase Advanced platformasidagi TradingView grafiklari kabi professional vositalardan foydalangan holda portfelni qayta muvozanatlashi, investitsiya tezislariga amal qilishi yoki kriptovalyuta savdosi boʻyicha maslahatlar berishi mumkin. Hozirda tizim spot va derivativlar boʻzorida ishlamoqda, kelajakda aksiyalar va prognoz bozorlari ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.
Yangi vosita AWS, Anthropic, Circle va Near bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ochiq x402 toʻlov protokolidan foydalanadi. Bu standart agentga hech qanday login yoki obunani talab qilmasdan, premium tadqiqot maʼlumotlari va hisoblash quvvatlari uchun haq toʻlash imkonini beradi. Shuningdek, Coinbase ushbu agentlarni ChatGPT yoki Claude kabi platformalarda MCP serveri orqali ishlatish imkoniyatini ham yaratdi.
Coinbase vakili Lincoln Murrning soʻzlariga koʻra, kompaniya internetning katta qismi agentlar orqali boshqariladigan kelajak uchun mahsulot yaratmoqda. Shu bilan birga, Visa va OpenAI kabi gigantlar ham agentli toʻlovlar ustida ishlamoqda. Moliyaviy barqarorlik kengashi (FSB) esa bunday texnologiyalar rivojlanishi bilan bogʻliq xatarlarni kamaytirish uchun kuchli himoya choralari zarurligini taʼkidlamoqda.
…