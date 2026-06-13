Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradi

·0·Texno
Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradi

Buyuk Britaniyadagi Nottingem universiteti olimlari bir vaqtning oʻzida ikkita ekologik muammoni hal qila oladigan texnologiyani taqdim etishdi. Tadqiqotchilar quyosh nuri yordamida ishlaydigan va elektr tarmogʻiga ulanishni talab qilmaydigan avtonom fotoelektrokimyoviy reaktorni ishlab chiqdilar. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u bitta quyosh nurlanishi energiyasidan foydalanib, bir vaqtning oʻzida ikkita kimyoviy reaksiyani amalga oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma karbonat angidrid (CO2) va biomassa chiqindilarini plastmassa, boʻyoqlar, toʻqimachilik va farmatsevtika sanoatida talab qilinadigan qimmatbaho kimyoviy birikmalarga aylantiradi. CO2 molekulasi juda barqaror boʻlgani uchun uni qayta ishlash odatda yuqori harorat yoki katta miqdorda elektr energiyasini talab qiladi. Britaniyalik olimlar esa bu muammoni tashqi quvvat manbaiga ehtiyoj sezmaydigan ikki kamerali reaktor yordamida hal qilishdi.

Reaktorning birinchi kamerasida quyosh nuri uglerod nitridi va volfram oksididan tayyorlangan maxsus fotoanodga tushadi. Bu yerda yogʻoch va qishloq xoʻjaligi chiqindilarining parchalanish mahsuloti boʻlgan HMFA birikmasi qayta ishlanadi. Natijada 95 foiz samaradorlik bilan biologik parchalanadigan plastiklar ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan monomer hosil boʻladi. Shu bilan birga, ajralib chiqqan elektronlar ikkinchi kameraga oʻtib, CO2 ni chumoli kislotasi hosilasi — formiatga aylantiradi.

Ushbu texnologiyaning yana bir afzalligi uning arzonligidir. Koʻpgina eksperimental tizimlardan farqli oʻlaroq, bu reaktorda platina yoki iridiy kabi qimmatbaho metallar oʻrniga keng tarqalgan va arzon materiallardan foydalanilgan. Olimlar nodir elementlarsiz yuqori samaradorlikka erishish uchun maxsus elektrochoʻktirish usulini ishlab chiqishdi. Oʻtkazilgan tahlillar qurilmaning uglerod izi deyarli nolga teng ekanligini koʻrsatdi.

Loyiha mualliflarining fikricha, kelajakda bunday modulli tizimlarni sanoat korxonalari va qishloq xoʻjaligi majmualari yoniga oʻrnatish mumkin boʻladi. Bu korxonalarga CO2 chiqindilarini va biologik chiqindilarni toʻgʻridan-toʻgʻri zavodning oʻzida tijorat qiymatiga ega mahsulotlarga aylantirish imkonini beradi. Agar texnologiya sanoat miqyosida oʻzini oqlasa, u global uglerod neytralligiga erishishda muhim vositaga aylanishi kutilmoqda.

TexnologiyaEkologiyaQuyosh EnergiyasiKimyoInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaSpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaBugun, 20:51Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiGoogle sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiBugun, 20:50Huawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaHuawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaBugun, 20:29SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiSpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiBugun, 20:22Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiAvtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiBugun, 19:52Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiSunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi