“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandi
Reddit va Hacker News platformalaridagi onlayn munozaralar tahlili shuni koʻrsatadiki, matnlarni generatsiya qilishda sunʼiy intellektdan foydalanganlikda ayblash holatlari keskin koʻpaygan. Tadqiqotchilar 2023-yildan 2026-yilgacha boʻlgan davrni qamrab oluvchi 25 millionga yaqin sharhlarni oʻrganib chiqib, “AI slop” (SI chiqindisi) atamasining qoʻllanishi koʻp marta oshganini aniqladilar. Bu atama endilikda texnik tekshiruv vositasi emas, balki shubhali xabarlarni obroʻsizlantirish uchun universal yorliqqa aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqotning asosiy xulosasiga koʻra, past sifatli SI-kontent haqidagi ayblovlar matnning obyektiv belgilari bilan juda kam bogʻliq. Foydalanuvchilar matnning haqiqatda ChatGPT yoki boshqa til modellari tomonidan yozilganini aniqlash oʻrniga, ushbu atamadan ijtimoiy chegaralanish vositasi sifatida foydalanmoqdalar. Oʻta rasmiy, haddan tashqari tartibli yoki onlayn muloqot uchun “juda toʻgʻri” koʻringan matnlar koʻpincha asossiz ravishda shubha ostiga olinmoqda.
Olimlar “epistemik adolatsizlik” fenomeniga ham eʼtibor qaratishgan. Bu vaziyatda muallifning uslubiy xususiyatlari tufayli u sunʼiy intellektdan foydalanganlikda ayblanadi va uning fikrlari qadrsizlantiriladi. Hacker News kabi texnik auditoriyaga ega platformalarda bunday ayblovlar koʻproq uchraydi, chunki u yerda SI-kontentga nisbatan ehtiyotkorlik normalari erta shakllangan. Reddit platformasida esa bu jarayon yanada ommaviy xarakterga ega.
Natijada, inson va mashina matni oʻrtasidagi chegara nafaqat texnik, balki ijtimoiy masalaga aylanmoqda. “SI chiqindisi” yorligʻi guruh identifikatsiyasini himoya qilish va “begona”larni chetlatish mexanizmiga aylangan. Bu esa sifatli matnlarning ham, agar ular shubhali darajada rasmiy boʻlsa, rad etilishiga va onlayn muloqotda ishonch darajasining pasayishiga olib kelmoqda.
…