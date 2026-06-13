“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandi

·25·Texno
“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandi

Reddit va Hacker News platformalaridagi onlayn munozaralar tahlili shuni koʻrsatadiki, matnlarni generatsiya qilishda sunʼiy intellektdan foydalanganlikda ayblash holatlari keskin koʻpaygan. Tadqiqotchilar 2023-yildan 2026-yilgacha boʻlgan davrni qamrab oluvchi 25 millionga yaqin sharhlarni oʻrganib chiqib, “AI slop” (SI chiqindisi) atamasining qoʻllanishi koʻp marta oshganini aniqladilar. Bu atama endilikda texnik tekshiruv vositasi emas, balki shubhali xabarlarni obroʻsizlantirish uchun universal yorliqqa aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotning asosiy xulosasiga koʻra, past sifatli SI-kontent haqidagi ayblovlar matnning obyektiv belgilari bilan juda kam bogʻliq. Foydalanuvchilar matnning haqiqatda ChatGPT yoki boshqa til modellari tomonidan yozilganini aniqlash oʻrniga, ushbu atamadan ijtimoiy chegaralanish vositasi sifatida foydalanmoqdalar. Oʻta rasmiy, haddan tashqari tartibli yoki onlayn muloqot uchun “juda toʻgʻri” koʻringan matnlar koʻpincha asossiz ravishda shubha ostiga olinmoqda.

Olimlar “epistemik adolatsizlik” fenomeniga ham eʼtibor qaratishgan. Bu vaziyatda muallifning uslubiy xususiyatlari tufayli u sunʼiy intellektdan foydalanganlikda ayblanadi va uning fikrlari qadrsizlantiriladi. Hacker News kabi texnik auditoriyaga ega platformalarda bunday ayblovlar koʻproq uchraydi, chunki u yerda SI-kontentga nisbatan ehtiyotkorlik normalari erta shakllangan. Reddit platformasida esa bu jarayon yanada ommaviy xarakterga ega.

Natijada, inson va mashina matni oʻrtasidagi chegara nafaqat texnik, balki ijtimoiy masalaga aylanmoqda. “SI chiqindisi” yorligʻi guruh identifikatsiyasini himoya qilish va “begona”larni chetlatish mexanizmiga aylangan. Bu esa sifatli matnlarning ham, agar ular shubhali darajada rasmiy boʻlsa, rad etilishiga va onlayn muloqotda ishonch darajasining pasayishiga olib kelmoqda.

Sunʼiy IntellektChatGPTRedditHacker NewsRaqamli Etika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiXitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiBugun, 06:28Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiGoogle TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiBugun, 06:22SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiSpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiBugun, 05:56Samsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiSamsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiBugun, 05:52Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiXitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiBugun, 04:56Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaAndrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi