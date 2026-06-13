SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasi
SpaceX kompaniyasining muvaffaqiyatli IPO jarayonidan soʻng, nafaqat yirik investorlar va Elon Musk, balki oddiy xodimlar ham diqqat markazida qoldi. Meksikadan kelgan va korxonada soatiga taxminan $28 haq evaziga payvandchi boʻlib ishlaydigan Xuan Ernandes (Juan Hernandez) ana shunday baxtli xodimlardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2015-yilda toʻliq stavkada ish boshlagan Ernandesga SpaceX dastlab $10 000 qiymatidagi aksiyalar paketini taqdim etgan edi. Shuningdek, u qariyb 10 yil davomida oʻz maoshidan muntazam ravishda kompaniya qimmatli qogʻozlarini sotib olib borgan. SpaceX birjaga chiqqach va aksiyalar narxi $167 gacha koʻtarilgach, uning aktivlari qiymati $1 milliondan oshib ketdi.
Ushbu muvaffaqiyat hikoyasi Elon Musk uni ijtimoiy tarmoqlarda ulashganidan soʻng keng tarqaldi. Kompaniyaning xodimlarni kapitalga jalb qilish dasturi minglab ishchilarga biznes hammuallifi boʻlish imkonini berdi. Koʻp yillik egalik huquqi ochiq bozorda aksiyalar narxi oshishi bilan ularning farovonligini keskin oshirdi.
Maʼlumotlarga koʻra, SpaceX birjaga chiqqanidan soʻng 4 000 dan ortiq amaldagi va sobiq xodimlar dollarli millionyerga aylanishi kutilmoqda. Yana 400 ga yaqin kishi uzoq muddatli ragʻbatlantirish tizimi tufayli $100 milliondan ortiq qiymatdagi aksiyalar paketiga ega boʻlishi mumkin.
SpaceX kompaniyasining Nasdaq birjasidagi debyuti kotirovkalarning kuchli oʻsishi bilan yakunlandi. Savdolarning birinchi kunidayoq aksiyalar 19 foizga qimmatlashib, $160,95 ni tashkil etdi. Natijada kompaniyaning bozor qiymati $2,1 trillionga yetib, u Broadcom va Amazon kabi gigantlarni ortda qoldirdi.
…