SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasi

·28·Texno
SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasi

SpaceX kompaniyasining muvaffaqiyatli IPO jarayonidan soʻng, nafaqat yirik investorlar va Elon Musk, balki oddiy xodimlar ham diqqat markazida qoldi. Meksikadan kelgan va korxonada soatiga taxminan $28 haq evaziga payvandchi boʻlib ishlaydigan Xuan Ernandes (Juan Hernandez) ana shunday baxtli xodimlardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2015-yilda toʻliq stavkada ish boshlagan Ernandesga SpaceX dastlab $10 000 qiymatidagi aksiyalar paketini taqdim etgan edi. Shuningdek, u qariyb 10 yil davomida oʻz maoshidan muntazam ravishda kompaniya qimmatli qogʻozlarini sotib olib borgan. SpaceX birjaga chiqqach va aksiyalar narxi $167 gacha koʻtarilgach, uning aktivlari qiymati $1 milliondan oshib ketdi.

Ushbu muvaffaqiyat hikoyasi Elon Musk uni ijtimoiy tarmoqlarda ulashganidan soʻng keng tarqaldi. Kompaniyaning xodimlarni kapitalga jalb qilish dasturi minglab ishchilarga biznes hammuallifi boʻlish imkonini berdi. Koʻp yillik egalik huquqi ochiq bozorda aksiyalar narxi oshishi bilan ularning farovonligini keskin oshirdi.

Maʼlumotlarga koʻra, SpaceX birjaga chiqqanidan soʻng 4 000 dan ortiq amaldagi va sobiq xodimlar dollarli millionyerga aylanishi kutilmoqda. Yana 400 ga yaqin kishi uzoq muddatli ragʻbatlantirish tizimi tufayli $100 milliondan ortiq qiymatdagi aksiyalar paketiga ega boʻlishi mumkin.

SpaceX kompaniyasining Nasdaq birjasidagi debyuti kotirovkalarning kuchli oʻsishi bilan yakunlandi. Savdolarning birinchi kunidayoq aksiyalar 19 foizga qimmatlashib, $160,95 ni tashkil etdi. Natijada kompaniyaning bozor qiymati $2,1 trillionga yetib, u Broadcom va Amazon kabi gigantlarni ortda qoldirdi.

SpaceXElon MuskIPOAksiyalarMillionyer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiXitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiBugun, 06:28Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiGoogle TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiBugun, 06:22Samsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiSamsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiBugun, 05:52“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandi“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandiBugun, 05:21Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiXitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiBugun, 04:56Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaAndrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi