Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirda
AQSHning Anthropic startapi hukumat koʻrsatmasiga binoan oʻzining eng soʻnggi sunʼiy intellekt modellariga kirishni toʻxtatgani global texnologiya bozorida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Ushbu kutilmagan qaror, ayniqsa, dunyoning eng yirik raqamli bozorlaridan biri boʻlgan Hindistonda qizgʻin bahslarni keltirib chiqardi. Mahalliy ekspertlar va tadbirkorlar xorijiy texnologiyalarga haddan tashqari bogʻlanib qolish milliy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch va The Information nashrlari xabariga koʻra, Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi taqdim etilgan Fable 5 va Mythos 5 modellaridan foydalanishni cheklash haqida koʻrsatma olgan. Cheklovlar nafaqat xorijiy foydalanuvchilarga, balki kompaniyaning oʻzida ishlaydigan chet el fuqaroligiga ega xodimlarga ham tegishli ekani aytilmoqda. Bu voqea Anthropic Hindistonning Tata Consultancy Services (TCS) giganti bilan hamkorlikni eʼlon qilganidan koʻp oʻtmay yuz bergani vaziyatni yanada murakkablashtirdi.
Geosiyosiy bosim va xavfsizlik masalalariDastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu xavfsizlik xavotirlari haqida hukumatga Amazon rahbari Andy Jassy xabar bergan boʻlishi mumkin. Oq uy vakillari esa Anthropic modellaridagi zaifliklar va tizimni buzib kirish (jailbreak) ehtimoli yuqoriligini taʼkidlamoqda. Anthropic rahbariyati hukumatning bu qaroriga eʼtiroz bildirgan boʻlsa-da, cheklovlar amalda qolmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt kabi strategik sohalar geosiyosiy qarorlar qurboniga aylanishi mumkinligini koʻrsatib berdi.
Hindiston hozirda Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalar uchun AQSHdan keyingi ikkinchi eng yirik bozor hisoblanadi. Oxirgi oylarda ushbu kompaniyalar mamlakatda oʻz ofislarini ochish, mahalliy mutaxassislarni ishga olish va yirik korporatsiyalar bilan hamkorlikni kengaytirishga katta sarmoya kiritayotgan edi. Biroq soʻnggi taqiqlar hind startaplari va dasturchilari oʻrtasida "suveren sunʼiy intellekt" yaratish gʻoyasini yana kun tartibiga chiqardi.
Mahalliy yechimlarga ehtiyoj ortmoqdaActivate venchur platformasi asoschisi Aakrit Vaishning soʻzlariga koʻra, ushbu voqea Hindistonning sunʼiy intellekt strategiyasini tubdan oʻzgartirishi kerak. Uning fikricha, mamlakat endilikda bir nechta xorijiy provayderlarga qaram boʻlib qolmasdan, ochiq kodli (open-source) modellarga va oʻzining milliy ishlanmalariga koʻproq eʼtibor qaratishi lozim. Bu nafaqat texnologik mustaqillikni taʼminlaydi, balki kutilmagan siyosiy cheklovlardan himoya qiladi.
Atomicwork startapi rahbari Vijay Rayapati ham ushbu fikrlarni qoʻllab-quvvatlab, global jamoalarga ega kompaniyalar uchun bu jiddiy xavf ekanini taʼkidladi. Masalan, uning jamoasi ham AQSHda, ham Hindistonning Bangalor shahrida faoliyat yuritadi. Agar eng ilgʻor texnologiyalarga kirish fuqarolik yoki geografik joylashuvga qarab cheklansa, bu global raqobatbardoshlikka salbiy taʼsir koʻrsatishi muqarrar.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Anthropic atrofidagi vaziyat boshqa davlatlar, jumladan, Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham saboq boʻlishi lozim. Sunʼiy intellekt shunchaki qulay vosita emas, balki strategik resursga aylanib borayotgan bir paytda, faqat xorijiy platformalarga tayanib qolish kelajakda kutilmagan texnologik blokadalarga olib kelishi mumkin.
…