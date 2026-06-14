Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirda

·28·Texno
Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirda

AQSHning Anthropic startapi hukumat koʻrsatmasiga binoan oʻzining eng soʻnggi sunʼiy intellekt modellariga kirishni toʻxtatgani global texnologiya bozorida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Ushbu kutilmagan qaror, ayniqsa, dunyoning eng yirik raqamli bozorlaridan biri boʻlgan Hindistonda qizgʻin bahslarni keltirib chiqardi. Mahalliy ekspertlar va tadbirkorlar xorijiy texnologiyalarga haddan tashqari bogʻlanib qolish milliy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch va The Information nashrlari xabariga koʻra, Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi taqdim etilgan Fable 5 va Mythos 5 modellaridan foydalanishni cheklash haqida koʻrsatma olgan. Cheklovlar nafaqat xorijiy foydalanuvchilarga, balki kompaniyaning oʻzida ishlaydigan chet el fuqaroligiga ega xodimlarga ham tegishli ekani aytilmoqda. Bu voqea Anthropic Hindistonning Tata Consultancy Services (TCS) giganti bilan hamkorlikni eʼlon qilganidan koʻp oʻtmay yuz bergani vaziyatni yanada murakkablashtirdi.

Geosiyosiy bosim va xavfsizlik masalalari

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu xavfsizlik xavotirlari haqida hukumatga Amazon rahbari Andy Jassy xabar bergan boʻlishi mumkin. Oq uy vakillari esa Anthropic modellaridagi zaifliklar va tizimni buzib kirish (jailbreak) ehtimoli yuqoriligini taʼkidlamoqda. Anthropic rahbariyati hukumatning bu qaroriga eʼtiroz bildirgan boʻlsa-da, cheklovlar amalda qolmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt kabi strategik sohalar geosiyosiy qarorlar qurboniga aylanishi mumkinligini koʻrsatib berdi.

Hindiston hozirda Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalar uchun AQSHdan keyingi ikkinchi eng yirik bozor hisoblanadi. Oxirgi oylarda ushbu kompaniyalar mamlakatda oʻz ofislarini ochish, mahalliy mutaxassislarni ishga olish va yirik korporatsiyalar bilan hamkorlikni kengaytirishga katta sarmoya kiritayotgan edi. Biroq soʻnggi taqiqlar hind startaplari va dasturchilari oʻrtasida "suveren sunʼiy intellekt" yaratish gʻoyasini yana kun tartibiga chiqardi.

Mahalliy yechimlarga ehtiyoj ortmoqda

Activate venchur platformasi asoschisi Aakrit Vaishning soʻzlariga koʻra, ushbu voqea Hindistonning sunʼiy intellekt strategiyasini tubdan oʻzgartirishi kerak. Uning fikricha, mamlakat endilikda bir nechta xorijiy provayderlarga qaram boʻlib qolmasdan, ochiq kodli (open-source) modellarga va oʻzining milliy ishlanmalariga koʻproq eʼtibor qaratishi lozim. Bu nafaqat texnologik mustaqillikni taʼminlaydi, balki kutilmagan siyosiy cheklovlardan himoya qiladi.

Atomicwork startapi rahbari Vijay Rayapati ham ushbu fikrlarni qoʻllab-quvvatlab, global jamoalarga ega kompaniyalar uchun bu jiddiy xavf ekanini taʼkidladi. Masalan, uning jamoasi ham AQSHda, ham Hindistonning Bangalor shahrida faoliyat yuritadi. Agar eng ilgʻor texnologiyalarga kirish fuqarolik yoki geografik joylashuvga qarab cheklansa, bu global raqobatbardoshlikka salbiy taʼsir koʻrsatishi muqarrar.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Anthropic atrofidagi vaziyat boshqa davlatlar, jumladan, Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham saboq boʻlishi lozim. Sunʼiy intellekt shunchaki qulay vosita emas, balki strategik resursga aylanib borayotgan bir paytda, faqat xorijiy platformalarga tayanib qolish kelajakda kutilmagan texnologik blokadalarga olib kelishi mumkin.

AnthropicSunʼiy IntellektHindistonAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburMeta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburBugun, 00:27KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiKPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiBugun, 20:53Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaHuawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaBugun, 20:28Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiCorsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiBugun, 20:21Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaAmazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaBugun, 19:26OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiOpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiKecha, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus