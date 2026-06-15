Hayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdi

·29·Texno
Hayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdi

Zamonaviy biologiya fanida murakkab hujayrali organizmlarning (evkariotlar) kelib chiqishi haqidagi tushunchalar tubdan oʻzgarishi mumkin. Xalqaro tadqiqotchilar guruhi barcha hayvonlar, oʻsimliklar va zamburugʻlarning ajdodlari faqatgina bitta arxeya va bitta bakteriyaning qoʻshilishidan hosil boʻlmagan degan xulosaga kelishdi. Nature jurnalida eʼlon qilingan yangi tadqiqot natijalari hayot daraxtining shakllanishi bir necha bosqichli murakkab jarayon boʻlganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shu paytgacha ilm-fanda qabul qilingan modelga koʻra, taxminan ikki milliard yil avval bitta arxeya alfaproteobakteriyani oʻziga yutib yuborgan va vaqt oʻtishi bilan ushbu bakteriya mitoxondriyaga — hujayraning energiya markaziga aylangan. Aynan shu voqea insoniyat va barcha koʻp hujayrali mavjudotlarning asosi boʻlgan evkariotlar paydo boʻlishidagi asosiy burilish nuqtasi deb hisoblanardi. Biroq, soʻnggi genetik tahlillar bu voqealar zanjiri ancha chigalroq ekanini isbotladi.

Genetik merosning koʻp qirrali manbalari

Olimlar barcha zamonaviy evkariotlarning soʻnggi umumiy ajdodini (LECA) rekonstruksiya qilish uchun turli hayot shakllarining genomlarini tahlil qildilar. Tadqiqot davomida faqat hayvonlar emas, balki kam oʻrganilgan mikroorganizmlar genlariga ham alohida eʼtibor qaratildi. Natijada, barcha murakkab hujayralarning umumiy ajdodi oʻz davri uchun juda mukammal tuzilishga ega boʻlgani aniqlandi.

Aniqlanishicha, ushbu qadimiy organizm kislorodli muhitda yashagan, boshqa mikroorganizmlarni isteʼmol qilish orqali energiya olgan va zamonaviy hujayralarga xos boʻlgan transport tizimlariga ega boʻlgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, bu ajdodning genetik jamlanmasi faqat ikki manbadan emas, balki bir nechta turli xil hayot shakllaridan olingan genlar yigʻindisidan iborat boʻlgan.

Tadqiqot natijalariga koʻra, evkariotlar genomining shakllanishida quyidagi guruhlar ishtirok etgan:

  • Asgard archaea — evkariotlarning eng yaqin qarindoshlari hisoblangan arxeyalar guruhi;
  • Alfaproteobakteriyalar — mitoxondriyalarning bevosita ajdodlari;
  • Planctomycetota va Myxococcota — ilgari bu jarayonda ishtirok etishi kutilmagan yirik bakterial guruhlar;
  • Gigant viruslar — ularning genetik hissasi ayrim bakterial liniyalardan ham kuchliroq boʻlib chiqdi.
Oʻrganilgan genlarning qariyb uchdan bir qismi faqat evkariotlarga xos boʻlib, ularning analoglari bakteriya yoki arxeyalarda umuman uchramaydi. Bu esa murakkab hayot shakllari shakllanish jarayonida oʻziga xos noyob evolyutsion yoʻlni bosib oʻtganidan dalolat beradi. Gigant viruslarning genomga koʻrsatgan taʼsiri esa olimlar uchun kutilmagan yangilik boʻldi.

Ushbu kashfiyot biologiya darsliklaridagi koʻplab maʼlumotlarni qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hayotning paydo boʻlishi bir martalik tasodifiy voqea emas, balki turli mikroorganizmlar oʻrtasidagi uzoq davom etgan genetik almashinuvlar mahsulidir. Bu esa Yerdagi hayotning naqadar murakkab va oʻzaro bogʻliq ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

BiologiyaEvolyutsiyaFanGenomTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBuyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBugun, 20:28Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKecha, 18:26DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiDeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiKecha, 18:25NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiKecha, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus