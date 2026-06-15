Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqda
Buyuk Britaniya hukumati voyaga yetmaganlarni raqamli dunyoning salbiy taʼsiridan himoya qilish maqsadida keskin choralar koʻrishga tayyorlanmoqda. Mamlakat Bosh vaziri Keir Starmer yaqin kunlarda 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni rasman taqiqlash rejasini eʼlon qilishi kutilmoqda. Mazkur tashabbus zamonaviy texnologiyalar asrida oʻsib kelayotgan yosh avlodning ruhiy salomatligini saqlash yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biri boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
The Guardian va Financial Times nashrlari xabar berishicha, Starmer dushanba kungi nutqida ushbu yangi siyosatning tafsilotlarini ochiqlaydi. Hukumat ijtimoiy tarmoqlarning oʻsmirlar xulq-atvori va xavfsizligiga taʼsirini uzoq vaqt davomida oʻrganib chiqdi va endilikda aniq qonunchilik choralariga oʻtishga qaror qildi. Bu borada Britaniya tajribasi Avstraliyaning yaqinda qabul qilingan qatʼiy qoidalariga oʻxshash boʻlishi aytilmoqda.
Taqiq qaysi platformalarni qamrab oladi?Hukumat manbalariga koʻra, cheklovlar roʻyxatiga dunyodagi eng ommabop platformalar kiritiladi. Xususan, quyidagi xizmatlardan 16 yoshdan kichiklar foydalanishi cheklanishi mumkin:
- TikTok, Instagram va Facebook;
- YouTube va Reddit;
- X (sobiq Twitter), Threads va Snapchat;
- Twitch va Kick striming platformalari.
Ushbu qatʼiy choralar ortida jiddiy fojialar va jamoatchilik talabi turibdi. Xususan, oʻldirilgan oʻsmir Brianna Gheyning onasi Britaniyada ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash harakatining faol ishtirokchisiga aylangan. Ayolning taʼkidlashicha, qizining ovqatlanish tartibi buzilishi va oʻziga zarar yetkazishga moyilligi aynan internetdagi zararli kontentlar sababli kuchayib ketgan. Bu kabi holatlar hukumatni ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari va ularning yoshlar psixikasiga taʼsirini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.
Tanqidlar va texnik muammolarBiroq, har qanday cheklov kabi, bu tashabbus ham tanqidlardan xoli emas. Baʼzi ekspertlarning fikricha, bunday taqiqlar foydalanuvchilarning shaxsiy daxlsizligini buzishi va bolalarni jamiyatdan uzib qoʻyishi mumkin. Shuningdek, yoshni tekshirish (age verification) tizimlarining mukammal emasligi ham asosiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Hozircha mavjud texnologiyalar bolalarning yoshini 100 foiz aniqlik bilan tasdiqlash imkonini bermaydi, bu esa qonunning ijrosini qiyinlashtirishi mumkin.
Buyuk Britaniya hukumati ushbu taqiqni joriy etish uchun amaldagi tartibga solish vakolatlaridan foydalanadi, ammo zarurat tugʻilsa, yangi qonun loyihalari ham ishlab chiqiladi. Agar ushbu reja amalga oshsa, Britaniya yoshlar xavfsizligi masalasida dunyodagi eng qatʼiy qonunchilikka ega mamlakatlardan biriga aylanadi. Bu esa oʻz navbatida boshqa Yevropa davlatlari uchun ham namuna boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.
…