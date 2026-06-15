Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqda

·19·Texno
Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqda

Buyuk Britaniya hukumati voyaga yetmaganlarni raqamli dunyoning salbiy taʼsiridan himoya qilish maqsadida keskin choralar koʻrishga tayyorlanmoqda. Mamlakat Bosh vaziri Keir Starmer yaqin kunlarda 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni rasman taqiqlash rejasini eʼlon qilishi kutilmoqda. Mazkur tashabbus zamonaviy texnologiyalar asrida oʻsib kelayotgan yosh avlodning ruhiy salomatligini saqlash yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biri boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

The Guardian va Financial Times nashrlari xabar berishicha, Starmer dushanba kungi nutqida ushbu yangi siyosatning tafsilotlarini ochiqlaydi. Hukumat ijtimoiy tarmoqlarning oʻsmirlar xulq-atvori va xavfsizligiga taʼsirini uzoq vaqt davomida oʻrganib chiqdi va endilikda aniq qonunchilik choralariga oʻtishga qaror qildi. Bu borada Britaniya tajribasi Avstraliyaning yaqinda qabul qilingan qatʼiy qoidalariga oʻxshash boʻlishi aytilmoqda.

Taqiq qaysi platformalarni qamrab oladi?

Hukumat manbalariga koʻra, cheklovlar roʻyxatiga dunyodagi eng ommabop platformalar kiritiladi. Xususan, quyidagi xizmatlardan 16 yoshdan kichiklar foydalanishi cheklanishi mumkin:

  • TikTok, Instagram va Facebook;
  • YouTube va Reddit;
  • X (sobiq Twitter), Threads va Snapchat;
  • Twitch va Kick striming platformalari.
Shuni taʼkidlash lozimki, onlayn oʻyinlar va geyming ilovalari butunlay taqiqlanmaydi, biroq ularga nisbatan yangi talablar joriy etiladi. Masalan, ushbu ilovalarda yosh foydalanuvchilarning notanish shaxslar bilan chat orqali muloqot qilish funksiyasi oʻchirib qoʻyilishi shart boʻladi. Shuningdek, 18 yoshga toʻlmaganlar uchun romantik va jinsiy xarakterdagi chatbotlarga kirish yopiladi hamda tungi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarni betartib koʻrib chiqish (late-night scrolling) amaliyotiga qarshi choralar koʻriladi.

Ushbu qatʼiy choralar ortida jiddiy fojialar va jamoatchilik talabi turibdi. Xususan, oʻldirilgan oʻsmir Brianna Gheyning onasi Britaniyada ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash harakatining faol ishtirokchisiga aylangan. Ayolning taʼkidlashicha, qizining ovqatlanish tartibi buzilishi va oʻziga zarar yetkazishga moyilligi aynan internetdagi zararli kontentlar sababli kuchayib ketgan. Bu kabi holatlar hukumatni ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari va ularning yoshlar psixikasiga taʼsirini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.

Tanqidlar va texnik muammolar

Biroq, har qanday cheklov kabi, bu tashabbus ham tanqidlardan xoli emas. Baʼzi ekspertlarning fikricha, bunday taqiqlar foydalanuvchilarning shaxsiy daxlsizligini buzishi va bolalarni jamiyatdan uzib qoʻyishi mumkin. Shuningdek, yoshni tekshirish (age verification) tizimlarining mukammal emasligi ham asosiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Hozircha mavjud texnologiyalar bolalarning yoshini 100 foiz aniqlik bilan tasdiqlash imkonini bermaydi, bu esa qonunning ijrosini qiyinlashtirishi mumkin.

Buyuk Britaniya hukumati ushbu taqiqni joriy etish uchun amaldagi tartibga solish vakolatlaridan foydalanadi, ammo zarurat tugʻilsa, yangi qonun loyihalari ham ishlab chiqiladi. Agar ushbu reja amalga oshsa, Britaniya yoshlar xavfsizligi masalasida dunyodagi eng qatʼiy qonunchilikka ega mamlakatlardan biriga aylanadi. Bu esa oʻz navbatida boshqa Yevropa davlatlari uchun ham namuna boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

Buyuk BritaniyaIjtimoiy TarmoqlarKeir StarmerXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53Hayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiHayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiBugun, 19:54Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKecha, 18:26DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiDeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiKecha, 18:25NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiKecha, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus