Belkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdi

·25·Texno
Belkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdi

Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri Belkin texnologiya olamida oʻziga xos yangilik bilan chiqish qildi. Kompaniya oʻzining yangi 45W Retractable GaN Wall Charger (model raqami WCH023) qurilmasini namoyish etdi. Ushbu gadjet nafaqat ixchamligi, balki foydalanuvchilar uchun eng katta muammolardan biri — chalkashib ketadigan kabellar masalasiga innovatsion yechim topgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning korpusiga oʻrnatilgan, uzunligi 0,8 metrgacha yetadigan USB-C kabelidir. Foydalanib boʻlingach, kabel maxsus mexanizm yordamida avtomatik ravishda korpus ichiga yigʻib olinadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mexanizm 20 ming marta tortib-yigʻish sikliga bardoshli qilib ishlangan. Kabelning oʻzi esa 5000 marta bukilishga va 10 kg gacha boʻlgan yuklamaga chiday oladi.

Texnik imkoniyatlar va samaradorlik

Qurilma zamonaviy GaN (galliy nitridi) yarimoʻtkazgichlari asosida yaratilgan. Bu texnologiya anʼanaviy kremniyli quvvatlagichlarga qaraganda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Belkin muhandislarining taʼkidlashicha, yangi model energiya konvertatsiyasida 92 foizlik samaradorlikka ega va ishlash jarayonida oddiy adapterlardan 10 darajaga salqinroq haroratda ishlaydi.

Quvvatlagichning maksimal quvvati 45 vattni tashkil etadi. Agar foydalanuvchi bir vaqtning oʻzida ham oʻrnatilgan kabeldan, ham qoʻshimcha USB-C portidan foydalansa, quvvat 25 W va 20 W koʻrinishida taqsimlanadi. Qurilma USB Power Delivery 3.1 va PPS standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa uni zamonaviy smartfonlar uchun universal qiladi.

Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu adapter orqali iPhone 17 Pro smartfonini bor-yoʻgʻi 20 daqiqada 50 foizgacha quvvatlash mumkin. Samsung Galaxy S25 Ultra foydalanuvchilari esa xuddi shunday natijaga 25 daqiqada erishishlari mumkin. Bu koʻrsatkichlar qurilmaning nafaqat qulay, balki juda tezkor ekanligini ham anglatadi.

Ixcham dizayn va ekologik yondashuv

Belkin yangi mahsulotini yaratishda ekologiyaga ham alohida eʼtibor qaratgan. Qurilma korpusining 90 foizi qayta ishlangan plastikdan tayyorlangan. Oʻlchamlari 65 × 52 × 38 mm va ogʻirligi 145 gramm boʻlgan ushbu gadjetning elektr vilkalari ham yigʻiluvchan qilib ishlangan, bu esa uni sayohatlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

  • Maksimal quvvat: 45 W;
  • Kabel uzunligi: 0,8 metr (avtomatik yigʻiladi);
  • Ogʻirligi: 145 gramm;
  • Xavfsizlik: qizib ketish, yuqori kuchlanish va qisqa tutashuvdan himoya tizimlari mavjud.
Hozirda ushbu innovatsion quvvatlagich Xitoy bozorida taxminan 28 dollar atrofida sotilmoqda. Tez orada mahsulotning global bozorga, jumladan, Oʻzbekiston doʻkonlariga ham kirib kelishi kutilmoqda. Belkin brendi sifat va chidamlilik ramzi ekanini hisobga olsak, ushbu gadjet sifatli aksessuar qidirayotgan foydalanuvchilar orasida ommalashishi shubhasiz.

BelkinTexnologiyaSmartfonQuvvatlagichInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaroBugun, 22:53Frank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqdaFrank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqdaBugun, 22:00Yaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaYaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaBugun, 21:23SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBuyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus