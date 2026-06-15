Belkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdi
Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri Belkin texnologiya olamida oʻziga xos yangilik bilan chiqish qildi. Kompaniya oʻzining yangi 45W Retractable GaN Wall Charger (model raqami WCH023) qurilmasini namoyish etdi. Ushbu gadjet nafaqat ixchamligi, balki foydalanuvchilar uchun eng katta muammolardan biri — chalkashib ketadigan kabellar masalasiga innovatsion yechim topgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning korpusiga oʻrnatilgan, uzunligi 0,8 metrgacha yetadigan USB-C kabelidir. Foydalanib boʻlingach, kabel maxsus mexanizm yordamida avtomatik ravishda korpus ichiga yigʻib olinadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mexanizm 20 ming marta tortib-yigʻish sikliga bardoshli qilib ishlangan. Kabelning oʻzi esa 5000 marta bukilishga va 10 kg gacha boʻlgan yuklamaga chiday oladi.
Texnik imkoniyatlar va samaradorlikQurilma zamonaviy GaN (galliy nitridi) yarimoʻtkazgichlari asosida yaratilgan. Bu texnologiya anʼanaviy kremniyli quvvatlagichlarga qaraganda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Belkin muhandislarining taʼkidlashicha, yangi model energiya konvertatsiyasida 92 foizlik samaradorlikka ega va ishlash jarayonida oddiy adapterlardan 10 darajaga salqinroq haroratda ishlaydi.
Quvvatlagichning maksimal quvvati 45 vattni tashkil etadi. Agar foydalanuvchi bir vaqtning oʻzida ham oʻrnatilgan kabeldan, ham qoʻshimcha USB-C portidan foydalansa, quvvat 25 W va 20 W koʻrinishida taqsimlanadi. Qurilma USB Power Delivery 3.1 va PPS standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa uni zamonaviy smartfonlar uchun universal qiladi.
Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu adapter orqali iPhone 17 Pro smartfonini bor-yoʻgʻi 20 daqiqada 50 foizgacha quvvatlash mumkin. Samsung Galaxy S25 Ultra foydalanuvchilari esa xuddi shunday natijaga 25 daqiqada erishishlari mumkin. Bu koʻrsatkichlar qurilmaning nafaqat qulay, balki juda tezkor ekanligini ham anglatadi.
Ixcham dizayn va ekologik yondashuvBelkin yangi mahsulotini yaratishda ekologiyaga ham alohida eʼtibor qaratgan. Qurilma korpusining 90 foizi qayta ishlangan plastikdan tayyorlangan. Oʻlchamlari 65 × 52 × 38 mm va ogʻirligi 145 gramm boʻlgan ushbu gadjetning elektr vilkalari ham yigʻiluvchan qilib ishlangan, bu esa uni sayohatlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.
- Maksimal quvvat: 45 W;
- Kabel uzunligi: 0,8 metr (avtomatik yigʻiladi);
- Ogʻirligi: 145 gramm;
- Xavfsizlik: qizib ketish, yuqori kuchlanish va qisqa tutashuvdan himoya tizimlari mavjud.
…