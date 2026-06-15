Sovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildi

·9·Texno
Sovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildi

Global iqlim isishi va maishiy texnikaga boʻlgan talabning ortishi fonida sovutish tizimlarining ajralmas qismi boʻlgan xladagentlar (freonlar) bozorida jiddiy taqchillik kuzatilmoqda. Xususan, Xitoy bozorida ushbu kimyoviy moddalar narxi soʻnggi oʻn yillikdagi eng yuqori koʻrsatkichga yetdi. Bu holat nafaqat maishiy konditsionerlar, balki sanoat muzlatkichlari va zamonaviy elektromobillar ishlab chiqarish tannarxiga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 12-iyun holatiga koʻra, konditsionerlarda keng qoʻllaniladigan R32 markali xladagentning oʻrtacha bozor narxi bir tonna uchun 62 500 yuanni tashkil etdi. Elektromobillar sovutish tizimi uchun zarur boʻlgan R134a markasining narxi esa 59 727 yuanga yetgan. Bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda 34,13 foiz va 30,77 foizga koʻpdir.

Narxlar oshishining asosiy sabablari

Mutaxassislarning fikricha, narxlarning bunday sakrashi bir nechta omillar bilan bogʻliq. Birinchidan, yoz mavsumi boshlanishi bilan sovutish uskunalariga boʻlgan global talab keskin oshgan. Ikkinchinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish boʻyicha xalqaro kelishuvlar doirasida zararli xladagentlar ishlab chiqarishga qoʻyilgan kvotalar va cheklovlar taklifning kamayishiga olib keldi. Bu esa bozorda sunʼiy boʻlmagan, real defitsitni yuzaga keltirdi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bu tendensiya ahamiyatsiz emas. Mamlakatimizda yoz oylarida konditsionerlarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, butlovchi qismlar va xizmat koʻrsatish xarajatlari oshishi ehtimoli bor. Xitoy dunyodagi eng yirik xladagent ishlab chiqaruvchisi boʻlgani sababli, u yerdagi narx oʻzgarishi butun dunyo bozoriga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazadi.

Qayta ishlash — yagona chora

Yuzaga kelgan vaziyat xladagentlarni qayta ishlash (utilizatsiya) va ikkilamchi foydalanish sohasini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Hozirgi vaqtda dunyo boʻyicha xladagentlarni qayta ishlash koʻrsatkichi oʻrtacha 25-35 foizni tashkil etadi. Biroq, eng yirik isteʼmolchi hisoblangan Xitoyda bu koʻrsatkich hali ham 10 foizdan past boʻlib qolmoqda.

Xomashyo tanqisligi va narxlarning yuqoriligi sharoitida eski uskunalardan xladagentlarni yigʻib olish va ularni tozalab qayta ishlatish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlay boshladi. Bu nafaqat ishlab chiqaruvchilarning xarajatlarini kamaytiradi, balki atmosferaga zararli gazlar chiqishining ham oldini oladi. Kelajakda ushbu yoʻnalishdagi texnologiyalarga kiritiladigan investitsiyalar hajmi ortishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, xladagentlar bozori yangi davrga qadam qoʻymoqda. Narxlarning oʻn yillik maksimumga chiqishi sanoat korxonalarini resurslardan tejamkorroq foydalanishga va ekologik toza muqobillarni izlashga majbur qiladi. Isteʼmolchilar uchun esa bu sovutish qurilmalarini tanlashda energiya samaradorligi va xizmat koʻrsatish xarajatlariga yanada eʼtiborli boʻlish kerakligini anglatadi.

TexnologiyaXladagentKonditsionerXitoyIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 08:56Orbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiOrbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiBugun, 08:55Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiJanubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiBugun, 01:24320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaroBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus