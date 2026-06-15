Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradi
Qozogʻiston hukumati sunʼiy intellekt (SI) infratuzilmasini rivojlantirish yoʻlida ulkan qadam tashladi. Mamlakat AQSHning Firebird va NVIDIA kompaniyalari bilan umumiy qiymati 10 milliard dollarga teng boʻlgan kelishuvlar paketini imzoladi. Ushbu loyiha doirasida mintaqadagi eng yirik hisoblash klasteri barpo etiladi, bu esa Qozogʻistonni Yevrosiyoning raqamli xabiga aylantirish yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kelishuv Qozogʻiston Bosh vaziri Oljas Bektenovning NVIDIA vitse-prezidenti Rev Lebaredyan hamda Firebird asoschilari bilan uchrashuvi yakunida eʼlon qilindi. Loyihaning asosiy maqsadi 100 mingta eng zamonaviy NVIDIA grafik protsessorlari bazasida yuqori quvvatli hisoblash markazini yaratishdir. Bu kabi koʻlamdagi loyiha nafaqat Markaziy Osiyoda, balki jahon miqyosida ham kam uchraydigan texnologik majmualardan biri boʻlishi kutilmoqda.
“Maʼlumotlar markazlari vodiysi” va ulkan quvvatDasturning markaziy elementi Pavlodar viloyatining Ekibastuz shahrida joylashadigan “Maʼlumotlar markazlari vodiysi” (Data Center Valley) loyihasi boʻladi. Bu yerda energetik salohiyati 1 GW gacha boʻlgan yirik kampus qurilishi rejalashtirilgan. Qurilish uchun allaqachon 1,4 ming gektar maydon ajratilgan boʻlib, bu hudud global texnologik gigantlarning serverlarini joylashtirish uchun xizmat qiladi.
Qozogʻiston raqamli rivojlanish vaziri Jaslan Madievning soʻzlariga koʻra, investitsiyalar NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi avlod tezlatkichlarini, jumladan, GB300 va Vera Rubin platformalarini oʻrnatishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar sunʼiy intellekt tizimlarining keyingi avlodi hisoblanib, murakkab neyrotarmoqlarni oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlashda mislsiz tezlikni taʼminlaydi.
Iqtisodiy samaradorlik va strategik maqsadlarHukumat hisob-kitoblariga koʻra, ushbu loyihaning ishga tushirilishi mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli foyda keltiradi. Kutilayotgan natijalar quyidagilardan iborat:
- Yillik eksport tushumini kamida 3 milliard dollarga yetkazish;
- Yangi yuqori texnologik ish oʻrinlarini yaratish;
- Xalqaro texnologik kompaniyalarni mamlakat bozoriga jalb qilish;
- Mintaqaviy raqamli infratuzilma boʻyicha yetakchilikni qoʻlga kiritish.
Agar ushbu loyiha eʼlon qilingan koʻlamda amalga oshsa, Qozogʻiston dunyodagi eng kuchli hisoblash komplekslaridan biriga ega boʻladi. Bu esa sunʼiy intellekt quvvatlari uchun davlatlar oʻrtasida ketayotgan global raqobatda mamlakatning mavqeini keskin oshiradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday infratuzilma mintaqadagi qoʻshni davlatlar, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham raqamli hamkorlik va yangi texnologik imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.
…