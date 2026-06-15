Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradi

·15·Texno
Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradi

Qozogʻiston hukumati sunʼiy intellekt (SI) infratuzilmasini rivojlantirish yoʻlida ulkan qadam tashladi. Mamlakat AQSHning Firebird va NVIDIA kompaniyalari bilan umumiy qiymati 10 milliard dollarga teng boʻlgan kelishuvlar paketini imzoladi. Ushbu loyiha doirasida mintaqadagi eng yirik hisoblash klasteri barpo etiladi, bu esa Qozogʻistonni Yevrosiyoning raqamli xabiga aylantirish yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kelishuv Qozogʻiston Bosh vaziri Oljas Bektenovning NVIDIA vitse-prezidenti Rev Lebaredyan hamda Firebird asoschilari bilan uchrashuvi yakunida eʼlon qilindi. Loyihaning asosiy maqsadi 100 mingta eng zamonaviy NVIDIA grafik protsessorlari bazasida yuqori quvvatli hisoblash markazini yaratishdir. Bu kabi koʻlamdagi loyiha nafaqat Markaziy Osiyoda, balki jahon miqyosida ham kam uchraydigan texnologik majmualardan biri boʻlishi kutilmoqda.

“Maʼlumotlar markazlari vodiysi” va ulkan quvvat

Dasturning markaziy elementi Pavlodar viloyatining Ekibastuz shahrida joylashadigan “Maʼlumotlar markazlari vodiysi” (Data Center Valley) loyihasi boʻladi. Bu yerda energetik salohiyati 1 GW gacha boʻlgan yirik kampus qurilishi rejalashtirilgan. Qurilish uchun allaqachon 1,4 ming gektar maydon ajratilgan boʻlib, bu hudud global texnologik gigantlarning serverlarini joylashtirish uchun xizmat qiladi.

Qozogʻiston raqamli rivojlanish vaziri Jaslan Madievning soʻzlariga koʻra, investitsiyalar NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi avlod tezlatkichlarini, jumladan, GB300 va Vera Rubin platformalarini oʻrnatishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar sunʼiy intellekt tizimlarining keyingi avlodi hisoblanib, murakkab neyrotarmoqlarni oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlashda mislsiz tezlikni taʼminlaydi.

Iqtisodiy samaradorlik va strategik maqsadlar

Hukumat hisob-kitoblariga koʻra, ushbu loyihaning ishga tushirilishi mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli foyda keltiradi. Kutilayotgan natijalar quyidagilardan iborat:

  • Yillik eksport tushumini kamida 3 milliard dollarga yetkazish;
  • Yangi yuqori texnologik ish oʻrinlarini yaratish;
  • Xalqaro texnologik kompaniyalarni mamlakat bozoriga jalb qilish;
  • Mintaqaviy raqamli infratuzilma boʻyicha yetakchilikni qoʻlga kiritish.
Bosh vazir Oljas Bektenov sunʼiy intellekt va raqamli infratuzilmani rivojlantirish mamlakatning strategik ustuvor yoʻnalishlaridan biri ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, loyihadan koʻzlangan asosiy vazifa — global raqamli xizmatlar va yirik xalqaro texnologik platformalar uchun qulay maydon yaratishdir.

Agar ushbu loyiha eʼlon qilingan koʻlamda amalga oshsa, Qozogʻiston dunyodagi eng kuchli hisoblash komplekslaridan biriga ega boʻladi. Bu esa sunʼiy intellekt quvvatlari uchun davlatlar oʻrtasida ketayotgan global raqobatda mamlakatning mavqeini keskin oshiradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday infratuzilma mintaqadagi qoʻshni davlatlar, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham raqamli hamkorlik va yangi texnologik imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.

QozogʻistonNVIDIASunʼiy IntellektInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinGalaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinBugun, 12:27Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiStarlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiBugun, 12:26Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiKoinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiBugun, 12:24Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiXitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiBugun, 11:57Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiGoogle Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiBugun, 11:55Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiRossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiBugun, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus