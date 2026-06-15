Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi

·27·Texno
Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi

Boyqoʻngʻir” kosmodromida “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan kosmik kemasining vakuum kamerasidagi muhim sinov bosqichi yakunlandi. Rossiyaning “Roskosmos” davlat korporatsiyasi tomonidan berilgan maʼlumotlarga koʻra, kemaning barcha boʻlmalari va bort tizimlarining germetikligi (zichligi) avtomatlashtirilgan nazoratdan oʻtkazildi va hech qanday kamchiliklar aniqlanmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu pnevmavakuum sinovlari joriy yilning 9-iyun kuni boshlangan edi. Mazkur jarayon kosmik kema ochiq fazodagi ekstremal sharoitlarda, yaʼni havosiz muhitda oʻz yaxlitligini va ichki bosimni saqlab qola olishini tasdiqlash uchun oʻta muhim hisoblanadi. Mutaxassislar kemaning har bir qismi xavfsizlik talablariga toʻliq javob berishini qayd etishdi.

Tayyorgarlikning navbatdagi bosqichlari

Muvaffaqiyatli oʻtgan sinovlardan soʻng, “Soyuz MS-29” kemasi parvoz oldi tayyorgarlik ishlarini davom ettirish uchun maxsus ishchi maydoniga oʻtkazildi. Endilikda muhandislar kema dvigatel qurilmasi va tushish apparati organlarining avtomatika tizimini tekshirishga kirishadilar. Bu tizimlar kemaning orbitadagi manyovrlari va Yerga qaytish jarayoni uchun masʼuldir.

Shuningdek, yaqin vaqt ichida kemaning issiqlik rejimini taʼminlash tizimiga maxsus sovutuvchi suyuqlik (teplonositel) quyiladi. Bu kema ichidagi haroratni meʼyorda saqlash va uskunalar qizib ketishining oldini olish uchun zarur. Tayyorgarlik jarayoni nafaqat texnikani, balki ekipaj aʼzolarining qulayligini ham oʻz ichiga oladi.

Xususan, mutaxassislar kosmonavtlar uchun moʻljallangan “Kazbek-UM” oʻrindiqlarini sozlash va ekipajning shaxsiy anjomlarini tayyorlash ishlarini olib borishadi. Ushbu oʻrindiqlar parvoz va qoʻnish vaqtidagi kuchli yuklamalarni (peregruzka) yumshatishga xizmat qiladi.

Parvoz muddati va missiya maqsadi

Ixbt.com xabariga koʻra, “Soyuz-2.1a” eltuvchi raketasining “Soyuz MS-29” kemasi bilan birgalikdagi parvozi 2026-yilning 14-iyuliga rejalashtirilgan. Mazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi 75-asosiy ekspeditsiya aʼzolarini yetkazib berishi koʻzda tutilgan.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu loyiha, mintaqamizdagi eng yirik kosmodromdan amalga oshirilayotgan navbatdagi yirik qadamdir. “Boyqoʻngʻir”dan uchiriladigan har bir kema insoniyatning koinotni oʻrganish borasidagi tajribasini yanada boyitishga xizmat qiladi.

KoinotBoyqoʻngʻirSoyuz MS-29RoskosmosTehnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus