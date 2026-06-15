Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi
“Boyqoʻngʻir” kosmodromida “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan kosmik kemasining vakuum kamerasidagi muhim sinov bosqichi yakunlandi. Rossiyaning “Roskosmos” davlat korporatsiyasi tomonidan berilgan maʼlumotlarga koʻra, kemaning barcha boʻlmalari va bort tizimlarining germetikligi (zichligi) avtomatlashtirilgan nazoratdan oʻtkazildi va hech qanday kamchiliklar aniqlanmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu pnevmavakuum sinovlari joriy yilning 9-iyun kuni boshlangan edi. Mazkur jarayon kosmik kema ochiq fazodagi ekstremal sharoitlarda, yaʼni havosiz muhitda oʻz yaxlitligini va ichki bosimni saqlab qola olishini tasdiqlash uchun oʻta muhim hisoblanadi. Mutaxassislar kemaning har bir qismi xavfsizlik talablariga toʻliq javob berishini qayd etishdi.
Tayyorgarlikning navbatdagi bosqichlariMuvaffaqiyatli oʻtgan sinovlardan soʻng, “Soyuz MS-29” kemasi parvoz oldi tayyorgarlik ishlarini davom ettirish uchun maxsus ishchi maydoniga oʻtkazildi. Endilikda muhandislar kema dvigatel qurilmasi va tushish apparati organlarining avtomatika tizimini tekshirishga kirishadilar. Bu tizimlar kemaning orbitadagi manyovrlari va Yerga qaytish jarayoni uchun masʼuldir.
Shuningdek, yaqin vaqt ichida kemaning issiqlik rejimini taʼminlash tizimiga maxsus sovutuvchi suyuqlik (teplonositel) quyiladi. Bu kema ichidagi haroratni meʼyorda saqlash va uskunalar qizib ketishining oldini olish uchun zarur. Tayyorgarlik jarayoni nafaqat texnikani, balki ekipaj aʼzolarining qulayligini ham oʻz ichiga oladi.
Xususan, mutaxassislar kosmonavtlar uchun moʻljallangan “Kazbek-UM” oʻrindiqlarini sozlash va ekipajning shaxsiy anjomlarini tayyorlash ishlarini olib borishadi. Ushbu oʻrindiqlar parvoz va qoʻnish vaqtidagi kuchli yuklamalarni (peregruzka) yumshatishga xizmat qiladi.
Parvoz muddati va missiya maqsadiIxbt.com xabariga koʻra, “Soyuz-2.1a” eltuvchi raketasining “Soyuz MS-29” kemasi bilan birgalikdagi parvozi 2026-yilning 14-iyuliga rejalashtirilgan. Mazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi 75-asosiy ekspeditsiya aʼzolarini yetkazib berishi koʻzda tutilgan.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu loyiha, mintaqamizdagi eng yirik kosmodromdan amalga oshirilayotgan navbatdagi yirik qadamdir. “Boyqoʻngʻir”dan uchiriladigan har bir kema insoniyatning koinotni oʻrganish borasidagi tajribasini yanada boyitishga xizmat qiladi.
…