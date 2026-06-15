Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalar

·30·Texno
Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalar

Rossiya poytaxti Moskva shahrida koʻp yillik tramvay parkini modernizatsiya qilish dasturi oʻz yakuniga yetdi. Shahar meri Sergey Sobyanin maʼlumotlariga koʻra, endilikda shahar koʻchalarida faqatgina eng zamonaviy, past polli va yuqori texnologiyali transport vositalari harakatlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2017-yildan buyon amalga oshirilayotgan ushbu loyiha doirasida poytaxt liniyalariga jami 600 dan ortiq yangi avlod vagonlari chiqarildi. Ular orasida 464 ta uch seksiyali «Vityaz-Moskva» va 140 ta bir seksiyali «Lvyonok-Moskva» modellari mavjud. Ushbu transport vositalari Rossiyaning oʻzida, shahar maʼmuriyati buyurtmasiga asosan ishlab chiqarilgani bilan ahamiyatlidir.

Yoʻlovchilar uchun qulayliklar va raqamli yechimlar

Yangi tramvaylarning asosiy oʻziga xosligi ularning toʻliq past polli ekanligida boʻlib, bu imkoniyati cheklangan fuqarolar va bolalar aravachasi bilan harakatlanuvchi yoʻlovchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Vagonlar ichida keng maydonlar, iqlim nazorati tizimi, gadjetlarni quvvatlash uchun USB-portlar hamda shahar yangiliklarini namoyish etuvchi mediaekranlar oʻrnatilgan.

Sigʻim masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, «Vityaz-Moskva» modeli bir vaqtning oʻzida 170 nafargacha, kichikroq hajmdagi «Lvyonok-Moskva» esa 110 nafargacha yoʻlovchini oʻz bagʻriga sigʻdira oladi. Bu esa shaharning tigʻiz yoʻnalishlarida transport yuklamasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Avtonom harakat va kelajak rejalari

Texnologik jihatdan eng muhim yangiliklardan biri — 120 ta vagonning avtonom rejimda harakatlana olishidir. Ushbu tramvaylar kontakt tarmogʻi (elektr simlari) boʻlmagan hududlarda ham 4 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Bu favqulodda holatlarda yoki taʼmirlash ishlarida transport harakati toʻxtab qolmasligini taʼminlaydi.

Modernizatsiya jarayoni parkni yangilash bilan toʻxtab qolmaydi. Hozirda Moskva koʻchalarida toʻrtta haydovchisiz (bespilotniy) boshqariladigan tramvay sinovdan oʻtkazilmoqda. Rejaga koʻra, 2030-yilga borib shahar tramvay parkining qariyb uchdan ikki qismi toʻliq avtomatlashtirilgan, yaʼni haydovchisiz boshqariladigan tizimga oʻtkazilishi kutilmoqda.

Ushbu loyiha MDH hududidagi eng yirik jamoat transporti islohotlaridan biri boʻlib, shahar infratuzilmasining naqadar tez oʻzgarayotganini koʻrsatadi. Zamonaviy tramvaylar nafaqat ekologik tozaligi, balki shovqinsiz harakati bilan ham shahar muhitiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

MoskvaTramvayTexnologiyaJamoat TransportiInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus