Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalar
Rossiya poytaxti Moskva shahrida koʻp yillik tramvay parkini modernizatsiya qilish dasturi oʻz yakuniga yetdi. Shahar meri Sergey Sobyanin maʼlumotlariga koʻra, endilikda shahar koʻchalarida faqatgina eng zamonaviy, past polli va yuqori texnologiyali transport vositalari harakatlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2017-yildan buyon amalga oshirilayotgan ushbu loyiha doirasida poytaxt liniyalariga jami 600 dan ortiq yangi avlod vagonlari chiqarildi. Ular orasida 464 ta uch seksiyali «Vityaz-Moskva» va 140 ta bir seksiyali «Lvyonok-Moskva» modellari mavjud. Ushbu transport vositalari Rossiyaning oʻzida, shahar maʼmuriyati buyurtmasiga asosan ishlab chiqarilgani bilan ahamiyatlidir.
Yoʻlovchilar uchun qulayliklar va raqamli yechimlarYangi tramvaylarning asosiy oʻziga xosligi ularning toʻliq past polli ekanligida boʻlib, bu imkoniyati cheklangan fuqarolar va bolalar aravachasi bilan harakatlanuvchi yoʻlovchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Vagonlar ichida keng maydonlar, iqlim nazorati tizimi, gadjetlarni quvvatlash uchun USB-portlar hamda shahar yangiliklarini namoyish etuvchi mediaekranlar oʻrnatilgan.
Sigʻim masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, «Vityaz-Moskva» modeli bir vaqtning oʻzida 170 nafargacha, kichikroq hajmdagi «Lvyonok-Moskva» esa 110 nafargacha yoʻlovchini oʻz bagʻriga sigʻdira oladi. Bu esa shaharning tigʻiz yoʻnalishlarida transport yuklamasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Avtonom harakat va kelajak rejalariTexnologik jihatdan eng muhim yangiliklardan biri — 120 ta vagonning avtonom rejimda harakatlana olishidir. Ushbu tramvaylar kontakt tarmogʻi (elektr simlari) boʻlmagan hududlarda ham 4 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Bu favqulodda holatlarda yoki taʼmirlash ishlarida transport harakati toʻxtab qolmasligini taʼminlaydi.
Modernizatsiya jarayoni parkni yangilash bilan toʻxtab qolmaydi. Hozirda Moskva koʻchalarida toʻrtta haydovchisiz (bespilotniy) boshqariladigan tramvay sinovdan oʻtkazilmoqda. Rejaga koʻra, 2030-yilga borib shahar tramvay parkining qariyb uchdan ikki qismi toʻliq avtomatlashtirilgan, yaʼni haydovchisiz boshqariladigan tizimga oʻtkazilishi kutilmoqda.
Ushbu loyiha MDH hududidagi eng yirik jamoat transporti islohotlaridan biri boʻlib, shahar infratuzilmasining naqadar tez oʻzgarayotganini koʻrsatadi. Zamonaviy tramvaylar nafaqat ekologik tozaligi, balki shovqinsiz harakati bilan ham shahar muhitiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
…