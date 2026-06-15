Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindi

·0·Texno
Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindi

Bulutli texnologiyalar va mijozlar bilan ishlash tizimlari (CRM) boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Salesforce sunʼiy intellekt sohasidagi oʻrnini mustahkamlash maqsadida navbatdagi yirik xaridni amalga oshirdi. Kompaniya mijozlarga xizmat koʻrsatishga ixtisoslashgan Fin platformasini 3,6 milliard dollar evaziga sotib olishini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelishuv korporativ sektor uchun sunʼiy intellekt agentlarini yaratish poygasida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilgari Intercom nomi bilan tanilgan Fin platformasi koʻp tarmoqli sunʼiy intellekt agentlarini taklif etadi. Ushbu texnologiya jonli chatlar, WhatsApp, SMS, telefon qoʻngʻiroqlari va Slack kabi turli aloqa kanallari orqali mijozlarning soʻrovlarini avtomatik ravishda hal qilish imkoniyatiga ega. Salesforce rahbariyati Fin jamoasi va ularning ishlanmalarini oʻzining mavjud Agentforce platformasiga integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.

Agentforce platformasining yangi imkoniyatlari

Salesforce bosh direktori Marc Benioffning taʼkidlashicha, Fin texnologiyalari kompaniyaning korporativ mijozlari uchun yaratilayotgan avtomatlashtirilgan tizimlarni yanada samaraliroq qiladi. Agentforce yordamida korxonalar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, murakkab vazifalarni inson aralashuvisiz bajaradigan maxsus sunʼiy intellekt agentlarini shakllantirishlari mumkin boʻladi. Bu esa biznes jarayonlarini tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Fin asoschilaridan biri va bosh direktori Eoghan McCabe ushbu kelishuv kompaniya uchun yangi ufqlar ochishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Salesforce resurslari Fin tomonidan ishlab chiqilgan Apex modeli va Operator kabi ichki agentlarni takomillashtirishni tezlashtiradi. Shuni taʼkidlash joizki, kompaniya rahbariyati tarkibi oʻzgarmaydi va McCabe bosh direktor lavozimida faoliyatini davom ettiradi.

Ushbu bitim Salesforce moliya yilining 2027-yilgi toʻrtinchi choragida (taqvim boʻyicha 2027-yilning dastlabki oylarida) yakunlanishi kutilmoqda. Mazkur vaqt oraligʻi kompaniyaning moliyaviy hisobot berish tizimidagi oʻziga xosliklar bilan bogʻliq. Mutaxassislarning fikricha, 3,6 milliard dollarlik ushbu investitsiya Salesforce kompaniyasining Microsoft va Google kabi texnologik gigantlar bilan raqobatda ustunlikka erishish strategiyasining bir qismidir.

Oʻzbekiston bozorida ham korporativ boshqaruv tizimlari va sunʼiy intellektga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Salesforce kabi gigantlarning bunday qadamlari mahalliy IT-sektor uchun ham muhim ahamiyatga ega. Fin platformasining koʻp tilli qoʻllab-quvvatlash imkoniyatlari kelajakda oʻzbek tilidagi mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini oshirishda ham qoʻllanilishi mumkin.

Umuman olganda, sunʼiy intellektga asoslangan mijozlar servisi bozori jadal rivojlanmoqda. Salesforce va Fin hamkorligi nafaqat texnologik integratsiya, balki biznesning mijozlar bilan muloqot qilish madaniyatini butunlay oʻzgartirishi mumkin boʻlgan strategik ittifoq sifatida baholanmoqda.

SalesforceFinSunʼiy IntellektIT-BozorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiSpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiBugun, 14:55Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus