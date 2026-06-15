Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindi
Bulutli texnologiyalar va mijozlar bilan ishlash tizimlari (CRM) boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Salesforce sunʼiy intellekt sohasidagi oʻrnini mustahkamlash maqsadida navbatdagi yirik xaridni amalga oshirdi. Kompaniya mijozlarga xizmat koʻrsatishga ixtisoslashgan Fin platformasini 3,6 milliard dollar evaziga sotib olishini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelishuv korporativ sektor uchun sunʼiy intellekt agentlarini yaratish poygasida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilgari Intercom nomi bilan tanilgan Fin platformasi koʻp tarmoqli sunʼiy intellekt agentlarini taklif etadi. Ushbu texnologiya jonli chatlar, WhatsApp, SMS, telefon qoʻngʻiroqlari va Slack kabi turli aloqa kanallari orqali mijozlarning soʻrovlarini avtomatik ravishda hal qilish imkoniyatiga ega. Salesforce rahbariyati Fin jamoasi va ularning ishlanmalarini oʻzining mavjud Agentforce platformasiga integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.
Agentforce platformasining yangi imkoniyatlariSalesforce bosh direktori Marc Benioffning taʼkidlashicha, Fin texnologiyalari kompaniyaning korporativ mijozlari uchun yaratilayotgan avtomatlashtirilgan tizimlarni yanada samaraliroq qiladi. Agentforce yordamida korxonalar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, murakkab vazifalarni inson aralashuvisiz bajaradigan maxsus sunʼiy intellekt agentlarini shakllantirishlari mumkin boʻladi. Bu esa biznes jarayonlarini tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.
Fin asoschilaridan biri va bosh direktori Eoghan McCabe ushbu kelishuv kompaniya uchun yangi ufqlar ochishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Salesforce resurslari Fin tomonidan ishlab chiqilgan Apex modeli va Operator kabi ichki agentlarni takomillashtirishni tezlashtiradi. Shuni taʼkidlash joizki, kompaniya rahbariyati tarkibi oʻzgarmaydi va McCabe bosh direktor lavozimida faoliyatini davom ettiradi.
Ushbu bitim Salesforce moliya yilining 2027-yilgi toʻrtinchi choragida (taqvim boʻyicha 2027-yilning dastlabki oylarida) yakunlanishi kutilmoqda. Mazkur vaqt oraligʻi kompaniyaning moliyaviy hisobot berish tizimidagi oʻziga xosliklar bilan bogʻliq. Mutaxassislarning fikricha, 3,6 milliard dollarlik ushbu investitsiya Salesforce kompaniyasining Microsoft va Google kabi texnologik gigantlar bilan raqobatda ustunlikka erishish strategiyasining bir qismidir.
Oʻzbekiston bozorida ham korporativ boshqaruv tizimlari va sunʼiy intellektga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Salesforce kabi gigantlarning bunday qadamlari mahalliy IT-sektor uchun ham muhim ahamiyatga ega. Fin platformasining koʻp tilli qoʻllab-quvvatlash imkoniyatlari kelajakda oʻzbek tilidagi mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini oshirishda ham qoʻllanilishi mumkin.
Umuman olganda, sunʼiy intellektga asoslangan mijozlar servisi bozori jadal rivojlanmoqda. Salesforce va Fin hamkorligi nafaqat texnologik integratsiya, balki biznesning mijozlar bilan muloqot qilish madaniyatini butunlay oʻzgartirishi mumkin boʻlgan strategik ittifoq sifatida baholanmoqda.
…