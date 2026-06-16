Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyator
Honor kompaniyasi smartfon bozorida haqiqiy texnologik inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Taniqli insayder DigitalChatStation yangi Honor X80 Pro Max modelining barcha texnik koʻrsatkichlarini ochiqladi. Qurilma oʻzining rekord darajadagi ekran yorqinligi va ulkan sigʻimli batareyasi bilan hatto eng qimmat flagmanlarni ham ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 6,8 dyuymli OLED-displeyi bilan bogʻliq. Mazkur ekran 2788 x 1280 piksellar aniqligiga va 120 Gs yangilanish chastotasiga ega. Eng hayratlanarli jihati shundaki, displeyning maksimal yorqinligi muayyan hududlarda 10 000 nitga yetadi, butun ekran boʻylab esa 2000 nitni tashkil etadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirning mukammal koʻrinishini kafolatlaydi.
Ekran xavfsizligi va kuchli quvvat manbaiFoydalanuvchilar salomatligini oʻylagan holda, Honor muhandislari ekranda 3840 Gs chastotali yuqori chastotali PWM-dimmirlash texnologiyasini joriy etishgan. Bu koʻz charchashini sezilarli darajada kamaytiradi. Qurilma Snapdragon 6 Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi, bu esa energiya samaradorligi va kundalik vazifalar uchun yetarli unumdorlikni taʼminlaydi.
Avtonomlik masalasida Honor X80 Pro Max mutlaq yetakchilikka daʼvo qilmoqda. Smartfonga 11 000 mAs sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 90 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunday sigʻim bilan foydalanuvchi bir necha kun davomida quvvatlash qurilmasini izlamasligi mumkin, bu ayniqsa Oʻzbekiston kabi faol muloqot va mobil internet rivojlangan hududlar uchun juda dolzarb.
Himoya va aqlli funksiyalarQurilmaning korpusi nafaqat chiroyli, balki oʻta chidamli qilib ishlangan. U IP66, IP68, IP69 va hattoki eng yuqori IP69K standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu smartfonning yuqori bosimli issiq suv oqimiga va changga toʻliq bardoshli ekanini anglatadi. Qalinligi bor-yoʻgʻi 8,08 mm, ogʻirligi esa 203 grammni tashkil etishi bunday katta batareya uchun ajoyib koʻrsatkichdir.
Kamera imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Asosiy kamera 50 megapikselli sensor va optik tasvir barqarorlashtirgichi (OIS) bilan jihozlangan. Old kamera esa 8 megapiksel aniqlikka ega. Shuningdek, qurilmada foydalanuvchining smartfonni qaysi qoʻlida (oʻng yoki chap) ushlab turganini aniqlaydigan intellektual tizim mavjud boʻlib, u interfeysni shunga moslab moslashtiradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor X80 Pro Max oʻrta segment va flagmanlar oʻrtasidagi chegarani buzib tashlaydi. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi eʼlon qilinmagan, biroq uning xususiyatlari allaqachon texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…