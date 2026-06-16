Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyator

·50·Texno
Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyator

Honor kompaniyasi smartfon bozorida haqiqiy texnologik inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Taniqli insayder DigitalChatStation yangi Honor X80 Pro Max modelining barcha texnik koʻrsatkichlarini ochiqladi. Qurilma oʻzining rekord darajadagi ekran yorqinligi va ulkan sigʻimli batareyasi bilan hatto eng qimmat flagmanlarni ham ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 6,8 dyuymli OLED-displeyi bilan bogʻliq. Mazkur ekran 2788 x 1280 piksellar aniqligiga va 120 Gs yangilanish chastotasiga ega. Eng hayratlanarli jihati shundaki, displeyning maksimal yorqinligi muayyan hududlarda 10 000 nitga yetadi, butun ekran boʻylab esa 2000 nitni tashkil etadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirning mukammal koʻrinishini kafolatlaydi.

Ekran xavfsizligi va kuchli quvvat manbai

Foydalanuvchilar salomatligini oʻylagan holda, Honor muhandislari ekranda 3840 Gs chastotali yuqori chastotali PWM-dimmirlash texnologiyasini joriy etishgan. Bu koʻz charchashini sezilarli darajada kamaytiradi. Qurilma Snapdragon 6 Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi, bu esa energiya samaradorligi va kundalik vazifalar uchun yetarli unumdorlikni taʼminlaydi.

Avtonomlik masalasida Honor X80 Pro Max mutlaq yetakchilikka daʼvo qilmoqda. Smartfonga 11 000 mAs sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 90 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunday sigʻim bilan foydalanuvchi bir necha kun davomida quvvatlash qurilmasini izlamasligi mumkin, bu ayniqsa Oʻzbekiston kabi faol muloqot va mobil internet rivojlangan hududlar uchun juda dolzarb.

Himoya va aqlli funksiyalar

Qurilmaning korpusi nafaqat chiroyli, balki oʻta chidamli qilib ishlangan. U IP66, IP68, IP69 va hattoki eng yuqori IP69K standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu smartfonning yuqori bosimli issiq suv oqimiga va changga toʻliq bardoshli ekanini anglatadi. Qalinligi bor-yoʻgʻi 8,08 mm, ogʻirligi esa 203 grammni tashkil etishi bunday katta batareya uchun ajoyib koʻrsatkichdir.

Kamera imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Asosiy kamera 50 megapikselli sensor va optik tasvir barqarorlashtirgichi (OIS) bilan jihozlangan. Old kamera esa 8 megapiksel aniqlikka ega. Shuningdek, qurilmada foydalanuvchining smartfonni qaysi qoʻlida (oʻng yoki chap) ushlab turganini aniqlaydigan intellektual tizim mavjud boʻlib, u interfeysni shunga moslab moslashtiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor X80 Pro Max oʻrta segment va flagmanlar oʻrtasidagi chegarani buzib tashlaydi. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi eʼlon qilinmagan, biroq uning xususiyatlari allaqachon texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

HonorSmartfonTexnologiyaSnapdragonGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaSpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaBugun, 10:29Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiMoskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiBugun, 10:28Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiUgreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiBugun, 09:59T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiT-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardiBugun, 09:53Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiRetro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiBugun, 09:242GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi