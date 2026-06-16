Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekran

·0·Texno
Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekran

Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining ommabop T seriyasini kengaytirish maqsadida yangi T5 Lite 5G modelini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma hamyonbop narx segmentiga mansub boʻlsa-da, uzoq vaqt quvvat saqlash qobiliyati va mustahkam himoya tizimi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

XpertPick nashri tomonidan eʼlon qilingan eksklyuziv maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfonning asosiy ustunligi uning avtonom ish faoliyatida namoyon boʻladi. Qurilmaga 6500 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 44 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkich hatto koʻplab flagman modellardan ham yuqori boʻlib, qurilmaning bir necha kun davomida quvvatlantirmasdan ishlashini taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlari

Vivo T5 Lite 5G modeli 6,74 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Hz ni tashkil etishi interfeysning ravon ishlashiga xizmat qiladi. Garchi ruxsat darajasi HD+ boʻlsa-da, 1200 nitgacha yetadigan yorqinlik tufayli quyoshli ob-havoda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkoniyati mavjud.

Smartfonning ichki qismida MediaTek Dimensity 6300 protsessori oʻrnatilgan. Ushbu chip kundalik ilovalar, messenjerlar va oʻrtacha talabga ega oʻyinlar uchun barqaror unumdorlikni kafolatlaydi. Xotira konfiguratsiyasi foydalanuvchi ehtiyojiga qarab bir nechta koʻrinishda taklif etiladi:

  • 4 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira;
  • 6 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira;
  • 6 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira.
Kamera borasida Vivo ortiqcha murakkabliklarga berilmagan. Qurilmaning orqa panelida 50 megapikselli asosiy modul joylashgan boʻlib, u kunduzgi yorugʻlikda sifatli suratlar olish imkonini beradi. Old qismda esa videoqoʻngʻiroqlar va selfi uchun 8 megapikselli kamera koʻzda tutilgan.

Himoya va tashqi koʻrinish

Smartfon korpusi IP65 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Bu oʻrta toifadagi qurilmalar uchun muhim afzallik hisoblanadi. Qurilmaning qalinligi 8,39 mm, vazni esa 209 gramm atrofida boʻlib, u Twilight Shadow va Ocean Blue ranglarida sotuvga chiqishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida Vivo brendining T seriyasi oʻzining hamyonbopligi va ishonchliligi bilan tanilgan. T5 Lite 5G modelining chiqishi, ayniqsa, uzoq vaqt quvvat saqlaydigan telefon qidirayotgan hamyurtlarimiz uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi ochiqlanmagan, biroq insayderlar uning narxi raqobatbardosh boʻlishini taʼkidlamoqda.

VivoSmartfonTexnologiyaMediaTekGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiThreads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiBugun, 11:57Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiHindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiBugun, 11:50SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaSpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaBugun, 11:22Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiFoundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiSunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiBugun, 10:59Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiSamolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi