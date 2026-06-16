Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekran
Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining ommabop T seriyasini kengaytirish maqsadida yangi T5 Lite 5G modelini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma hamyonbop narx segmentiga mansub boʻlsa-da, uzoq vaqt quvvat saqlash qobiliyati va mustahkam himoya tizimi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
XpertPick nashri tomonidan eʼlon qilingan eksklyuziv maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfonning asosiy ustunligi uning avtonom ish faoliyatida namoyon boʻladi. Qurilmaga 6500 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 44 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkich hatto koʻplab flagman modellardan ham yuqori boʻlib, qurilmaning bir necha kun davomida quvvatlantirmasdan ishlashini taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlariVivo T5 Lite 5G modeli 6,74 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Hz ni tashkil etishi interfeysning ravon ishlashiga xizmat qiladi. Garchi ruxsat darajasi HD+ boʻlsa-da, 1200 nitgacha yetadigan yorqinlik tufayli quyoshli ob-havoda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkoniyati mavjud.
Smartfonning ichki qismida MediaTek Dimensity 6300 protsessori oʻrnatilgan. Ushbu chip kundalik ilovalar, messenjerlar va oʻrtacha talabga ega oʻyinlar uchun barqaror unumdorlikni kafolatlaydi. Xotira konfiguratsiyasi foydalanuvchi ehtiyojiga qarab bir nechta koʻrinishda taklif etiladi:
- 4 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira;
- 6 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira;
- 6 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira.
Himoya va tashqi koʻrinishSmartfon korpusi IP65 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Bu oʻrta toifadagi qurilmalar uchun muhim afzallik hisoblanadi. Qurilmaning qalinligi 8,39 mm, vazni esa 209 gramm atrofida boʻlib, u Twilight Shadow va Ocean Blue ranglarida sotuvga chiqishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida Vivo brendining T seriyasi oʻzining hamyonbopligi va ishonchliligi bilan tanilgan. T5 Lite 5G modelining chiqishi, ayniqsa, uzoq vaqt quvvat saqlaydigan telefon qidirayotgan hamyurtlarimiz uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi ochiqlanmagan, biroq insayderlar uning narxi raqobatbardosh boʻlishini taʼkidlamoqda.
…