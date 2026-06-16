Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdi

·19·Texno
Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdi

Dunyoning yetakchi yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchisi Qualcomm kompaniyasi smartfonlar oʻrnini egallashi kutilayotgan yangi avlod qurilmalari uchun oʻzining strategik rejalarini eʼlon qildi. Kompaniya bosh direktori Cristiano Amon CNBC telekanaliga bergan intervyusida hozirda 40 dan ortiq turli xil sunʼiy intellektga asoslangan taqiladigan gadjetlar, jumladan, aqlli koʻzoynaklar, zargarlik buyumlari va kamerali quloqchinlar ustida ish olib borilayotganini maʼlum qildi. Bu qadam Qualcomm smartfonlardan keyingi davrda asosiy texnologik platformaga aylanishni koʻzlayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun kompaniya ikkita yirik mahsulotni taqdim etdi: Snapdragon Reality Elite platformasi va Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START) deb nomlangan apparat va dasturiy taʼminot majmuasi. Snapdragon Reality Elite aralash borliq (mixed reality) koʻzoynaklari uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, u qurilmaning oʻzida murakkab sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga qodir. Bu platforma avvalgi avlodlarga qaraganda ancha yuqori samaradorlikni vaʼda qilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va inqilobiy tezlik

Qualcomm maʼlumotlariga koʻra, yangi Snapdragon Reality Elite platformasi grafik protsessor (GPU) unumdorligini 60 foizga, markaziy protsessor (CPU) quvvatini 30 foizga va neyron protsessor (NPU) tezligini 160 foizga oshirgan. Bunday raqamlar oddiy foydalanuvchi uchun murakkab tuyulishi mumkin, biroq kompaniya aniq misol keltirdi: platforma 3 milliard parametrli til modelini soniyasiga 45 token tezligida ishlay oladi. Bu esa sunʼiy intellekt bilan muloqot qilishda hech qanday kechikishlar boʻlmasligini anglatadi.

Yangi chip vizual sifat borasida ham katta oʻzgarishlar olib keladi. Har bir koʻz uchun 4.4K aniqlikdagi tasvirni 90 kadr/soniya tezlikda taqdim etish imkoniyati foydalanuvchilarda uzoq vaqt foydalanishda koʻz charchashi va bosh aylanishi kabi muammolarni kamaytiradi. Shuningdek, qoʻl va bosh harakatlarini kuzatish tizimi takomillashtirilgan boʻlib, raqamli kontent real dunyo bilan yanada uygʻunroq koʻrinadi.

Smartfonlardan voz kechish strategiyasi

Cristiano Amonning taʼkidlashicha, kelajakda foydalanuvchilar doimiy ravishda oʻzi bilan olib yuradigan, atrof-muhitni koʻra oladigan va sunʼiy intellekt agentlariga tezkor kirish imkonini beruvchi qurilmalarga ehtiyoj sezadi. Bu esa Apple va Samsung kabi smartfon gigantlari uchun yangi raqobat maydoni yaratishi shubhasiz. Qualcomm oʻzining START dasturi orqali yangi ishlab chiqaruvchilarga bozorga tezroq kirib kelishga yordam bermoqchi.

  • Audio va kamera bilan jihozlangan aqlli koʻzoynaklar (Meta Ray-Ban kabi);
  • Monokulyar va binokulyar displeyli qurilmalar;
  • XREAL Project Aura kabi ilgʻor aralash borliq gadjetlari.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda aqlli soatlar va quloqchinlarga boʻlgan talab ortib borayotganini hisobga olsak, Qualcomm taklif etayotgan ushbu texnologiyalar yaqin yillarda smartfonlarning oʻrnini bosuvchi asosiy vositalarga aylanishi mumkin. Hozirda Inspecs va O’Neill kabi brendlar ushbu yangi platformaning ilk hamkorlari sifatida eʼtirof etilmoqda. Kompaniya START loyihasini kelajakda faqat koʻzoynaklar bilan cheklab qolmasdan, boshqa turdagi taqiladigan qurilmalarga ham tatbiq etishni rejalashtirgan.

QualcommSnapdragonSunʼiy IntellektTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaXbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaKecha, 18:27Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiDell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiKecha, 18:23FIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediFIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediKecha, 18:23Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi