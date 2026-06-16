Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdi
Dunyoning yetakchi yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchisi Qualcomm kompaniyasi smartfonlar oʻrnini egallashi kutilayotgan yangi avlod qurilmalari uchun oʻzining strategik rejalarini eʼlon qildi. Kompaniya bosh direktori Cristiano Amon CNBC telekanaliga bergan intervyusida hozirda 40 dan ortiq turli xil sunʼiy intellektga asoslangan taqiladigan gadjetlar, jumladan, aqlli koʻzoynaklar, zargarlik buyumlari va kamerali quloqchinlar ustida ish olib borilayotganini maʼlum qildi. Bu qadam Qualcomm smartfonlardan keyingi davrda asosiy texnologik platformaga aylanishni koʻzlayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun kompaniya ikkita yirik mahsulotni taqdim etdi: Snapdragon Reality Elite platformasi va Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START) deb nomlangan apparat va dasturiy taʼminot majmuasi. Snapdragon Reality Elite aralash borliq (mixed reality) koʻzoynaklari uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, u qurilmaning oʻzida murakkab sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga qodir. Bu platforma avvalgi avlodlarga qaraganda ancha yuqori samaradorlikni vaʼda qilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va inqilobiy tezlikQualcomm maʼlumotlariga koʻra, yangi Snapdragon Reality Elite platformasi grafik protsessor (GPU) unumdorligini 60 foizga, markaziy protsessor (CPU) quvvatini 30 foizga va neyron protsessor (NPU) tezligini 160 foizga oshirgan. Bunday raqamlar oddiy foydalanuvchi uchun murakkab tuyulishi mumkin, biroq kompaniya aniq misol keltirdi: platforma 3 milliard parametrli til modelini soniyasiga 45 token tezligida ishlay oladi. Bu esa sunʼiy intellekt bilan muloqot qilishda hech qanday kechikishlar boʻlmasligini anglatadi.
Yangi chip vizual sifat borasida ham katta oʻzgarishlar olib keladi. Har bir koʻz uchun 4.4K aniqlikdagi tasvirni 90 kadr/soniya tezlikda taqdim etish imkoniyati foydalanuvchilarda uzoq vaqt foydalanishda koʻz charchashi va bosh aylanishi kabi muammolarni kamaytiradi. Shuningdek, qoʻl va bosh harakatlarini kuzatish tizimi takomillashtirilgan boʻlib, raqamli kontent real dunyo bilan yanada uygʻunroq koʻrinadi.
Smartfonlardan voz kechish strategiyasiCristiano Amonning taʼkidlashicha, kelajakda foydalanuvchilar doimiy ravishda oʻzi bilan olib yuradigan, atrof-muhitni koʻra oladigan va sunʼiy intellekt agentlariga tezkor kirish imkonini beruvchi qurilmalarga ehtiyoj sezadi. Bu esa Apple va Samsung kabi smartfon gigantlari uchun yangi raqobat maydoni yaratishi shubhasiz. Qualcomm oʻzining START dasturi orqali yangi ishlab chiqaruvchilarga bozorga tezroq kirib kelishga yordam bermoqchi.
- Audio va kamera bilan jihozlangan aqlli koʻzoynaklar (Meta Ray-Ban kabi);
- Monokulyar va binokulyar displeyli qurilmalar;
- XREAL Project Aura kabi ilgʻor aralash borliq gadjetlari.
…