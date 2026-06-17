Amazfit Cheetah 2 Ultra: Togʻli hududlar va ultramarafonlar uchun maxsus aqlli soat

·50·Texno
Amazfit Cheetah 2 Ultra: Togʻli hududlar va ultramarafonlar uchun maxsus aqlli soat

Aqlli qurilmalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Amazfit brendi oʻzining yangi flagmani — Cheetah 2 Ultra modelini taqdim etdi. Ushbu gadjet shunchaki kundalik aksessuar emas, balki murakkab relyefli togʻli hududlarda yugurish va ekstremal ultramarafonlar bilan shugʻullanuvchi professional sportchilar uchun maxsus vosita sifatida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model may oyida global bozorda debyut qilgan edi va endilikda u MDH mintaqasi bozorlariga ham kirib kelmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori balandliklardagi bosim oʻzgarishi, kutilmagan iqlim sharoitlari va uzoq davom etadigan jismoniy harakatlarga bardoshli qilib yaratilganidadir.

Mustahkam korpus va ilgʻor displey

Amazfit Cheetah 2 Ultra korpusi beshinchi toifadagi titandan ishlangan boʻlib, u ham yengillikni (vazni bor-yoʻgʻi 52 gramm), ham favqulodda mustahkamlikni taʼminlaydi. Qurilma ekrani tirnalishlarga chidamli sapfir shishasi bilan himoyalangan. 1,5 dyuymli AMOLED-displey esa 3000 nitgacha boʻlgan rekord darajadagi yorqinlikka ega boʻlib, bu hatto tik tushgan quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.

Texnik jihatdan soat 780 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma oddiy foydalanish rejimida 30 kungacha, GPS tizimi doimiy yoqilgan holatda esa 60 soatgacha quvvat saqlay oladi. Bu koʻrsatkich bir necha kun davom etadigan marafon ishtirokchilari uchun juda muhimdir.

Sportchilar uchun keng imkoniyatlar

Soatning dasturiy taʼminoti 180 dan ortiq sport rejimini oʻz ichiga oladi. Ayniqsa, relyefli joylarda yugurish (trail running) rejimi alohida eʼtiborga loyiq: tizim nafaqat masofani, balki yoʻlning qiyaligi va qarshilik darajasini ham hisobga olib, organizmga tushayotgan real yuklamani hisoblab beradi.

  • Oltita sunʼiy yoʻldosh tizimini qoʻllab-quvvatlovchi aniq GPS;
  • Yurak urishi, qondagi kislorod miqdori va tana harorati datchiklari;
  • 64 GB ichki xotira (musiqa va xaritalar uchun);
  • Suv va changdan toʻliq himoyalangan korpus.
Oʻzbekistonlik sport ishqibozlari uchun ham ushbu gadjet qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda soʻnggi yillarda togʻli hududlarda oʻtkaziladigan marafonlar ommalashib bormoqda. Cheetah 2 Ultra kabi qurilmalar bunday murakkab sharoitlarda sportchining salomatligini nazorat qilish va yoʻnalishdan adashmaslikda yordam beradi.

Hozirda ushbu aqlli soat mintaqaviy bozorlarda taxminan 515-520 AQSH dollari atrofidagi narxlarda sotuvga chiqmoqda. Oʻzining chidamliligi va funksionalligi bilan u Garmin va Apple Watch Ultra kabi qimmatroq raqobatchilarga munosib muqobil boʻla oladi.

AmazfitCheetah 2 UltraSmart-soatTexnologiyaSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi