Amazfit Cheetah 2 Ultra: Togʻli hududlar va ultramarafonlar uchun maxsus aqlli soat
Aqlli qurilmalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Amazfit brendi oʻzining yangi flagmani — Cheetah 2 Ultra modelini taqdim etdi. Ushbu gadjet shunchaki kundalik aksessuar emas, balki murakkab relyefli togʻli hududlarda yugurish va ekstremal ultramarafonlar bilan shugʻullanuvchi professional sportchilar uchun maxsus vosita sifatida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model may oyida global bozorda debyut qilgan edi va endilikda u MDH mintaqasi bozorlariga ham kirib kelmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori balandliklardagi bosim oʻzgarishi, kutilmagan iqlim sharoitlari va uzoq davom etadigan jismoniy harakatlarga bardoshli qilib yaratilganidadir.
Mustahkam korpus va ilgʻor displeyAmazfit Cheetah 2 Ultra korpusi beshinchi toifadagi titandan ishlangan boʻlib, u ham yengillikni (vazni bor-yoʻgʻi 52 gramm), ham favqulodda mustahkamlikni taʼminlaydi. Qurilma ekrani tirnalishlarga chidamli sapfir shishasi bilan himoyalangan. 1,5 dyuymli AMOLED-displey esa 3000 nitgacha boʻlgan rekord darajadagi yorqinlikka ega boʻlib, bu hatto tik tushgan quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.
Texnik jihatdan soat 780 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma oddiy foydalanish rejimida 30 kungacha, GPS tizimi doimiy yoqilgan holatda esa 60 soatgacha quvvat saqlay oladi. Bu koʻrsatkich bir necha kun davom etadigan marafon ishtirokchilari uchun juda muhimdir.
Sportchilar uchun keng imkoniyatlarSoatning dasturiy taʼminoti 180 dan ortiq sport rejimini oʻz ichiga oladi. Ayniqsa, relyefli joylarda yugurish (trail running) rejimi alohida eʼtiborga loyiq: tizim nafaqat masofani, balki yoʻlning qiyaligi va qarshilik darajasini ham hisobga olib, organizmga tushayotgan real yuklamani hisoblab beradi.
- Oltita sunʼiy yoʻldosh tizimini qoʻllab-quvvatlovchi aniq GPS;
- Yurak urishi, qondagi kislorod miqdori va tana harorati datchiklari;
- 64 GB ichki xotira (musiqa va xaritalar uchun);
- Suv va changdan toʻliq himoyalangan korpus.
Hozirda ushbu aqlli soat mintaqaviy bozorlarda taxminan 515-520 AQSH dollari atrofidagi narxlarda sotuvga chiqmoqda. Oʻzining chidamliligi va funksionalligi bilan u Garmin va Apple Watch Ultra kabi qimmatroq raqobatchilarga munosib muqobil boʻla oladi.
…