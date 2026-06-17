Mastodon ijtimoiy tarmogʻi yangi funksiya orqali auditoriyani kengaytirishni koʻzlamoqda
Markazlashmagan ijtimoiy tarmoq hisoblangan Mastodon platformasi yirik texnologik gigantlar — X (sobiq Twitter) va Threads kabi ilovalarga munosib raqobatchi boʻlish yoʻlida muhim qadam tashladi. Platformaning yangi talqinida foydalanuvchilar oʻz postlarini elektron pochta orqali axborotnomalar (newsletters) koʻrinishida yuborish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu yangilik ochiq ijtimoiy tarmoqning eng katta muammosi — auditoriya oʻsishini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mastodon 4.6 yangilanishi bilan taqdim etilgan ushbu funksiya mualliflarga oʻz obunachilari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish imkonini beradi. Eng muhimi, axborotnomalarni qabul qilish uchun oʻquvchidan Mastodon tarmogʻida roʻyxatdan oʻtish talab etilmaydi. Bu esa platformani shunchaki X muqobili boʻlishdan chiqarib, mustaqil kontent yaratuvchilar uchun qulay ekotizimga aylantiradi.
Elektron pochta va markazlashmagan tarmoq uygʻunligiVaqt sinovidan oʻtgan elektron pochta tizimi orqali muloqot qilish Mastodon uchun yangi foydalanuvchilarni jalb qilishda asosiy vosita boʻlishi kutilmoqda. Mastodon maʼlumotlariga koʻra, ushbu funksiya yirik media tashkilotlari, mustaqil jurnalistlar va blogerlar uchun moʻljallangan. Bu orqali ular oʻz auditoriyasini bir platformaga bogʻlanib qolmagan holda shakllantirishlari va kerak boʻlsa, boshqa serverga koʻchib oʻtishda oʻz obunachilarini saqlab qolishlari mumkin.
Platformaning standart cheklovi 500 belgini tashkil etsa-da, server administratorlari ushbu limitni oʻzgartirishlari mumkin. Bu esa ayrim serverlarni maxsus uzun maqolalar va tahliliy materiallar tarqatish uchun moslashtirish imkonini beradi. Shuningdek, maxfiylikni afzal koʻruvchi foydalanuvchilar uchun anonim tarzda obuna boʻlish imkoniyati ham yaratilgan.
Yangi talqinda faqat axborotnomalar emas, balki foydalanuvchi profillarining yangilangan dizayni va "Collections" (toʻplamlar) funksiyasi ham paydo boʻldi. Bu funksiya boshqa tarmoqlardagi "Starter Packs" kabi ishlaydi va foydalanuvchilarga qiziqarli akkauntlar roʻyxatini shakllantirish hamda ulashish imkonini beradi.
Hozirda Mastodon tarmogʻida har oyda 735 mingdan ortiq faol foydalanuvchi mavjud boʻlib, umumiy ochiq ijtimoiy tarmoqlar (fediverse) tizimida akkauntlar soni bir milliondan oshadi. Yangi funksiyadan foydalanish uchun mualliflar oʻz serverlarida tegishli ruxsatnomaga ega boʻlishlari yoki Mastodon tomonidan taqdim etilayotgan hosting xizmatlaridan foydalanishlari lozim.
Ekspertlarning fikricha, ushbu qadam Mastodon platformasining Big Tech ekotizimlaridan tashqarida oʻz oʻrnini mustahkamlashiga xizmat qiladi. Foydalanuvchilar endilikda biror ijtimoiy tarmoqqa bogʻlanib qolmasdan, oʻzlariga maʼqul boʻlgan mualliflarni kuzatib borish imkoniga ega boʻladilar.
…