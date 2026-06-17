Mastodon ijtimoiy tarmogʻi yangi funksiya orqali auditoriyani kengaytirishni koʻzlamoqda

·25·Texno
Mastodon ijtimoiy tarmogʻi yangi funksiya orqali auditoriyani kengaytirishni koʻzlamoqda

Markazlashmagan ijtimoiy tarmoq hisoblangan Mastodon platformasi yirik texnologik gigantlar — X (sobiq Twitter) va Threads kabi ilovalarga munosib raqobatchi boʻlish yoʻlida muhim qadam tashladi. Platformaning yangi talqinida foydalanuvchilar oʻz postlarini elektron pochta orqali axborotnomalar (newsletters) koʻrinishida yuborish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu yangilik ochiq ijtimoiy tarmoqning eng katta muammosi — auditoriya oʻsishini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mastodon 4.6 yangilanishi bilan taqdim etilgan ushbu funksiya mualliflarga oʻz obunachilari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish imkonini beradi. Eng muhimi, axborotnomalarni qabul qilish uchun oʻquvchidan Mastodon tarmogʻida roʻyxatdan oʻtish talab etilmaydi. Bu esa platformani shunchaki X muqobili boʻlishdan chiqarib, mustaqil kontent yaratuvchilar uchun qulay ekotizimga aylantiradi.

Elektron pochta va markazlashmagan tarmoq uygʻunligi

Vaqt sinovidan oʻtgan elektron pochta tizimi orqali muloqot qilish Mastodon uchun yangi foydalanuvchilarni jalb qilishda asosiy vosita boʻlishi kutilmoqda. Mastodon maʼlumotlariga koʻra, ushbu funksiya yirik media tashkilotlari, mustaqil jurnalistlar va blogerlar uchun moʻljallangan. Bu orqali ular oʻz auditoriyasini bir platformaga bogʻlanib qolmagan holda shakllantirishlari va kerak boʻlsa, boshqa serverga koʻchib oʻtishda oʻz obunachilarini saqlab qolishlari mumkin.

Platformaning standart cheklovi 500 belgini tashkil etsa-da, server administratorlari ushbu limitni oʻzgartirishlari mumkin. Bu esa ayrim serverlarni maxsus uzun maqolalar va tahliliy materiallar tarqatish uchun moslashtirish imkonini beradi. Shuningdek, maxfiylikni afzal koʻruvchi foydalanuvchilar uchun anonim tarzda obuna boʻlish imkoniyati ham yaratilgan.

Yangi talqinda faqat axborotnomalar emas, balki foydalanuvchi profillarining yangilangan dizayni va "Collections" (toʻplamlar) funksiyasi ham paydo boʻldi. Bu funksiya boshqa tarmoqlardagi "Starter Packs" kabi ishlaydi va foydalanuvchilarga qiziqarli akkauntlar roʻyxatini shakllantirish hamda ulashish imkonini beradi.

Hozirda Mastodon tarmogʻida har oyda 735 mingdan ortiq faol foydalanuvchi mavjud boʻlib, umumiy ochiq ijtimoiy tarmoqlar (fediverse) tizimida akkauntlar soni bir milliondan oshadi. Yangi funksiyadan foydalanish uchun mualliflar oʻz serverlarida tegishli ruxsatnomaga ega boʻlishlari yoki Mastodon tomonidan taqdim etilayotgan hosting xizmatlaridan foydalanishlari lozim.

Ekspertlarning fikricha, ushbu qadam Mastodon platformasining Big Tech ekotizimlaridan tashqarida oʻz oʻrnini mustahkamlashiga xizmat qiladi. Foydalanuvchilar endilikda biror ijtimoiy tarmoqqa bogʻlanib qolmasdan, oʻzlariga maʼqul boʻlgan mualliflarni kuzatib borish imkoniga ega boʻladilar.

MastodonTexnologiyaIjtimoiy TarmoqNewsletterInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi