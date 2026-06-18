Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradi
Venchur kapitali bozorining tajribali vakili va oʻz vaqtida Facebook loyihasining istiqbolini birinchilardan boʻlib payqagan Chi-Hua Chien sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi kelajak borasida kutilmagan prognozlarni ilgari surmoqda. Uning fikricha, hozirgi kunda AI modellarini ishlab chiqayotgan yirik infratuzilma kompaniyalari emas, balki ushbu texnologiyani isteʼmolchilarga yetkazib beruvchi ilovalar eng katta daromad manbaiga aylanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Goodwater Capital asoschilaridan biri boʻlgan Chien oʻzining yigirma yillik tajribasiga tayanib, texnologik sikllarning takrorlanishini taʼkidlaydi. Uning tahlillariga koʻra, shaxsiy kompyuterlar, internet va mobil aloqa davrlarida ham asosiy qiymat infratuzilmadan koʻra amaliy dasturiy taʼminot qatlamida toʻplangan. Masalan, mobil aloqa davrida infratuzilma kompaniyalari 700 milliard dollar qiymat yaratgan boʻlsa, Netflix, Spotify, Meta va Uber kabi ilovalar 3,7 trillion dollarlik bozor kapitallashuvini hosil qilgan.
Infratuzilmaning qadrsizlanishi va yangi imkoniyatlarHozirda koʻplab investorlar NVIDIA yoki OpenAI kabi gigantlarga eʼtibor qaratayotgan boʻlsa-da, Chi-Hua Chien tez orada AI modellari odatiy tovar (commodity) koʻrinishiga kelishini bashorat qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, vaqt oʻtishi bilan eng murakkab AI modellari va oddiy smartfonlarda ishlaydigan dasturlar oʻrtasidagi farq keskin kamayadi. Hozirda bu farq ikki yilni tashkil etsa, kelgusi yilga borib u uch oygacha qisqarishi kutilmoqda.
Ekspertning fikricha, sunʼiy intellekt davrida gʻoliblar texnologiyaning oʻzini sotadiganlar emas, balki undan foydalanib insonlar hayotini osonlashtiradigan servislar boʻladi. Bu jarayon internet davridagi vaziyatni eslatadi: oʻshanda ham tarmoq uskunalarini ishlab chiquvchilardan koʻra, internet orqali xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalar koʻproq foyda koʻrgan edi.
Venchur bozori va investitsiya strategiyalariChien hozirgi venchur bozoridagi oʻzgarishlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, yirik investitsiya firmalari vertikal integratsiyalashgan va endilikda ular boshqa hamkorlarga ehtiyoj sezmayapti. Bu esa bozorda raqobatning kuchayishiga va kompaniyalarning qiymati sunʼiy ravishda oshirilishiga olib kelmoqda. "Tezkor moliyalashtirish" deb ataladigan amaliyot tufayli startaplar bir necha oy ichida oʻz bahosini bir necha barobar oshirib yubormoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy startaplar uchun bu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Global bozorda AI modellarining ochiqligi va arzonlashishi, mahalliy dasturchilarga qimmat infratuzilma yaratmasdan turib, tayyor modellardan foydalangan holda noyob mahsulotlar yaratish imkonini beradi. Chienning fikricha, kelajakda quyidagi yoʻnalishlar eng istiqbolli hisoblanadi:
- Sogʻliqni saqlash va tibbiy texnologiyalar;
- Fintech va shaxsiy moliya boshqaruvi;
- Koʻngilochar kontent va media;
- Isteʼmolchilar uchun kundalik raqamli yordamchilar.
…