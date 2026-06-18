Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradi

Venchur kapitali bozorining tajribali vakili va oʻz vaqtida Facebook loyihasining istiqbolini birinchilardan boʻlib payqagan Chi-Hua Chien sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi kelajak borasida kutilmagan prognozlarni ilgari surmoqda. Uning fikricha, hozirgi kunda AI modellarini ishlab chiqayotgan yirik infratuzilma kompaniyalari emas, balki ushbu texnologiyani isteʼmolchilarga yetkazib beruvchi ilovalar eng katta daromad manbaiga aylanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Goodwater Capital asoschilaridan biri boʻlgan Chien oʻzining yigirma yillik tajribasiga tayanib, texnologik sikllarning takrorlanishini taʼkidlaydi. Uning tahlillariga koʻra, shaxsiy kompyuterlar, internet va mobil aloqa davrlarida ham asosiy qiymat infratuzilmadan koʻra amaliy dasturiy taʼminot qatlamida toʻplangan. Masalan, mobil aloqa davrida infratuzilma kompaniyalari 700 milliard dollar qiymat yaratgan boʻlsa, Netflix, Spotify, Meta va Uber kabi ilovalar 3,7 trillion dollarlik bozor kapitallashuvini hosil qilgan.

Infratuzilmaning qadrsizlanishi va yangi imkoniyatlar

Hozirda koʻplab investorlar NVIDIA yoki OpenAI kabi gigantlarga eʼtibor qaratayotgan boʻlsa-da, Chi-Hua Chien tez orada AI modellari odatiy tovar (commodity) koʻrinishiga kelishini bashorat qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, vaqt oʻtishi bilan eng murakkab AI modellari va oddiy smartfonlarda ishlaydigan dasturlar oʻrtasidagi farq keskin kamayadi. Hozirda bu farq ikki yilni tashkil etsa, kelgusi yilga borib u uch oygacha qisqarishi kutilmoqda.

Ekspertning fikricha, sunʼiy intellekt davrida gʻoliblar texnologiyaning oʻzini sotadiganlar emas, balki undan foydalanib insonlar hayotini osonlashtiradigan servislar boʻladi. Bu jarayon internet davridagi vaziyatni eslatadi: oʻshanda ham tarmoq uskunalarini ishlab chiquvchilardan koʻra, internet orqali xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalar koʻproq foyda koʻrgan edi.

Venchur bozori va investitsiya strategiyalari

Chien hozirgi venchur bozoridagi oʻzgarishlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, yirik investitsiya firmalari vertikal integratsiyalashgan va endilikda ular boshqa hamkorlarga ehtiyoj sezmayapti. Bu esa bozorda raqobatning kuchayishiga va kompaniyalarning qiymati sunʼiy ravishda oshirilishiga olib kelmoqda. "Tezkor moliyalashtirish" deb ataladigan amaliyot tufayli startaplar bir necha oy ichida oʻz bahosini bir necha barobar oshirib yubormoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy startaplar uchun bu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Global bozorda AI modellarining ochiqligi va arzonlashishi, mahalliy dasturchilarga qimmat infratuzilma yaratmasdan turib, tayyor modellardan foydalangan holda noyob mahsulotlar yaratish imkonini beradi. Chienning fikricha, kelajakda quyidagi yoʻnalishlar eng istiqbolli hisoblanadi:

  • Sogʻliqni saqlash va tibbiy texnologiyalar;
  • Fintech va shaxsiy moliya boshqaruvi;
  • Koʻngilochar kontent va media;
  • Isteʼmolchilar uchun kundalik raqamli yordamchilar.
Xulosa oʻrnida, Chi-Hua Chien amerikaliklar yoki boshqa xalqlar oʻzlarining ijtimoiy hayoti va moliyaviy maʼlumotlarini bitta "super-ilova"ga ishonib topshirishiga shubha bilan qaraydi. Uning fikricha, AI davrida ham ixtisoslashgan va inson xulq-atvorini chuqur tushunadigan ilovalar bozor yetakchiligini saqlab qoladi.

Sunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaTexnologiyaGoodwater Capital
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiSpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiBugun, 20:58Yerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiYerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiBugun, 20:55Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi