NASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladi

·14·Texno
NASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Qizil sayyorani oʻrganish boʻyicha yangi missiya uchun kutilmagan hamkorni tanladi. Google korporatsiyasining sobiq rahbari Erik Shmidtga tegishli boʻlgan Relativity Space kompaniyasi NASA bilan shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuvga koʻra, xususiy kompaniya Mars atmosferasini oʻrganuvchi ilmiy asboblar majmuasini koinotga olib chiqishi va sayyora orbitasiga yetkazishi lozim. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Aeolus deb nomlangan ushbu missiya doirasida Mars orbitasiga toʻrtta maxsus qurilma yuboriladi. Ular sayyoradagi chang boʻronlari, shamol tezligi va harorat oʻzgarishlarini har kuni global miqyosda kuzatib boradi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu maʼlumotlar kelajakda Mars yuzasiga qoʻnadigan apparatlar va hatto fazogirlar uchun xavfsiz sharoit yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

SpaceX bilan raqobat va yangi model

Mazkur loyiha NASAning xususiy sektor bilan hamkorlik qilish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq agentlik SpaceX bilan Xalqaro koinot stansiyasiga yuk tashish boʻyicha, Firefly Aerospace bilan esa Oyga qoʻnish qurilmasini yasash boʻyicha shunga oʻxshash shartnomalar tuzgan edi. Bunday modelda davlat agentligi ilmiy qismga masʼul boʻladi, xususiy kompaniya esa past xarajatli infratuzilmani taʼminlaydi.

Relativity Space uchun bu juda katta imkoniyat va ayni paytda jiddiy sinovdir. Kompaniya 2028-yilgacha nafaqat Aeolus asboblarini tashuvchi koinot kemasini loyihalashi, balki uni fazoga olib chiquvchi yangi raketani ham qurib bitkazishi kerak. NASA rahbari Jared Isaacman ushbu hamkorlik tadqiqotlar tezligini oshirishini va xarajatlarni kamaytirishini taʼkidlagan boʻlsa-da, loyiha moliyaviy qiymati hozircha ochiqlanmagan.

3D bosma texnologiyasi va tavakkalchilik

Relativity Space 2015-yilda SpaceX va Blue Origin sobiq muhandislari tomonidan tashkil etilgan. Kompaniyaning asosiy ustunligi raketalarni 3D bosib chiqarish texnologiyasi orqali arzonroq va tezroq ishlab chiqarishga urinishidir. Biroq kompaniyaning birinchi Terran-1 raketasi 2023-yilgi sinov parvozi paytida muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Shundan soʻng Erik Shmidt kompaniyaning nazorat paketini sotib olib, unga rahbarlik qila boshladi.

Ekspertlarning fikricha, NASA ushbu hamkorlik orqali maʼlum darajada tavakkal qilmoqda. Relativity hali oʻzining Terran R raketasini muvaffaqiyatli uchirib, orbitaga chiqa olishini isbotlagani yoʻq. Koinot sanoati tarixida NASA bilan ishlagan ayrim startaplar bankrotlikka uchragani yoki ularning apparatlari Oy yuzasiga notoʻgʻri qoʻngani kabi holatlar kuzatilgan.

Shunga qaramay, Erik Shmidtning moliyaviy quvvati va texnologik ambitsiyalari kompaniyani SpaceX uchun munosib raqibga aylantirishi mumkin. Agar 2028-yilgi missiya muvaffaqiyatli amalga oshsa, Relativity Space nafaqat ilmiy maʼlumotlar toʻplashda, balki koinotda tijoriy maʼlumotlar markazlarini tashkil etishda ham yetakchiga aylanishi kutilmoqda.

NASAMarsRelativity SpaceErik ShmidtSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00Elon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiElon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiBugun, 06:28SpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiSpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiBugun, 06:24Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiTesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiBugun, 05:52Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiRollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiBugun, 05:21Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiSamsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi