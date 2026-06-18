Elon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadi
Dunyoga mashhur milliarder va texnologiya olami yetakchisi Elon Musk kino sanoatida inqilobiy oʻzgarishlar yuz berishini bashorat qilmoqda. Uning xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Grok sunʼiy intellekt modeli yaqin ikki yil ichida inson aralashuvisiz toʻliq metrajli badiiy filmlarni generatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda tadbirkor oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu shov-shuvli bayonot xAI jamoasi tomonidan taqdim etilgan "Odisseya" dostoniga ishlangan treyler ortidan yangradi. Grok Imagine Video 1.5 modeli yordamida yaratilgan ushbu video lavha Gomerning mashhur asari asosida tayyorlangan boʻlib, u sunʼiy intellektning vizual kontent yaratish borasidagi ulkan salohiyatini namoyish etdi. Ikki daqiqadan ortiq davom etadigan rolik 36 ta turli sahnadan iborat boʻlib, u 1970-yillardagi Gollivud kinosi uslubida ishlangan.
Kino sanʼatida yangi davrNamoyish etilgan treylerda jangovar sahnalar, qahramonlarning yirik planlari va murakkab kinematografik kompozitsiyalar aks etgan. Eng hayratlanarlisi shundaki, ushbu videoni yaratishda anʼanaviy suratga olish jarayonlari, aktyorlar yoki dekoratsiyalardan foydalanilmagan. Barcha kadrlar neyrotarmoq tomonidan nolga teng holatdan generatsiya qilingan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, videoda oʻsha davrning plyonkali estetikasi va klassik montaj uslubi juda aniq aks ettirilgan.
Elon Musk ushbu namoyishga qisqa qilib "Toʻliq metrajli filmlar kelasi yil oxirigacha paydo boʻladi" deya izoh qoldirdi. Bu avvalgi prognozlarga qaraganda ancha dadilroq muddatdir, chunki milliarder bundan biroz avvalroq Grok tomonidan yaratilgan haqiqiy sifatli kinokartinalar 2027-yilda taqdim etilishini aytgan edi. Endilikda texnologiyaning rivojlanish surʼati ushbu jarayonni tezlashtirishi kutilmoqda.
Raqobat va texnologik poygaHozirda Grok modeli OpenAI kompaniyasining Sora yoki Google tomonidan ishlab chiqilayotgan vizual generatsiya tizimlari bilan jiddiy raqobatga kirishgan. xAI loyihasi oʻzining ochiqligi va kinostudiyalar bilan hamkorlik qilishga tayyorligi bilan ajralib turishni maqsad qilgan. Agar Muskning rejalari amalga oshsa, kelajakda rejissyorlar faqatgina matnli buyruqlar (prompt) yordamida murakkab syujetli filmlarni yaratish imkoniga ega boʻladilar.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy kontent yaratuvchilar uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Hozirda Grok va shunga oʻxshash modellar asosan ingliz tilida mukammal ishlayotgan boʻlsa-da, yaqin yillarda ularning koʻp tilli imkoniyatlari kengayishi kutilmoqda. Bu esa kelajakda kam byudjet bilan ham yuqori sifatli vizual effektlarga ega milliy kontentlarni yaratishga yoʻl ochishi mumkin.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellektning bunday jadal rivojlanishi Gollivudda ham turli bahslarga sabab boʻlmoqda. Aktyorlar va ssenariynavislar oʻz ish oʻrinlarini yoʻqotishdan xavotirda boʻlsalar-da, Elon Musk bu texnologiyani ijodkorlikni cheklovchi emas, balki uni yangi bosqichga olib chiquvchi vosita sifatida baholamoqda. 2026-yil oxiri kino sanoati uchun haqiqiy sinov davri boʻlishi kutilmoqda.
…