Elon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadi

·34·Texno
Elon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadi

Dunyoga mashhur milliarder va texnologiya olami yetakchisi Elon Musk kino sanoatida inqilobiy oʻzgarishlar yuz berishini bashorat qilmoqda. Uning xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Grok sunʼiy intellekt modeli yaqin ikki yil ichida inson aralashuvisiz toʻliq metrajli badiiy filmlarni generatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda tadbirkor oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu shov-shuvli bayonot xAI jamoasi tomonidan taqdim etilgan "Odisseya" dostoniga ishlangan treyler ortidan yangradi. Grok Imagine Video 1.5 modeli yordamida yaratilgan ushbu video lavha Gomerning mashhur asari asosida tayyorlangan boʻlib, u sunʼiy intellektning vizual kontent yaratish borasidagi ulkan salohiyatini namoyish etdi. Ikki daqiqadan ortiq davom etadigan rolik 36 ta turli sahnadan iborat boʻlib, u 1970-yillardagi Gollivud kinosi uslubida ishlangan.

Kino sanʼatida yangi davr

Namoyish etilgan treylerda jangovar sahnalar, qahramonlarning yirik planlari va murakkab kinematografik kompozitsiyalar aks etgan. Eng hayratlanarlisi shundaki, ushbu videoni yaratishda anʼanaviy suratga olish jarayonlari, aktyorlar yoki dekoratsiyalardan foydalanilmagan. Barcha kadrlar neyrotarmoq tomonidan nolga teng holatdan generatsiya qilingan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, videoda oʻsha davrning plyonkali estetikasi va klassik montaj uslubi juda aniq aks ettirilgan.

Elon Musk ushbu namoyishga qisqa qilib "Toʻliq metrajli filmlar kelasi yil oxirigacha paydo boʻladi" deya izoh qoldirdi. Bu avvalgi prognozlarga qaraganda ancha dadilroq muddatdir, chunki milliarder bundan biroz avvalroq Grok tomonidan yaratilgan haqiqiy sifatli kinokartinalar 2027-yilda taqdim etilishini aytgan edi. Endilikda texnologiyaning rivojlanish surʼati ushbu jarayonni tezlashtirishi kutilmoqda.

Raqobat va texnologik poyga

Hozirda Grok modeli OpenAI kompaniyasining Sora yoki Google tomonidan ishlab chiqilayotgan vizual generatsiya tizimlari bilan jiddiy raqobatga kirishgan. xAI loyihasi oʻzining ochiqligi va kinostudiyalar bilan hamkorlik qilishga tayyorligi bilan ajralib turishni maqsad qilgan. Agar Muskning rejalari amalga oshsa, kelajakda rejissyorlar faqatgina matnli buyruqlar (prompt) yordamida murakkab syujetli filmlarni yaratish imkoniga ega boʻladilar.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy kontent yaratuvchilar uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Hozirda Grok va shunga oʻxshash modellar asosan ingliz tilida mukammal ishlayotgan boʻlsa-da, yaqin yillarda ularning koʻp tilli imkoniyatlari kengayishi kutilmoqda. Bu esa kelajakda kam byudjet bilan ham yuqori sifatli vizual effektlarga ega milliy kontentlarni yaratishga yoʻl ochishi mumkin.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellektning bunday jadal rivojlanishi Gollivudda ham turli bahslarga sabab boʻlmoqda. Aktyorlar va ssenariynavislar oʻz ish oʻrinlarini yoʻqotishdan xavotirda boʻlsalar-da, Elon Musk bu texnologiyani ijodkorlikni cheklovchi emas, balki uni yangi bosqichga olib chiquvchi vosita sifatida baholamoqda. 2026-yil oxiri kino sanoati uchun haqiqiy sinov davri boʻlishi kutilmoqda.

Elon MuskGrokSunʼiy IntellektxAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiComputex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiBugun, 07:23Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00NASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiNASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiBugun, 06:29SpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiSpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiBugun, 06:24Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiTesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiBugun, 05:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi