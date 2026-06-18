Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdi
Ilon Musk asos solgan The Boring Company kompaniyasi oʻzining eng yangi va takomillashtirilgan Prufrock MB2 tonnel qazish mashinasini rasman foydalanishga topshirdi. Ushbu texnologiya AQSHning Neshvill shahrida ish boshladi va u yer osti transport tizimlarini qurish tezligini tubdan oshirishi kutilmoqda. Yangi avlod qurilmasi nafaqat quvvati, balki ishlash tamoyili bilan ham avvalgi versiyalardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida xabar berilishicha, Prufrock MB2 barcha sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan. Qurilma daqiqasiga 11 aylanish tezligida ishlash imkoniyatiga ega ekani tasdiqlandi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu mashinani yaratishda avvalgi MB1 modelidan olingan barcha tajriba va xatolar hisobga olingan boʻlib, bu samaradorlikni bir necha barobar oshirish imkonini beradi.
Anʼanaviy usullardan voz kechishAnʼanaviy tonnel qazish mashinalari siklik rejimda ishlaydi: ular taxminan bir yarim metr qazigach, toʻxtaydi va tonnel devorlarini mustahkamlash uchun beton bloklarni oʻrnatadi. Aynan mana shu toʻxtovlar qurilish jarayonini sekinlashtiruvchi va xarajatlarni oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Prufrock MB2 esa tuproqni qazish bilan bir vaqtda devorlarni mustahkamlash ishlarini olib boradi, bu esa jarayonning uzluksizligini taʼminlaydi.
Yana bir muhim jihati shundaki, ushbu qurilma uchun maxsus ishga tushirish chuqurliklarini qazish talab etilmaydi. Mashina oddiy yuk mashinasida obektga keltiriladi, kerakli burchak ostida yerga yoʻnaltiriladi va 24 soat ichida ish boshlashi mumkin. Ish yakunlangach, u mustaqil ravishda yer yuzasiga chiqib keladi va treyler yordamida keyingi manzilga koʻchiriladi. Bu esa qimmatbaho kranlar va murakkab muhandislik tayyorgarliklariga ehtiyojni yoʻqotadi.
Toʻliq elektrlashtirilgan va masofaviy boshqaruvThe Boring Company texnologiyasi ekologik jihatdan ham ilgʻor hisoblanadi. Prufrock MB2 toʻliq elektr energiyasida ishlaydi, bu esa tonnel ichida zararli chiqindilar toʻplanishining oldini oladi. Eng muhimi, mashina ishlayotgan vaqtda tonnel ichida odamlar boʻlishi shart emas. Butun jarayon yer yuzasidagi boshqaruv markazidan masofaviy tarzda nazorat qilinadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Neshvill shahri butun shahar miqyosidagi tonnellar tarmogʻini sinovdan oʻtkazish uchun oʻziga xos poligon vazifasini oʻtaydi. Kompaniyaning asosiy maqsadi yirik megapolislardagi tirbandlik muammosini hal qilish uchun yer osti transportini yer usti yoʻllariga real muqobil sifatida taqdim etishdir. Rejaga koʻra, avgust oyida yanada takomillashgan Prufrock MB3 modeli ham foydalanishga topshiriladi.
…