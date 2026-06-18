Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdi

·0·Texno
Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdi

Ilon Musk asos solgan The Boring Company kompaniyasi oʻzining eng yangi va takomillashtirilgan Prufrock MB2 tonnel qazish mashinasini rasman foydalanishga topshirdi. Ushbu texnologiya AQSHning Neshvill shahrida ish boshladi va u yer osti transport tizimlarini qurish tezligini tubdan oshirishi kutilmoqda. Yangi avlod qurilmasi nafaqat quvvati, balki ishlash tamoyili bilan ham avvalgi versiyalardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida xabar berilishicha, Prufrock MB2 barcha sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan. Qurilma daqiqasiga 11 aylanish tezligida ishlash imkoniyatiga ega ekani tasdiqlandi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu mashinani yaratishda avvalgi MB1 modelidan olingan barcha tajriba va xatolar hisobga olingan boʻlib, bu samaradorlikni bir necha barobar oshirish imkonini beradi.

Anʼanaviy usullardan voz kechish

Anʼanaviy tonnel qazish mashinalari siklik rejimda ishlaydi: ular taxminan bir yarim metr qazigach, toʻxtaydi va tonnel devorlarini mustahkamlash uchun beton bloklarni oʻrnatadi. Aynan mana shu toʻxtovlar qurilish jarayonini sekinlashtiruvchi va xarajatlarni oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Prufrock MB2 esa tuproqni qazish bilan bir vaqtda devorlarni mustahkamlash ishlarini olib boradi, bu esa jarayonning uzluksizligini taʼminlaydi.

Yana bir muhim jihati shundaki, ushbu qurilma uchun maxsus ishga tushirish chuqurliklarini qazish talab etilmaydi. Mashina oddiy yuk mashinasida obektga keltiriladi, kerakli burchak ostida yerga yoʻnaltiriladi va 24 soat ichida ish boshlashi mumkin. Ish yakunlangach, u mustaqil ravishda yer yuzasiga chiqib keladi va treyler yordamida keyingi manzilga koʻchiriladi. Bu esa qimmatbaho kranlar va murakkab muhandislik tayyorgarliklariga ehtiyojni yoʻqotadi.

Toʻliq elektrlashtirilgan va masofaviy boshqaruv

The Boring Company texnologiyasi ekologik jihatdan ham ilgʻor hisoblanadi. Prufrock MB2 toʻliq elektr energiyasida ishlaydi, bu esa tonnel ichida zararli chiqindilar toʻplanishining oldini oladi. Eng muhimi, mashina ishlayotgan vaqtda tonnel ichida odamlar boʻlishi shart emas. Butun jarayon yer yuzasidagi boshqaruv markazidan masofaviy tarzda nazorat qilinadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Neshvill shahri butun shahar miqyosidagi tonnellar tarmogʻini sinovdan oʻtkazish uchun oʻziga xos poligon vazifasini oʻtaydi. Kompaniyaning asosiy maqsadi yirik megapolislardagi tirbandlik muammosini hal qilish uchun yer osti transportini yer usti yoʻllariga real muqobil sifatida taqdim etishdir. Rejaga koʻra, avgust oyida yanada takomillashgan Prufrock MB3 modeli ham foydalanishga topshiriladi.

Elon MuskThe Boring CompanyTexnologiyaPrufrockInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiComputex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiBugun, 07:23Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00NASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiNASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiBugun, 06:29Elon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiElon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiBugun, 06:28SpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiSpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildiBugun, 06:24Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiTesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiBugun, 05:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi