Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi maishiy texnika bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida konditsioner foydalanuvchilari uchun misli koʻrilmagan imtiyozlarni eʼlon qildi. Kompaniya endilikda oʻz qurilmalari uchun nafaqat uzoq muddatli kafolat, balki xladagent (freon) bilan bepul toʻldirish xizmatini ham taqdim etadi. Bu qadam brendning mijozlar ishonchini qozonish va mahsulot sifatiga boʻlgan ishonchini namoyish etish yoʻlidagi strategik harakati hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xiaomi Group yirik maishiy texnika boʻlimi bosh direktori Shan Lyanyu foydalanuvchilarning koʻplab soʻrovlariga javoban rasmiy bayonot berdi. Unga koʻra, Mi Home brendi ostidagi barcha konditsionerlar uchun amal qiladigan 10 yillik kafolat endilikda xladagent toʻldirish xizmatini ham oʻz ichiga oladi. Ushbu yangi tartib 2025-yilning 1-yanvaridan boshlab rasman kuchga kirishi belgilangan.
Sifat nazorati va texnik xizmat koʻrsatish tartibiYangi qoidalarga muvofiq, agar kafolat muddati davomida mahsulotdagi nuqson yoki Xiaomi tomonidan amalga oshirilgan notoʻgʻri oʻrnatish tufayli freon sizib chiqishi aniqlansa, servis xizmati mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Bunda foydalanuvchilar hech qanday qoʻshimcha xarajatlarga duch kelmaydilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ushbu tashabbus orqali oʻz servis xizmatlari sifatini yangi bosqichga koʻtarishni maqsad qilgan.
Shu bilan birga, Shan Lyanyu konditsionerlar kafolat muddati davomida muntazam ravishda freon bilan toʻldirilishi shart emasligini taʼkidladi. Xiaomi qurilmalari sizib chiqish xavfini minimallashtirish uchun uch bosqichli nazorat tizimidan oʻtadi: zavoddagi AI yordamida sifat nazorati, raqamli vakuumli tozalash va sunʼiy intellekt yordamida intellektual diagnostika. Bu texnologiyalar qurilmaning uzoq yillar davomida barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Kompaniya vakili barcha foydalanuvchilarni asossiz taʼmirlash ishlaridan qochish uchun faqat professional mutaxassislar koʻrigidan soʻng xladagent toʻldirishga chaqirdi. Notoʻgʻri aralashuv qurilmaning ishlash samaradorligini pasaytirishi yoki butunlay ishdan chiqishiga sabab boʻlishi mumkin.
Raqamli xizmatlar koʻlamining kengayishiXiaomi avvalroq Mi Home konditsionerlari uchun raqamli vakuumli tozalash xizmatining natijalarini ham eʼlon qilgan edi. Ushbu xizmat ishga tushirilganidan keyin oʻtgan olti oy ichida bir milliondan ortiq xonadon undan foydalandi. Hozirda ushbu servis tarmogʻi Xitoyning 31 ta maʼmuriy hududini toʻliq qamrab olgan boʻlib, kelajakda xalqaro bozorlarda ham shunday xizmat turlarini kengaytirish kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi maishiy texnikalari, xususan, aqlli konditsionerlari ommalashib borayotganini hisobga olsa, brendning bunday global tashabbuslari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Sifatli servis va uzoq muddatli kafolat texnika tanlashda asosiy mezonlardan biri boʻlib qolmoqda.
…