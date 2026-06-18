Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadi

·0·Texno
Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi maishiy texnika bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida konditsioner foydalanuvchilari uchun misli koʻrilmagan imtiyozlarni eʼlon qildi. Kompaniya endilikda oʻz qurilmalari uchun nafaqat uzoq muddatli kafolat, balki xladagent (freon) bilan bepul toʻldirish xizmatini ham taqdim etadi. Bu qadam brendning mijozlar ishonchini qozonish va mahsulot sifatiga boʻlgan ishonchini namoyish etish yoʻlidagi strategik harakati hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xiaomi Group yirik maishiy texnika boʻlimi bosh direktori Shan Lyanyu foydalanuvchilarning koʻplab soʻrovlariga javoban rasmiy bayonot berdi. Unga koʻra, Mi Home brendi ostidagi barcha konditsionerlar uchun amal qiladigan 10 yillik kafolat endilikda xladagent toʻldirish xizmatini ham oʻz ichiga oladi. Ushbu yangi tartib 2025-yilning 1-yanvaridan boshlab rasman kuchga kirishi belgilangan.

Sifat nazorati va texnik xizmat koʻrsatish tartibi

Yangi qoidalarga muvofiq, agar kafolat muddati davomida mahsulotdagi nuqson yoki Xiaomi tomonidan amalga oshirilgan notoʻgʻri oʻrnatish tufayli freon sizib chiqishi aniqlansa, servis xizmati mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Bunda foydalanuvchilar hech qanday qoʻshimcha xarajatlarga duch kelmaydilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ushbu tashabbus orqali oʻz servis xizmatlari sifatini yangi bosqichga koʻtarishni maqsad qilgan.

Shu bilan birga, Shan Lyanyu konditsionerlar kafolat muddati davomida muntazam ravishda freon bilan toʻldirilishi shart emasligini taʼkidladi. Xiaomi qurilmalari sizib chiqish xavfini minimallashtirish uchun uch bosqichli nazorat tizimidan oʻtadi: zavoddagi AI yordamida sifat nazorati, raqamli vakuumli tozalash va sunʼiy intellekt yordamida intellektual diagnostika. Bu texnologiyalar qurilmaning uzoq yillar davomida barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Kompaniya vakili barcha foydalanuvchilarni asossiz taʼmirlash ishlaridan qochish uchun faqat professional mutaxassislar koʻrigidan soʻng xladagent toʻldirishga chaqirdi. Notoʻgʻri aralashuv qurilmaning ishlash samaradorligini pasaytirishi yoki butunlay ishdan chiqishiga sabab boʻlishi mumkin.

Raqamli xizmatlar koʻlamining kengayishi

Xiaomi avvalroq Mi Home konditsionerlari uchun raqamli vakuumli tozalash xizmatining natijalarini ham eʼlon qilgan edi. Ushbu xizmat ishga tushirilganidan keyin oʻtgan olti oy ichida bir milliondan ortiq xonadon undan foydalandi. Hozirda ushbu servis tarmogʻi Xitoyning 31 ta maʼmuriy hududini toʻliq qamrab olgan boʻlib, kelajakda xalqaro bozorlarda ham shunday xizmat turlarini kengaytirish kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi maishiy texnikalari, xususan, aqlli konditsionerlari ommalashib borayotganini hisobga olsa, brendning bunday global tashabbuslari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Sifatli servis va uzoq muddatli kafolat texnika tanlashda asosiy mezonlardan biri boʻlib qolmoqda.

XiaomiKonditsionerKafolatTexnologiyaMi Home
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiRasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiBugun, 15:29Bosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildiBosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi