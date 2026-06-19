Blue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadi
Milliarder Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 28-may kuni New Glenn raketasi bilan sodir boʻlgan portlash oqibatlarini bartaraf etish va parvozlarni qayta tiklash boʻyicha faol ishlarni boshladi. Kanaviral burnidagi LC-36 start majmuasida yuz bergan ushbu hodisa kompaniya rejalari uchun jiddiy sinov boʻlsa-da, rahbariyat yil yakuniga qadar koinotga ilk parvozlarni amalga oshirish niyatidan voz kechmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parijda boʻlib oʻtgan VivaTech konferensiyasida Jeff Bezos va kompaniya bosh direktori Dave Limp ushbu hodisa tafsilotlari hamda kelajakdagi rejalar haqida maʼlumot berishdi. Ularning soʻzlariga koʻra, portlash oqibatida start maydonchasiga jiddiy zarar yetgan: xususan, chaqmoqdan himoya qilish minorasi qulab tushgan va raketani vertikal holatga keltiruvchi transport-oʻrnatish majmuasi butunlay vayron boʻlgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hodisa joyini tozalash ishlari allaqachon yakunlangan va qayta qurish jarayoni boshlangan.
Vayronagarchilik koʻlamiga qaramay, Blue Origin rahbariyati vaziyat yanada yomonroq boʻlishi mumkinligini taʼkidlamoqda. Start maydonchasining eng muhim qismlari, jumladan, yoqilgʻi rezervuarlari va asosiy yerusti uskunalari shikastlanmagan. Hozirda hududda 400 dan ortiq maxsus qurilish texnikasi ishlamoqda, bu esa tiklanish surʼatlari yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Texnik oʻzgarishlar va xavfsizlik choralariHozircha Blue Origin portlashning aniq sabablarini ochiqlamadi, biroq mutaxassislar raketaning konstruksiyasi va yerusti infratuzilmasiga maʼlum oʻzgartirishlar kiritilishini taxmin qilishmoqda. Dave Limpning soʻzlariga koʻra, kelajakda raketani start stoliga oʻrnatishning yangicha sxemasi qoʻllanilishi mumkin. Bu esa kelajakdagi ehtimoliy avariyalarda qimmatbaho transport-oʻrnatish majmuasini yoʻqotish xavfini kamaytiradi.
Ushbu koʻngilsiz hodisaga qaramay, kompaniyaning buyurtmalar portfeli hali ham salmoqli boʻlib qolmoqda. Blue Origin NASA bilan Artemis oy dasturi doirasida hamkorlikni davom ettirmoqda va Blue Moon qoʻnish apparatini ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Shuningdek, kompaniya oʻzining BE-7 dvigatelini sinovdan oʻtkazishda davom etmoqda. Yaqinda oʻtkazilgan testlardan birida ushbu dvigatel 41 daqiqa davomida toʻxtovsiz ishladi, bu esa oʻz klassidagi agregatlar uchun rekord koʻrsatkich hisoblanadi.
Ekspertlarning fikricha, New Glenn raketasining muvaffaqiyatli parvozi Blue Origin uchun SpaceX kabi raqobatchilar bilan tenglashish imkonini beradi. Ogʻir toifadagi ushbu raketa nafaqat tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni, balki insoniyatning Oyga qaytishi bilan bogʻliq muhim yuklarni ham orbitaga olib chiqishi kutilmoqda. Hozirda butun dunyo kosmik sanoati vakillari kompaniyaning yil oxirigacha vaʼda qilingan startni amalga oshira olishini diqqat bilan kuzatmoqda.
…