Blue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadi

·0·Texno
Blue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadi

Milliarder Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 28-may kuni New Glenn raketasi bilan sodir boʻlgan portlash oqibatlarini bartaraf etish va parvozlarni qayta tiklash boʻyicha faol ishlarni boshladi. Kanaviral burnidagi LC-36 start majmuasida yuz bergan ushbu hodisa kompaniya rejalari uchun jiddiy sinov boʻlsa-da, rahbariyat yil yakuniga qadar koinotga ilk parvozlarni amalga oshirish niyatidan voz kechmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parijda boʻlib oʻtgan VivaTech konferensiyasida Jeff Bezos va kompaniya bosh direktori Dave Limp ushbu hodisa tafsilotlari hamda kelajakdagi rejalar haqida maʼlumot berishdi. Ularning soʻzlariga koʻra, portlash oqibatida start maydonchasiga jiddiy zarar yetgan: xususan, chaqmoqdan himoya qilish minorasi qulab tushgan va raketani vertikal holatga keltiruvchi transport-oʻrnatish majmuasi butunlay vayron boʻlgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hodisa joyini tozalash ishlari allaqachon yakunlangan va qayta qurish jarayoni boshlangan.

Vayronagarchilik koʻlamiga qaramay, Blue Origin rahbariyati vaziyat yanada yomonroq boʻlishi mumkinligini taʼkidlamoqda. Start maydonchasining eng muhim qismlari, jumladan, yoqilgʻi rezervuarlari va asosiy yerusti uskunalari shikastlanmagan. Hozirda hududda 400 dan ortiq maxsus qurilish texnikasi ishlamoqda, bu esa tiklanish surʼatlari yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Texnik oʻzgarishlar va xavfsizlik choralari

Hozircha Blue Origin portlashning aniq sabablarini ochiqlamadi, biroq mutaxassislar raketaning konstruksiyasi va yerusti infratuzilmasiga maʼlum oʻzgartirishlar kiritilishini taxmin qilishmoqda. Dave Limpning soʻzlariga koʻra, kelajakda raketani start stoliga oʻrnatishning yangicha sxemasi qoʻllanilishi mumkin. Bu esa kelajakdagi ehtimoliy avariyalarda qimmatbaho transport-oʻrnatish majmuasini yoʻqotish xavfini kamaytiradi.

Ushbu koʻngilsiz hodisaga qaramay, kompaniyaning buyurtmalar portfeli hali ham salmoqli boʻlib qolmoqda. Blue Origin NASA bilan Artemis oy dasturi doirasida hamkorlikni davom ettirmoqda va Blue Moon qoʻnish apparatini ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Shuningdek, kompaniya oʻzining BE-7 dvigatelini sinovdan oʻtkazishda davom etmoqda. Yaqinda oʻtkazilgan testlardan birida ushbu dvigatel 41 daqiqa davomida toʻxtovsiz ishladi, bu esa oʻz klassidagi agregatlar uchun rekord koʻrsatkich hisoblanadi.

Ekspertlarning fikricha, New Glenn raketasining muvaffaqiyatli parvozi Blue Origin uchun SpaceX kabi raqobatchilar bilan tenglashish imkonini beradi. Ogʻir toifadagi ushbu raketa nafaqat tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni, balki insoniyatning Oyga qaytishi bilan bogʻliq muhim yuklarni ham orbitaga olib chiqishi kutilmoqda. Hozirda butun dunyo kosmik sanoati vakillari kompaniyaning yil oxirigacha vaʼda qilingan startni amalga oshira olishini diqqat bilan kuzatmoqda.

Blue OriginJeff BezosNew GlennNASAKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBaseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBugun, 21:26Xitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiXitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 21:25Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 21:23Kanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiKanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiBugun, 21:18Fiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiFiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiBugun, 21:15Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiSnap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi