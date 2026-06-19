Rossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqda

·26·Texno
Rossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqda

Rossiyaning Zelenograd shahrida mikrosxemalarni metallizatsiya qilishga moʻljallangan ilk mahalliy sanoat qurilmasi uchun maxsus “toza xona” va muhandislik tizimlari majmuasi barpo etilmoqda. “Element” kompaniyalar guruhi tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu loyiha Gʻarb sanksiyalari sharoitida mikroelektronika sohasida import oʻrnini bosishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma“lumotlariga ko“koʻra, loyihaning muhandislik qismini loyihalashtirish bo“licha o“tkazilgan tanlovda “Sistemniye resheniya” kompaniyasi g“lib chiqqan. Shartnoma qiymati 21 million rublni tashkil etib, sinov markazi qariyb 350 kvadrat metr maydonda joylashadi. Bu yerda AQSHning Applied Materials va Shveytsariyaning Evatec kompaniyalari uskunalariga muqobil bo“lgan mahalliy vakuumli purkash tizimi o“rnatiladi.

Texnologik jarayon va xalqaro standartlar

Yangi qurilma 200 millimetrli plastinalarda 180 va 90 nanometrli texnologik jarayonlar asosida mikrosxemalar ishlab chiqarishni ta“lminlashi kutilmoqda. U alyuminiy, titan va titan nitridi qatlamlarini yotqizish vazifasini bajaradi. Bu qatlamlar mikrosxemalarda o“tkazuvchan yo“laklar va himoya qoplamalarini shakllantirish uchun o“ta muhimdir.

Bunday yuqori aniqlikdagi uskunalar uchun o“ta qattiq nazorat qilinadigan muhit talab etiladi. Loyihaga ko“ra, asosiy ishchi hudud ISO 6 tozalik darajasiga, yordamchi xonalar esa ISO 8 standartiga javob berishi shart. Bu degani, havodagi 0,3 mikrongacha bo“lgan zarralar filtrlanadi, harorat +22 daraja atrofida saqlanadi va namlik 50 foizdan oshmaydi.

Mablag“lash va istiqbollar

Rossiya Sanoat va savdo vazirligi ushbu qurilmaning o“zini ishlab chiqish uchun 2026-yilgacha taxminan 2 milliard rubl ajratishni rejalashtirgan. Loyiha sakkiz modulli vakuumli purkash tizimi hamda kremniy plastinalari bilan ishlash uchun ikkita robotlashtirilgan manipulyatorni o“z ichiga oladi. To“liq texnologik majmuani 2030-yil sentyabr oyi oxirigacha ishga tushirish maqsad qilingan.

Soha ekspertlarining ta“lashicha, mikroelektronika uchun “toza xonalar” yaratish eng murakkab va qimmat vazifalardan biri bo“lib qolmoqda. Garchi Rossiya o“z texnologiyasini yaratishga intilayotgan bo“lsa-da, komponentlarning bir qismi hamon xorijdan, asosan Xitoydan keltirilmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O“zbekiston uchun ham bunday texnologik o“sishlar kelajakda yuqori texnologiyali uskunalarni yetkazib berish zanjiriga ta“sir qilishi mumkin.

MikroelektronikaTexnologiyaRossiyaInnovatsiyaSanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiKanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiBugun, 08:27Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiHindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiBugun, 06:26Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaElastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaBugun, 05:55Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBoeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 05:25Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Bugun, 04:55Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi