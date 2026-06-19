Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdi

·0·Texno
Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdi

Kanadaning NordSpace aerokosmik kompaniyasi Ontario provinsiyasining Markhem shahrida oʻzining yangi Rocket Factory 1 (RF-1) ishlab chiqarish majmuasini ishga tushirdi. Ushbu qadam mamlakatning koinotga chiqish borasidagi suverenitetini taʼminlash va xorijiy yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirish yoʻlidagi muhim burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi zavod Kanadaga oʻz raketalarini mustaqil loyihalash va ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi majmuaning maydoni taxminan 5 570 kvadrat metrni tashkil etib, bu kompaniyaning avvalgi qarorgohidan deyarli 10 baravar kattadir. Bunday keng koʻlamli infratuzilma NordSpace kompaniyasiga nafaqat yengil va oʻrta toifadagi raketa tashuvchilarni, balki murakkab koinot tizimlarini ham seriyali ishlab chiqarish rejimiga oʻtkazish imkonini beradi. Bu Kanada texnologik sanoati uchun yangi ish oʻrinlari va eksport salohiyatini anglatadi.

NordSpace bosh direktori Rahul Goel RF-1 zavodining ochilishini milliy koinot salohiyatini rivojlantirishdagi strategik bosqich deb atadi. Uning taʼkidlashicha, haqiqiy suverenitetga erishish uchun butun texnologik zanjir — ishlab chiqarishdan tortib, mutaxassislar tayyorlash va sinov infratuzilmasigacha boʻlgan barcha jarayonlar mamlakat nazoratida boʻlishi shart. Aks holda, koinot texnologiyalari sohasida xalqaro provayderlarga qaramlik saqlanib qolaveradi.

Keng koʻlamli rejalar va yangi loyihalar

Kompaniya joriy yil yakuniga qadar Taiga nomli sinov raketasini uchirishni rejalashtirmoqda. Garchi aniq sana hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, ushbu parvoz yangi zavodning texnik imkoniyatlarini amalda koʻrsatib berishi kutilmoqda. Shu bilan birga, NordSpace yanada ulkanroq loyiha — Rocket Factory 2 (RF-2) majmuasi ustida ish boshlagan. Maydoni 18 580 kvadrat metr boʻladigan ushbu ikkinchi zavod Tempest raketalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashadi.

Tempest raketasi koʻp marta ishlatiladigan oʻrta toifadagi tashuvchi boʻlib, u past yer orbitasiga 5 000 kilogrammdan ortiq foydali yukni olib chiqish quvvatiga ega boʻladi. Qurilish uchun yer maydoni allaqachon sotib olingan va ishlar joriy yilning ikkinchi yarmida boshlanishi koʻzda tutilgan. Bu loyiha Kanadani jahon kosmik bozorida jiddiy oʻyinchiga aylantirishi mumkin.

Hozirda NordSpace uchta asosiy obyektdan iborat vertikal integratsiyalashgan tizimni shakllantirmoqda:

  • Markhemdagi RF-1: muhandislik ishlanmalari, ishlab chiqarish va missiyalarni boshqarish markazi;
  • Sharqiy Ontariodagi Area 66: raketa dvigatellarini sinovdan oʻtkazish poligoni;
  • Nyu-faundlend va Labradordagi Atlantic Space Complex (ASX): kompaniyaning shaxsiy kosmodromi.
Shuni taʼkidlash joizki, ASX kosmodromi allaqachon Kanada hukumatidan ekologik ruxsatnomalarni olgan va u yerda ikkita uchish maydonchasi qurilishi davom etmoqda. NordSpace ushbu infratuzilma orqali nafaqat oʻz ehtiyojlarini qondirishni, balki ittifoqchi davlatlarga ham yuqori texnologik xizmatlarni eksport qilishni maqsad qilgan. Bu kabi loyihalar koinotni oʻzlashtirishda xususiy sektorning oʻrni naqadar ortib borayotganini yana bir bor isbotlamoqda.

NordSpaceKanadaKoinotRaketaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaRossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaBugun, 07:57Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiHindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiBugun, 06:26Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaElastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaBugun, 05:55Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBoeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 05:25Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Bugun, 04:55Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi