Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdi
Kanadaning NordSpace aerokosmik kompaniyasi Ontario provinsiyasining Markhem shahrida oʻzining yangi Rocket Factory 1 (RF-1) ishlab chiqarish majmuasini ishga tushirdi. Ushbu qadam mamlakatning koinotga chiqish borasidagi suverenitetini taʼminlash va xorijiy yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirish yoʻlidagi muhim burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi zavod Kanadaga oʻz raketalarini mustaqil loyihalash va ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi majmuaning maydoni taxminan 5 570 kvadrat metrni tashkil etib, bu kompaniyaning avvalgi qarorgohidan deyarli 10 baravar kattadir. Bunday keng koʻlamli infratuzilma NordSpace kompaniyasiga nafaqat yengil va oʻrta toifadagi raketa tashuvchilarni, balki murakkab koinot tizimlarini ham seriyali ishlab chiqarish rejimiga oʻtkazish imkonini beradi. Bu Kanada texnologik sanoati uchun yangi ish oʻrinlari va eksport salohiyatini anglatadi.
NordSpace bosh direktori Rahul Goel RF-1 zavodining ochilishini milliy koinot salohiyatini rivojlantirishdagi strategik bosqich deb atadi. Uning taʼkidlashicha, haqiqiy suverenitetga erishish uchun butun texnologik zanjir — ishlab chiqarishdan tortib, mutaxassislar tayyorlash va sinov infratuzilmasigacha boʻlgan barcha jarayonlar mamlakat nazoratida boʻlishi shart. Aks holda, koinot texnologiyalari sohasida xalqaro provayderlarga qaramlik saqlanib qolaveradi.
Keng koʻlamli rejalar va yangi loyihalarKompaniya joriy yil yakuniga qadar Taiga nomli sinov raketasini uchirishni rejalashtirmoqda. Garchi aniq sana hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, ushbu parvoz yangi zavodning texnik imkoniyatlarini amalda koʻrsatib berishi kutilmoqda. Shu bilan birga, NordSpace yanada ulkanroq loyiha — Rocket Factory 2 (RF-2) majmuasi ustida ish boshlagan. Maydoni 18 580 kvadrat metr boʻladigan ushbu ikkinchi zavod Tempest raketalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashadi.
Tempest raketasi koʻp marta ishlatiladigan oʻrta toifadagi tashuvchi boʻlib, u past yer orbitasiga 5 000 kilogrammdan ortiq foydali yukni olib chiqish quvvatiga ega boʻladi. Qurilish uchun yer maydoni allaqachon sotib olingan va ishlar joriy yilning ikkinchi yarmida boshlanishi koʻzda tutilgan. Bu loyiha Kanadani jahon kosmik bozorida jiddiy oʻyinchiga aylantirishi mumkin.
Hozirda NordSpace uchta asosiy obyektdan iborat vertikal integratsiyalashgan tizimni shakllantirmoqda:
- Markhemdagi RF-1: muhandislik ishlanmalari, ishlab chiqarish va missiyalarni boshqarish markazi;
- Sharqiy Ontariodagi Area 66: raketa dvigatellarini sinovdan oʻtkazish poligoni;
- Nyu-faundlend va Labradordagi Atlantic Space Complex (ASX): kompaniyaning shaxsiy kosmodromi.
…