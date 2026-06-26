YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeys

·26·Texno
YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeys

Google kompaniyasiga tegishli YouTube platformasi oʻzining qisqa videolar xizmati — Shorts uchun qator muhim yangilanishlarni eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar onlayn kontentni yanada tezroq isteʼmol qilishlari uchun videolarni ikki barobar tezlikda koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu oʻzgarishlar platformadagi foydalanuvchi tajribasini yanada intuitiv va qulay qilishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi funksiya orqali Shorts videolarining ijro tezligini (playback speed) oshirish mumkin. Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, bu yangilik foydalanuvchilarga maʼlumotlarni tezroq oʻzlashtirish yoki videoning eng qiziqarli qismini qisqa vaqt ichida topish imkonini beradi. Shundoq ham qisqa boʻlgan videolar endi yanada kamroq vaqt talab qiladi.

Interfeysdagi oʻzgarishlar va "Clear Screen" rejimi

YouTube Shorts interfeysida ham sezilarli oʻzgarishlar yuz bermoqda. Xususan, platformada anʼanaviy "dislike" (yoqmaslik) tugmasidan voz kechildi. Buning oʻrniga foydalanuvchilar oʻzlariga yoqmagan kontentni cheklash uchun "Qiziq emas" yoki "Kanalni tavsiya qilma" funksiyalaridan foydalanishlari kerak boʻladi. Shuningdek, "layk" tugmasi oʻrniga endi yurakcha (heart emoji) belgisi joriy etilmoqda.

Yana bir diqqatga sazovor yangilik — "Clear Screen mode" (ekranni tozalash rejimi) deb nomlandi. Ushbu funksiya yoqilganda, ekrandagi barcha matnlar va piktogrammalar vaqtincha yashiriladi. Bu tomoshabinga videoni hech qanday chalgʻituvchi elementlarsiz, toʻliq va tiniq holda tomosha qilish imkonini beradi. Bu ayniqsa vizual jihatdan boy kontentlarni koʻrishda juda qoʻl kelishi kutilmoqda.

Shorts segmentining oʻsish koʻrsatkichlari

Garchi YouTube qisqa videolar bozoriga TikTok va Instagram Reels platformalaridan biroz kechroq kirib kelgan boʻlsa-da, Shorts qisqa vaqt ichida ulkan auditoriyani jalb qila oldi. Kompaniya bosh direktori Neal Mohan bergan maʼlumotlarga koʻra, Shorts videolarining kunlik koʻrishlar soni oʻrtacha 200 milliardga yetgan. Bu koʻrsatkich platformaning ushbu formatga tikkan garovi oʻzini oqlayotganidan dalolat beradi.

Qizigʻi shundaki, Shorts nafaqat smartfonlarda, balki smart-televizorlarda ham ommalashib bormoqda. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar oyiga 2 milliard soatdan ortiq qisqa videolarni aynan katta ekranlar orqali tomosha qilishadi. Yangilanishlar bosqichma-bosqich barcha foydalanuvchilar uchun amalga oshiriladi, biroq ularning toʻliq ishga tushish sanasi hozircha ochiqlanmagan.

YouTubeShortsGoogleTexnologiyaYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiAMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi