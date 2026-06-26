YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeys
Google kompaniyasiga tegishli YouTube platformasi oʻzining qisqa videolar xizmati — Shorts uchun qator muhim yangilanishlarni eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar onlayn kontentni yanada tezroq isteʼmol qilishlari uchun videolarni ikki barobar tezlikda koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu oʻzgarishlar platformadagi foydalanuvchi tajribasini yanada intuitiv va qulay qilishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi funksiya orqali Shorts videolarining ijro tezligini (playback speed) oshirish mumkin. Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, bu yangilik foydalanuvchilarga maʼlumotlarni tezroq oʻzlashtirish yoki videoning eng qiziqarli qismini qisqa vaqt ichida topish imkonini beradi. Shundoq ham qisqa boʻlgan videolar endi yanada kamroq vaqt talab qiladi.
Interfeysdagi oʻzgarishlar va "Clear Screen" rejimiYouTube Shorts interfeysida ham sezilarli oʻzgarishlar yuz bermoqda. Xususan, platformada anʼanaviy "dislike" (yoqmaslik) tugmasidan voz kechildi. Buning oʻrniga foydalanuvchilar oʻzlariga yoqmagan kontentni cheklash uchun "Qiziq emas" yoki "Kanalni tavsiya qilma" funksiyalaridan foydalanishlari kerak boʻladi. Shuningdek, "layk" tugmasi oʻrniga endi yurakcha (heart emoji) belgisi joriy etilmoqda.
Yana bir diqqatga sazovor yangilik — "Clear Screen mode" (ekranni tozalash rejimi) deb nomlandi. Ushbu funksiya yoqilganda, ekrandagi barcha matnlar va piktogrammalar vaqtincha yashiriladi. Bu tomoshabinga videoni hech qanday chalgʻituvchi elementlarsiz, toʻliq va tiniq holda tomosha qilish imkonini beradi. Bu ayniqsa vizual jihatdan boy kontentlarni koʻrishda juda qoʻl kelishi kutilmoqda.
Shorts segmentining oʻsish koʻrsatkichlariGarchi YouTube qisqa videolar bozoriga TikTok va Instagram Reels platformalaridan biroz kechroq kirib kelgan boʻlsa-da, Shorts qisqa vaqt ichida ulkan auditoriyani jalb qila oldi. Kompaniya bosh direktori Neal Mohan bergan maʼlumotlarga koʻra, Shorts videolarining kunlik koʻrishlar soni oʻrtacha 200 milliardga yetgan. Bu koʻrsatkich platformaning ushbu formatga tikkan garovi oʻzini oqlayotganidan dalolat beradi.
Qizigʻi shundaki, Shorts nafaqat smartfonlarda, balki smart-televizorlarda ham ommalashib bormoqda. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar oyiga 2 milliard soatdan ortiq qisqa videolarni aynan katta ekranlar orqali tomosha qilishadi. Yangilanishlar bosqichma-bosqich barcha foydalanuvchilar uchun amalga oshiriladi, biroq ularning toʻliq ishga tushish sanasi hozircha ochiqlanmagan.
…