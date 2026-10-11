Yaponiya insoniyatni cheksiz energiya bilan ta’minlovchi fantastik loyihani ilgari surmoqda

·72·Texno
Yaponiya insoniyatni cheksiz energiya bilan ta’minlovchi fantastik loyihani ilgari surmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimizu Corporation Oy ekvatori bo‘ylab quyosh panellari halqasini qurishni taklif qilmoqda, bu esa Yerga cheksiz toza elektr energiyasini uzatish imkonini beradi.
  • Loyiha nazariy jihatdan 13 000 teravatt quvvatga ega bo‘lishi mumkin va energiya simlarsiz mikroto‘lqinlar hamda lazer nurlari orqali uzatiladi.
  • Qurilish jarayoni to‘liq avtomatlashtirilgan robotlar tomonidan amalga oshiriladi va Oy tuprog‘idan foydalaniladi.

Yaponiyaning yirik qurilish va muhandislik giganti Shimizu Corporation koinot texnologiyalari tarixidagi eng dadil va ulkan g‘oyalardan biri — Luna Ring konsepsiyasini taqdim etdi. Loyihaga ko‘ra, Oy ekvatori bo‘ylab minglab chaqirimga cho‘zilgan quyosh panellari halqasi barpo etiladi va ishlab chiqarilgan cheksiz toza elektr energiyasi to‘g‘ridan to‘g‘ri Yer sayyorasiga uzatiladi.

Ushbu texnologik mo‘jiza insoniyatni global energetik tanqislik va ekologik muammolardan butunlay xalos etish maqsadida ishlab chiqilgan.

«Luna Ring»: Koinotdagi ulkan fabrika qanday ishlaydi?

Taklif qilingan konsepsiya fantastik filmlarni eslatsa-da, aniq ilmiy va muhandislik asoslariga tayanadi:

  • Oy ekvatori bo‘ylab halqa: Oy yuzasida ob-havo o‘zgarishlari, bulutlar yoki atmosfera yo‘qligi sababli quyosh nurlari doimiy va to‘xtovsiz tushib turadi. Ekvator bo‘ylab joylashtirilgan panellar to‘xtovsiz energiya ishlab chiqarish imkonini beradi;

  • 13 000 teravattlik nazariy quvvat: Shimizu Corporation muhandislarining dastlabki hisob-kitoblariga ko‘ra, tizimning maksimal quvvati naq 13 000 teravattgacha yetishi mumkin — bu butun dunyo bo‘yicha bugungi kunda iste’mol qilinayotgan energiya miqdoridan bir necha barobar ko‘p;

  • Yerga energiya qanday yetib keladi: Hosil bo‘lgan quvvat simlarsiz, yuqori aniqlikdagi mikroto‘lqinlar (magnitronlar) hamda lazer nurlari yordamida fazo orqali Yerdagi ulkan qabul qiluvchi stansiyalarga yuboriladi.

Qurilishni kim amalga oshiradi?

Oy sharoiti inson uchun xavfli va o‘ta og‘ir bo‘lgani sababli, qurilish jarayoni to‘liq avtomatlashtiriladi:

  • Masofadan boshqariladigan robotlar: Barcha montaj, panellarni o‘rnatish va infratuzilmani shakllantirish ishlarini Yerdan masofadan turib nazorat qilinadigan intellektual robotlar brigadasi bajaradi;

  • Mahalliy resurslardan foydalanish: Oy tuprog‘i (regolit) va undagi minerallardan qurilish materiallari sifatida foydalanish ko‘zda tutilgan.

Haqiqatmi yoki xomxayol?

Loyihaning kelajagi va amalga oshish ehtimoli borasida bir nechta muhim omillarni inobatga olish zarur:

  • Hozircha faqat konsepsiya: «Luna Ring» ayni damda tasdiqlangan reja yoki qurilishi boshlangan loyiha emas, balki kelajak uchun taklif etilgan ilmiy konsepsiya hisoblanadi;

  • Murakkab sinovlar: Ushbu tizimni amaliyotga tatbiq etish uchun trillionlab dollarlik investitsiyalar, kosmik transport xarajatlarini keskin kamaytirish hamda energiyani xavfsiz uzatishning texnik va iqtisodiy jihatlarini to‘liq isbotlash talab etiladi.

Shunga qaramay, Shimizu Corporation'ning ushbu tashabbusi kelajakda insoniyat toza energiyani o‘z sayyorasidan emas, balki koinot kengliklaridan olishga tayyorgarlik ko‘rayotganining yorqin dalilidir.

Shimizu KorporatsiyaLuna RingOy ekvatoriKosmik energiya uzatish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqda20 iyul 02:28Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildi25 iyul 20:24Honor Robot Phone flagmani: 200 MP kameralar va 7060 mA·ch batareyaHonor Robot Phone flagmani: 200 MP kameralar va 7060 mA·ch batareya3 avgust 23:22Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanlovi15 iyul 17:56Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiSunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdi3 iyul 19:20Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadi26 iyul 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)