Yaponiya insoniyatni cheksiz energiya bilan ta’minlovchi fantastik loyihani ilgari surmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimizu Corporation Oy ekvatori bo‘ylab quyosh panellari halqasini qurishni taklif qilmoqda, bu esa Yerga cheksiz toza elektr energiyasini uzatish imkonini beradi.
- Loyiha nazariy jihatdan 13 000 teravatt quvvatga ega bo‘lishi mumkin va energiya simlarsiz mikroto‘lqinlar hamda lazer nurlari orqali uzatiladi.
- Qurilish jarayoni to‘liq avtomatlashtirilgan robotlar tomonidan amalga oshiriladi va Oy tuprog‘idan foydalaniladi.
Yaponiyaning yirik qurilish va muhandislik giganti Shimizu Corporation koinot texnologiyalari tarixidagi eng dadil va ulkan g‘oyalardan biri — Luna Ring konsepsiyasini taqdim etdi. Loyihaga ko‘ra, Oy ekvatori bo‘ylab minglab chaqirimga cho‘zilgan quyosh panellari halqasi barpo etiladi va ishlab chiqarilgan cheksiz toza elektr energiyasi to‘g‘ridan to‘g‘ri Yer sayyorasiga uzatiladi.
Ushbu texnologik mo‘jiza insoniyatni global energetik tanqislik va ekologik muammolardan butunlay xalos etish maqsadida ishlab chiqilgan.
«Luna Ring»: Koinotdagi ulkan fabrika qanday ishlaydi?
Taklif qilingan konsepsiya fantastik filmlarni eslatsa-da, aniq ilmiy va muhandislik asoslariga tayanadi:
Oy ekvatori bo‘ylab halqa: Oy yuzasida ob-havo o‘zgarishlari, bulutlar yoki atmosfera yo‘qligi sababli quyosh nurlari doimiy va to‘xtovsiz tushib turadi. Ekvator bo‘ylab joylashtirilgan panellar to‘xtovsiz energiya ishlab chiqarish imkonini beradi;
13 000 teravattlik nazariy quvvat: Shimizu Corporation muhandislarining dastlabki hisob-kitoblariga ko‘ra, tizimning maksimal quvvati naq 13 000 teravattgacha yetishi mumkin — bu butun dunyo bo‘yicha bugungi kunda iste’mol qilinayotgan energiya miqdoridan bir necha barobar ko‘p;
Yerga energiya qanday yetib keladi: Hosil bo‘lgan quvvat simlarsiz, yuqori aniqlikdagi mikroto‘lqinlar (magnitronlar) hamda lazer nurlari yordamida fazo orqali Yerdagi ulkan qabul qiluvchi stansiyalarga yuboriladi.
Qurilishni kim amalga oshiradi?
Oy sharoiti inson uchun xavfli va o‘ta og‘ir bo‘lgani sababli, qurilish jarayoni to‘liq avtomatlashtiriladi:
Masofadan boshqariladigan robotlar: Barcha montaj, panellarni o‘rnatish va infratuzilmani shakllantirish ishlarini Yerdan masofadan turib nazorat qilinadigan intellektual robotlar brigadasi bajaradi;
Mahalliy resurslardan foydalanish: Oy tuprog‘i (regolit) va undagi minerallardan qurilish materiallari sifatida foydalanish ko‘zda tutilgan.
Haqiqatmi yoki xomxayol?
Loyihaning kelajagi va amalga oshish ehtimoli borasida bir nechta muhim omillarni inobatga olish zarur:
Hozircha faqat konsepsiya: «Luna Ring» ayni damda tasdiqlangan reja yoki qurilishi boshlangan loyiha emas, balki kelajak uchun taklif etilgan ilmiy konsepsiya hisoblanadi;
Murakkab sinovlar: Ushbu tizimni amaliyotga tatbiq etish uchun trillionlab dollarlik investitsiyalar, kosmik transport xarajatlarini keskin kamaytirish hamda energiyani xavfsiz uzatishning texnik va iqtisodiy jihatlarini to‘liq isbotlash talab etiladi.
Shunga qaramay, Shimizu Corporation'ning ushbu tashabbusi kelajakda insoniyat toza energiyani o‘z sayyorasidan emas, balki koinot kengliklaridan olishga tayyorgarlik ko‘rayotganining yorqin dalilidir.
Izohlar 0
…