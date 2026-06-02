Rossiya 2035-yilda Oyga yangi qoʻnish apparatini uchirishni rejalashtirmoqda

·30·Texno
Rossiya 2035-yilda Oyga yangi qoʻnish apparatini uchirishni rejalashtirmoqda

Rossiyaning “Luna-31” missiyasi 2035-yilga moʻljallangan boʻlib, uning doirasida Oy yuzasiga maxsus uchish-qoʻnish apparati yuborilishi kutilmoqda. Bu haqda Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti ilmiy rahbari Lev Zelyoniy “Interkosmos — 60” koʻrgazmasining ochilish marosimidagi taqdimotida maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan hujjatlarga koʻra, Rossiyaning Oy dasturi keng koʻlamli grafikni oʻz ichiga oladi. Xususan, 2033-yilda “Luna-30” missiyasi doirasida ogʻir vaznli lunoxod uchirilishi rejalashtirilgan. Ushbu qurilma Oyning qutb yaqinidagi hududlarida moddalar tarkibini oʻrganish bilan shugʻullanadi.

Shuningdek, 2036-yil uchun ham “Luna-31” indeksi ostida yana bir missiya belgilangan. Bu apparat astronomiya, resurslarni qidirish va biologiya sohasidagi tadqiqotlar uchun moʻljallangan qoʻnish platformasi boʻlishi koʻzda tutilgan. Avvalroq “Luna-28”, “Luna-29” va “Luna-30” apparatlarini 2032–2036-yillar oraligʻida uchirish imkoniyatlari muhokama qilingan edi.

Yaqin yillar ichida amalga oshirilishi kutilayotgan asosiy loyihalar “Luna-26” va “Luna-27” boʻlib qolmoqda. Birinchi missiya Oyni uzoq vaqt davomida oʻrganuvchi orbital platformaga aylanadi, ikkinchisi esa sunʼiy yoʻldoshning qutb zonasiga aniq va xavfsiz qoʻnish texnologiyalarini sinovdan oʻtkazadi.

KoinotOyLuna-31TexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin