Telegram kanalida Instagram uslubidagi «For You» tavsiyalar lentasi paydo bo‘ladi

·43·Texno
Telegram kanalida Instagram uslubidagi «For You» tavsiyalar lentasi paydo bo‘ladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Telegram messenjeri yaqin kelajakda foydalanuvchilarning shaxsiy qiziqishlariga moslashtirilgan, Instagram va TikTok kabi tavsiyalar algoritmini o‘z ichiga olgan yangi «For You» lentasini ishga tushiradi.
  • Ushbu yangi bo‘lim «Added» va «For You» nomli ikki qismdan iborat bo‘lib, foydalanuvchilarga o‘zi kuzatgan kanallardan saralangan postlarni hamda notanish kanallardan qiziqarli kontentlarni taqdim etadi.

Telegram messenjeri yaqin kelajakda o‘z konsepsiyasini yanada kengaytirib, ijtimoiy tarmoqlar singari tavsiyalar algoritmini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Platforma ishlab chiquvchilari foydalanuvchilarga ular hali obuna bo‘lmagan kanallardagi qiziqarli va trenddagi postlarni shaxsiy qiziqishlarga moslab ko‘rsatuvchi mutlaqo yangi lenta ustida faol ish olib bormoqda.

Mazkur yangilik messenjer ekotizimida kontent iste’moli va kanallarning tabiiy rivojlanishini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Alohida «News» bo‘limi: Lenta 2 ta muhim qismdan iborat bo‘ladi

Yangi format asosiy chatlar ro‘yxatiga xalaqit bermaydigan qilib, alohida ajratilgan «News» bo‘limi ko‘rinishida joriy etiladi:

  • «Added» (Qo‘shilganlar): Foydalanuvchi o‘zi kuzatishni ixtiyor qilgan va saqlab qo‘ygan kanallarning saralangan postlarini jamlaydi;

  • «For You» (Siz uchun): Xuddi Instagram yoki TikTok algoritmlari kabi, foydalanuvchining qiziqishlari va xulq-atvorini tahlil qilgan holda unga mos keluvchi yangi, notanish kanallar postlarini tavsiya qilib beradi.

Foydalanuvchilar va kanal egalari uchun qulayliklar

Yangi tavsiyalar tizimida ko‘plab moslashuvchan funksiyalar nazarda tutilmoqda:

  • Mavzularni erkin tanlash: Har bir foydalanuvchi o‘z lentasida qaysi yo‘nalishdagi (texnologiya, sport, yangiliklar, biznes va h.k.) kontentni ko‘rishni istashini o‘zi belgilaydi va bu parametrlarni xohlagan vaqtda o‘zgartira oladi;

  • Keng interfeys imkoniyatlari: Bo‘limda postlarni matn bo‘yicha qidirish, lentani tezkor yangilash, postlarni «o‘qilgan» deb belgilash hamda post orqali bir bosishda muallif kanaliga o‘tish tugmalari ishlaydi;

  • Kanallar uchun bepul organik o‘sish: Eng katta inqilobiy o‘zgarish shundaki, endi sifatli kontent yaratuvchi kichik va yangi kanallar ham «For You» lentasi orqali reklamasiz yangi o‘quvchilar auditoriyasiga osongina chiqib bora oladi.

Telegram'ning bu strategik qadami platformani faqat xabar almashish ilovasidan qudratli media-tarmoqqa aylantirib, ichki raqobat va kontent sifatini keskin oshirishi kutilmoqda.

TelegramTelegram For YouTelegram NewsTelegram tavsiya algoritmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi16 iyun 13:55HBO Max platformasida TikTok uslubidagi Shorts lentalari sinovdan oʻtkazilmoqdaHBO Max platformasida TikTok uslubidagi Shorts lentalari sinovdan oʻtkazilmoqda28 iyul 22:57Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiInstagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradi28 iyun 02:21Instagram foydalanuvchilarga eʼlon qilingan postlardagi musiqalarni oʻzgartirish imkonini berdiInstagram foydalanuvchilarga eʼlon qilingan postlardagi musiqalarni oʻzgartirish imkonini berdi21 iyul 21:26Pavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiPavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladi17 iyun 10:29Microsoft Windows 11 uchun yangi «Pusk» menyusini chiqardiMicrosoft Windows 11 uchun yangi «Pusk» menyusini chiqardi19 aprel 20:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda