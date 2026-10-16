Telegram kanalida Instagram uslubidagi «For You» tavsiyalar lentasi paydo bo‘ladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Telegram messenjeri yaqin kelajakda foydalanuvchilarning shaxsiy qiziqishlariga moslashtirilgan, Instagram va TikTok kabi tavsiyalar algoritmini o‘z ichiga olgan yangi «For You» lentasini ishga tushiradi.
- Ushbu yangi bo‘lim «Added» va «For You» nomli ikki qismdan iborat bo‘lib, foydalanuvchilarga o‘zi kuzatgan kanallardan saralangan postlarni hamda notanish kanallardan qiziqarli kontentlarni taqdim etadi.
Telegram messenjeri yaqin kelajakda o‘z konsepsiyasini yanada kengaytirib, ijtimoiy tarmoqlar singari tavsiyalar algoritmini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Platforma ishlab chiquvchilari foydalanuvchilarga ular hali obuna bo‘lmagan kanallardagi qiziqarli va trenddagi postlarni shaxsiy qiziqishlarga moslab ko‘rsatuvchi mutlaqo yangi lenta ustida faol ish olib bormoqda.
Mazkur yangilik messenjer ekotizimida kontent iste’moli va kanallarning tabiiy rivojlanishini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Alohida «News» bo‘limi: Lenta 2 ta muhim qismdan iborat bo‘ladi
Yangi format asosiy chatlar ro‘yxatiga xalaqit bermaydigan qilib, alohida ajratilgan «News» bo‘limi ko‘rinishida joriy etiladi:
«Added» (Qo‘shilganlar): Foydalanuvchi o‘zi kuzatishni ixtiyor qilgan va saqlab qo‘ygan kanallarning saralangan postlarini jamlaydi;
«For You» (Siz uchun): Xuddi Instagram yoki TikTok algoritmlari kabi, foydalanuvchining qiziqishlari va xulq-atvorini tahlil qilgan holda unga mos keluvchi yangi, notanish kanallar postlarini tavsiya qilib beradi.
Foydalanuvchilar va kanal egalari uchun qulayliklar
Yangi tavsiyalar tizimida ko‘plab moslashuvchan funksiyalar nazarda tutilmoqda:
Mavzularni erkin tanlash: Har bir foydalanuvchi o‘z lentasida qaysi yo‘nalishdagi (texnologiya, sport, yangiliklar, biznes va h.k.) kontentni ko‘rishni istashini o‘zi belgilaydi va bu parametrlarni xohlagan vaqtda o‘zgartira oladi;
Keng interfeys imkoniyatlari: Bo‘limda postlarni matn bo‘yicha qidirish, lentani tezkor yangilash, postlarni «o‘qilgan» deb belgilash hamda post orqali bir bosishda muallif kanaliga o‘tish tugmalari ishlaydi;
Kanallar uchun bepul organik o‘sish: Eng katta inqilobiy o‘zgarish shundaki, endi sifatli kontent yaratuvchi kichik va yangi kanallar ham «For You» lentasi orqali reklamasiz yangi o‘quvchilar auditoriyasiga osongina chiqib bora oladi.
Telegram'ning bu strategik qadami platformani faqat xabar almashish ilovasidan qudratli media-tarmoqqa aylantirib, ichki raqobat va kontent sifatini keskin oshirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…