O‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildi

·56·Texno
O‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildi

O‘zbekistonda Google Pay elektron to‘lov xizmati ishga tushirildi. Bu haqda 19 oktyabr kuni Samarqandda o‘tkazilayotgan tadbirda Google Cloud vakili Marsin Krasuski ma’lum qildi.

Xizmatni O‘zbekistonda ishga tushirish bo‘yicha ishlar shaxsiy ma’lumotlarni saqlashga oid qonunchilikka kiritilgan o‘zgarishlardan keyin faollashgan. Ushbu o‘zgarishlar ayrim shaxsiy ma’lumotlarni xorijda qayta ishlashga ruxsat beruvchi huquqiy asoslarni belgilashga qaratilgan.

Eslatib o‘tamiz, 2026 yil mart oyida O‘zbekistonda ayrim shaxsiy ma’lumotlarni xorijda qayta ishlashga ruxsat beruvchi qonun imzolangan edi. Mazkur o‘zgarishlardan keyin Google Pay xizmatini ishga tushirish bo‘yicha ishlar jadallashgan.

Google PayGoogle CloudMarsin Krasuski
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Walmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydiWalmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydi21 avgust 19:52Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiXitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldi2 avgust 18:25Mirendil oʻz-oʻzini takomillashtiruvchi sunʼiy intellekt uchun Google Cloud bilan yirik shartnoma imzoladiMirendil oʻz-oʻzini takomillashtiruvchi sunʼiy intellekt uchun Google Cloud bilan yirik shartnoma imzoladi6 avgust 18:58Google sunʼiy intellektga tikilgan milliardlarni oqlamoqda: Bulutli texnologiyalar daromadi keskin oshdiGoogle sunʼiy intellektga tikilgan milliardlarni oqlamoqda: Bulutli texnologiyalar daromadi keskin oshdi23 iyul 03:26Lovable va Google Cloud hamkorlikni kengaytirish boʻyicha kelishuv imzoladiLovable va Google Cloud hamkorlikni kengaytirish boʻyicha kelishuv imzoladi4 iyun 03:59Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Google ham yangi yechimlar izlamoqdaSunʼiy intellekt xavfsizligi: Google ham yangi yechimlar izlamoqda25 may 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda