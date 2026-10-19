O‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildi
O‘zbekistonda Google Pay elektron to‘lov xizmati ishga tushirildi. Bu haqda 19 oktyabr kuni Samarqandda o‘tkazilayotgan tadbirda Google Cloud vakili Marsin Krasuski ma’lum qildi.
Xizmatni O‘zbekistonda ishga tushirish bo‘yicha ishlar shaxsiy ma’lumotlarni saqlashga oid qonunchilikka kiritilgan o‘zgarishlardan keyin faollashgan. Ushbu o‘zgarishlar ayrim shaxsiy ma’lumotlarni xorijda qayta ishlashga ruxsat beruvchi huquqiy asoslarni belgilashga qaratilgan.
Eslatib o‘tamiz, 2026 yil mart oyida O‘zbekistonda ayrim shaxsiy ma’lumotlarni xorijda qayta ishlashga ruxsat beruvchi qonun imzolangan edi. Mazkur o‘zgarishlardan keyin Google Pay xizmatini ishga tushirish bo‘yicha ishlar jadallashgan.
Izohlar 0
…