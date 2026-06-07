Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштирилади
Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, соҳада ортиқча бюрократия ва қоғозбозликка чек қўйиш ҳамда давлат билан бизнес ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқиш борасида инқилобий қадам ташланди. Давлатимиз раҳбари томонидан имзоланган янги тарихий фармонга мувофиқ, юртимиз солиқ маъмуриятчилиги тизими кенг қамровли рақамли трансформация даврига қадам қўймоқда.
Мазкур йирик ислоҳотнинг бош мақсади — энг илғор рақамли технологиялар ҳамда сунъий интеллект (AI) имкониятларидан фойдаланган ҳолда, бизнес ва солиқ идоралари ўртасидаги барча жараёнларни тўлиқ автоматлаштириш ҳамда инсон омилини истисно этишдан иборатдир.
Ислоҳотларнинг асосий босқичлари ва муҳим саналар
Янги фармонга биноан, солиқ тизимини тубдан соддалаштирувчи бир қатор енгилликлар ва тизимли ўзгаришлар аниқ муддатлар асосида ҳаётга татбиқ этилади. Ушбу муҳим босқичлар билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишишингиз мумкин:
Муддат ва саналар
Жорий этиладиган енгилликлар ва тизимли янгиликлар
Ислоҳотнинг тадбиркорларга фойдаси
2026 йил 1 июлдан
Солиқ идоралари билан тафовутлар юзага келганда аниқлаштирилган ҳисобот топшириш мажбурияти бутунлай бекор қилинади.
Ортиқча қоғозбозлик ва вақт йўқотилишининг олди олинади.
2026 йил 1 июлдан
Ўртача хавф гуруҳига мансуб компаниялар учун бирдан текширув ўтказиш ўрнига «огоҳлантириш ва тузатиш учун бир ойлик муддат» тизими йўлга қўйилади.
Тадбиркор хатосини жаримасиз, тинч йўл билан тўғирлаш имконига эга бўлади.
2026 йил 1 августдан
Солиқ органлари фаолиятини холисона баҳолаш мақсадида махсус «мижозларга йўналтирилганлик индекси» ҳаётга тадбиқ этилади.
Солиқчиларнинг тадбиркорларга бўлган муносабати ва хизмат сифати назорат қилинади.
2027 йилдан бошлаб
Бир қатор мажбурий тўловлар (масалан, ер солиғи) бўйича ҳисоботлар ҳамда тегишли имтиёзлар сунъий интеллект томонидан автоматик равишда шакллантирилади.
Инсон омили аралашмаган ҳолда ҳисоб-китоблар шаффоф амалга ошади.
2027 йил 1 январдан
Хавф даражаси паст бўлган, яъни виждонли солиқ тўловчилар учун қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) қайтариб бериш муддати автоматик тарзда 3 кунгача қисқартирилади.
Бизнеснинг айланма маблағлари ўз вақтида ўзига қайтади.
Бош мақсад: Дунё рейтингида юқори чўққиларни забт этиш
Давлатимиз томонидан бошланган ушбу рақамли инқилоб шунчаки техник янгиланиш эмас, балки жуда катта иқтисодий марраларни кўзлаган. Хусусан, мазкур тизимнинг тўлиқ ишга туширилиши натижасида юртимизда солиқларни ихтиёрий равишда тўлаш даражасини нақд 98 фоизга етказиш режалаштирилган.
Қолаверса, ушбу ислоҳотлар Ўзбекистонни халқаро майдонда, хусусан Жаҳон банкининг нуфузли Business Ready (Бизнес учун шароитлар) рейтингида сайёрамиз бўйича энг юқори — биринчи ўринга олиб чиқишга қаратилган стратегик мақсаднинг ажралмас қисми ҳисобланади.
Замин шарҳи: Тан олиш керак, узоқ йиллар давомида солиқ тизими тадбиркорлар учун энг кўп бош оғриғи ва хавотир туғдирадиган соҳалардан бири бўлиб келган. Президентимизнинг янги фармони билан жорий этилаётган «огоҳлантириш ва тузатиш учун бир ойлик муддат» ҳамда ҚҚСни 3 кунда қайтариш тизими бизнес вакиллари учун ҳақиқий совға бўлди. Солиқ тизимининг сунъий интеллект ёрдамида тўлиқ автоматлаштирилиши коррупция ва таъмагирлик ҳолатларига бутунлай чек қўяди. Бу эса иқтисодиётимизнинг янада гуллаб-яшнашига ва юртимизга хорижий инвесторлар оқимининг кескин кўпайишига хизмат қилиши шубҳасиз!
Мамлакатимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги рақамли ислоҳотлар, тадбиркорларга берилаётган имтиёзлар ва солиқ тизимига оид энг қайноқ, ишончли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…