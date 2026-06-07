Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштирилади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштирилади

Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, соҳада ортиқча бюрократия ва қоғозбозликка чек қўйиш ҳамда давлат билан бизнес ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқиш борасида инқилобий қадам ташланди. Давлатимиз раҳбари томонидан имзоланган янги тарихий фармонга мувофиқ, юртимиз солиқ маъмуриятчилиги тизими кенг қамровли рақамли трансформация даврига қадам қўймоқда.

Мазкур йирик ислоҳотнинг бош мақсади — энг илғор рақамли технологиялар ҳамда сунъий интеллект (AI) имкониятларидан фойдаланган ҳолда, бизнес ва солиқ идоралари ўртасидаги барча жараёнларни тўлиқ автоматлаштириш ҳамда инсон омилини истисно этишдан иборатдир.

Ислоҳотларнинг асосий босқичлари ва муҳим саналар

Янги фармонга биноан, солиқ тизимини тубдан соддалаштирувчи бир қатор енгилликлар ва тизимли ўзгаришлар аниқ муддатлар асосида ҳаётга татбиқ этилади. Ушбу муҳим босқичлар билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишишингиз мумкин:

Муддат ва саналар

Жорий этиладиган енгилликлар ва тизимли янгиликлар

Ислоҳотнинг тадбиркорларга фойдаси

2026 йил 1 июлдан

Солиқ идоралари билан тафовутлар юзага келганда аниқлаштирилган ҳисобот топшириш мажбурияти бутунлай бекор қилинади.

Ортиқча қоғозбозлик ва вақт йўқотилишининг олди олинади.

2026 йил 1 июлдан

Ўртача хавф гуруҳига мансуб компаниялар учун бирдан текширув ўтказиш ўрнига «огоҳлантириш ва тузатиш учун бир ойлик муддат» тизими йўлга қўйилади.

Тадбиркор хатосини жаримасиз, тинч йўл билан тўғирлаш имконига эга бўлади.

2026 йил 1 августдан

Солиқ органлари фаолиятини холисона баҳолаш мақсадида махсус «мижозларга йўналтирилганлик индекси» ҳаётга тадбиқ этилади.

Солиқчиларнинг тадбиркорларга бўлган муносабати ва хизмат сифати назорат қилинади.

2027 йилдан бошлаб

Бир қатор мажбурий тўловлар (масалан, ер солиғи) бўйича ҳисоботлар ҳамда тегишли имтиёзлар сунъий интеллект томонидан автоматик равишда шакллантирилади.

Инсон омили аралашмаган ҳолда ҳисоб-китоблар шаффоф амалга ошади.

2027 йил 1 январдан

Хавф даражаси паст бўлган, яъни виждонли солиқ тўловчилар учун қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) қайтариб бериш муддати автоматик тарзда 3 кунгача қисқартирилади.

Бизнеснинг айланма маблағлари ўз вақтида ўзига қайтади.

Бош мақсад: Дунё рейтингида юқори чўққиларни забт этиш

Давлатимиз томонидан бошланган ушбу рақамли инқилоб шунчаки техник янгиланиш эмас, балки жуда катта иқтисодий марраларни кўзлаган. Хусусан, мазкур тизимнинг тўлиқ ишга туширилиши натижасида юртимизда солиқларни ихтиёрий равишда тўлаш даражасини нақд 98 фоизга етказиш режалаштирилган.

Қолаверса, ушбу ислоҳотлар Ўзбекистонни халқаро майдонда, хусусан Жаҳон банкининг нуфузли Business Ready (Бизнес учун шароитлар) рейтингида сайёрамиз бўйича энг юқори — биринчи ўринга олиб чиқишга қаратилган стратегик мақсаднинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Замин шарҳи: Тан олиш керак, узоқ йиллар давомида солиқ тизими тадбиркорлар учун энг кўп бош оғриғи ва хавотир туғдирадиган соҳалардан бири бўлиб келган. Президентимизнинг янги фармони билан жорий этилаётган «огоҳлантириш ва тузатиш учун бир ойлик муддат» ҳамда ҚҚСни 3 кунда қайтариш тизими бизнес вакиллари учун ҳақиқий совға бўлди. Солиқ тизимининг сунъий интеллект ёрдамида тўлиқ автоматлаштирилиши коррупция ва таъмагирлик ҳолатларига бутунлай чек қўяди. Бу эса иқтисодиётимизнинг янада гуллаб-яшнашига ва юртимизга хорижий инвесторлар оқимининг кескин кўпайишига хизмат қилиши шубҳасиз!

Мамлакатимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги рақамли ислоҳотлар, тадбиркорларга берилаётган имтиёзлар ва солиқ тизимига оид энг қайноқ, ишончли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиАҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиБугун, 08:35Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиБугун, 07:56Ўзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаЎзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаБугун, 07:38Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиКеча, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди