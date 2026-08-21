Тошкент осмонида самолёт бир неча кун паст учади

·20·Ўзбекистон
Тошкент осмонида самолёт бир неча кун паст учади

Тошкент аҳолиси яқин кунларда осмон бўйлаб одатдагидан пастроқ баландликда учаётган самолётни кўриши мумкин. «Ўзаэронавигация» маълумотига кўра, 20 августдан бошлаб пойтахт устида AVION лаборатория ҳаво кемаси ёрдамида режали парвоз текширувлари ўтказилмоқда.

Текширувлар давомида самолёт тахминан 1 000 метр баландликда турли йўналишларда парвоз қилиши, манёврлар бажариши ва бир ҳудуд устидан бир неча бор учиб ўтиши мумкин. Шу сабабли айрим жойларда унинг двигател овози одатдагидан баландроқ эшитилиши ёки самолёт бир нуқтада қайта-қайта айланаётгандек кўриниши эҳтимоли бор.

Мутахассислар мазкур парвозлар фавқулодда вазият ёки самолётдаги носозлик билан боғлиқ эмаслигини таъкидлаган. Бу — Тошкент аэропортлари ҳудудидаги аэронавигация тизимларини режали равишда назоратдан ўтказиш ишлари.

Текширувларнинг асосий мақсади радиотехник воситаларнинг белгиланган талабларга мувофиқлигини баҳолаш ҳамда ҳаво кемаларининг хавфсиз ва мунтазам парвозини таъминлашдан иборат. Ишлар Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ICAO) талаблари ва Ўзбекистон фуқаро авиациясининг амалдаги меъёрлари асосида олиб борилмоқда.

AVION — «Ўзаэронавигация» томонидан махсус вазифалар учун ташкил этилган авиакомпания бўлиб, у аэродромларнинг радиотехника воситалари ва ёруғлик-сигнал ускуналарини текшириш ҳамда калибрлаш билан шуғулланади. Компания таркибида бундай вазифалар учун юқори аниқликдаги ускуналар билан жиҳозланган Diamond лаборатория ҳаво кемаси мавжуд.

Расмийлар Тошкент аҳолиси ва меҳмонларини ушбу парвозлардан хавотирга тушмасликка чақирган. Режали текширувлар бир неча кун давом этади.

ТошкентЎзаэронавигацияХалқаро фуқаро авиацияси ташкилотиЎзбекистонAVION
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда оила аъзоларини рўйхатдан ўтказиш осонлашадиЎзбекистонда оила аъзоларини рўйхатдан ўтказиш осонлашадиБугун, 08:25Урганч–Хива пулли йўли: 25 августдан янги тартиб ишга тушадиУрганч–Хива пулли йўли: 25 августдан янги тартиб ишга тушадиКеча, 19:3835 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?35 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?Кеча, 14:12Уйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиУйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиКеча, 13:48Тадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиТадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиКеча, 09:43Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?19.08, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)