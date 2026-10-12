Президент Янги Тошкентга сармоя жалб этишда элчилар учун янги вазифа юклади (видео)

·31·Ўзбекистон
Президент Янги Тошкентга сармоя жалб этишда элчилар учун янги вазифа юклади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкентга сармоя жалб этиш бўйича элчиларга ҳар ойда камида битта инвестор олиб келишдек қатъий талаб қўйди.
  • Дипломатлар инвестор билан бирга лойиҳа майдонига бориб, ишни бошлаб берганидан сўнггина ўз мамлакатига қайтиши мумкин бўлади.
  • Янги Тошкентга реал инвестиция ва инновация олиб келган ҳар бир тадбиркорга алоҳида шароитлар яратилади.

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида мамлакатнинг бош стратегик шаҳарсозлик мегалойиҳаси — Янги Тошкентни барпо этиш ва унга тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилиш масалаларига бағишланган кенгайтирилган йиғилиш бўлиб ўтди. Йиғилишда ҳукумат аъзолари, тадбиркорлар, Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарияти ҳамда Ўзбекистоннинг хорижий давлатлардаги фавқулодда ва мухтор элчилари иштирок этди.

Давлат раҳбари лойиҳага янги сармоя ва илғор технологияларни олиб келадиган ҳар бир тадбиркор давлатнинг алоҳида эътиборида бўлишини таъкидлаб, дипломатик корпус вакиллари олдига илгари кузатилмаган қатъий талабларни қўйди.

«Элчилар учун янги талаб: Ойига битта инвестор»

Президент хориждаги элчилар фаолиятини бевосита Янги Тошкентга сармоя олиб келиш билан боғлади ва дипломатлар энди кабинетда шунчаки ўтирмаслигини маълум қилди:

  • Қатъий кўрсатма: «Бугун элчиларимиз ҳам ўтирибди, ташқи ишлар вазиримиз ҳам ўтирибди. Энди шундай бўлади: ҳар бир элчи бир ойда битта инвестор олиб келмаганча кабинетда ўтирмайди», — дея кескин таъкидлади Президент;

  • Жараённи жойида ҳал қилиш: Дипломатлар хорижий сармоядорни Тошкентга олиб келиб, лойиҳа амалга ошириладиган ер майдонини аниқлаб, ишни бошлаб берганидан кейингина ўз қароргоҳига қайтиши белгиланди.

«Инвесторларга алоҳида муносабат бўлади»

Давлат раҳбари йиғилишда иштирок этаётган ишбилармон доиралар вакилларининг ҳар бир фикрини батафсил тинглашга тайёрлигини билдирди:

  • Шахсий эътибор: Янги Тошкентга реал инвестиция ва инновация олиб кирадиган ҳар бир тадбиркорга яшил йўлак очилиб, алоҳида шароитлар яратиб берилади;

  • Асосий мақсадлар: Бундай шароитлар нима учун яратилаётганига тўхталар экан, давлат раҳбари бу халқ ва тадбиркорлар манфаатига хизмат қилишини урғулади:

    «Ким учун қиляпмиз? Тадбиркорлар учун. Нима учун? Йўлимиз осон бўлиши учун. Нима учун? Даромадимиз кўпайиши учун. Нима учун? Сизларга шароит яратиш учун».

Янги Тошкент лойиҳаси нафақат замонавий меъморчилик маркази, балки дипломатия, хорижий капитал ва маҳаллий бизнес ўртасидаги узвий ҳамкорлик майдонига айланиши кутилмоқда.

Шавкат МирзиёевЯнги Тошкент мегалойиҳаТашқи ишлар вазирлигиХарбий элчалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинMrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин6 октябр 19:53Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Ўқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер бериладиЎқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер берилади30 сентябр 16:11Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади 15 сентябр 21:57Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилди12 сентябр 14:37Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)