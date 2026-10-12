Ўзбекистон туризмда янги рекорди сари — Президентдан муҳим баёнотлар (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон 20 миллион нафар сайёҳни жалб қилиш стратегик мақсадини белгилаб олди.
- Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентнинг хавфсизлиги ва замонавий инфратузилмаси халқаро эътирофга сазовор бўлаётганини таъкидлаб, шаҳарнинг халқаро сайёҳлик маркази сифатидаги салоҳиятини очиб берди.
- Пойтахтда FIFA стандартларига жавоб берадиган 55 минг ўринли янги стадион қурилмоқда, бу эса У-20 жаҳон чемпионати каби йирик тадбирларни ўтказишга имкон беради.
Ўзбекистон ўз олдига мамлакатга ташриф буюрувчи сайёҳлар сонини 20 миллион нафарга етказишдек улкан ва стратегик мақсадни қўйди. Президент Шавкат Мирзиёев пойтахт Тошкент шаҳрининг очиқлиги, хавфсизлиги ҳамда яратилаётган замонавий қулайликлари бутун дунё ҳамжамияти томонидан эътироф этилаётганини таъкидлаб, шаҳарнинг халқаро сайёҳлик маркази сифатидаги янги истиқболларини очиқлади.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, пойтахтда йирик инфратузилма объектлари барпо этилмоқда ва бу жараён яқин йилларда янада кенг кўлам касб этади.
«FIFA стандартларига жавоб берадиган 55 минглик арена»: U-20 мундиали пойтахтда
Спорт ва туризм инфратузилмасини янги босқичга олиб чиқувчи асосий лойиҳалардан бири — янги замонавий стадион қурилишидир:
55 минг ўринли янги арена: «Бу бошланиши. Бу ерда FIFA талабларига тўлиқ жавоб берадиган 55 минг ўринли стадион қурилмоқда», — дея маълум қилди Президент;
Келаси йилги жаҳон чемпионати: Мазкур муҳташам иншоот келгуси йили бўлиб ўтадиган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатининг (U-20) бош ареналаридан бири сифатида хизмат қилади.
Бизнес учун улкан имконият: Меҳмонхоналар, ресторанлар ва кўнгилочар масканлар
Миллионлаб хорижий меҳмонлар оқими пойтахт хизмат кўрсатиш соҳаси ва хусусий бизнес олдига янги талабларни қўймоқда:
Хизмат кўрсатиш тармоғи: Давлат раҳбари сайёҳларнинг қулай ҳордиқ чиқариши учун шаҳар бўйлаб меҳмонхоналар, кафе ва ресторанлар тармоғини кенгайтириш зарурлигини таъкидлади;
Асосий талаб — дам олиш ҳудудлари: «Келган меҳмонлар учун меҳмонхона керак, кафе керак, ресторан керак. Энг катта нарса — замонавий кўнгилочар масканлар зарур», — дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев.
Тошкент шаҳрининг глобал туризм харитасидаги ўрнини мустаҳкамлашга қаратилган бундай йирик ташаббуслар пойтахтга нафақат миллионлаб сайёҳларни, балки улкан хорижий инвестицияларни ҳам жалб қилишга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…