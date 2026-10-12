Ўзбекистон туризмда янги рекорди сари — Президентдан муҳим баёнотлар (видео)

·62·Ўзбекистон
Ўзбекистон туризмда янги рекорди сари — Президентдан муҳим баёнотлар (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон 20 миллион нафар сайёҳни жалб қилиш стратегик мақсадини белгилаб олди.
  • Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентнинг хавфсизлиги ва замонавий инфратузилмаси халқаро эътирофга сазовор бўлаётганини таъкидлаб, шаҳарнинг халқаро сайёҳлик маркази сифатидаги салоҳиятини очиб берди.
  • Пойтахтда FIFA стандартларига жавоб берадиган 55 минг ўринли янги стадион қурилмоқда, бу эса У-20 жаҳон чемпионати каби йирик тадбирларни ўтказишга имкон беради.

Ўзбекистон ўз олдига мамлакатга ташриф буюрувчи сайёҳлар сонини 20 миллион нафарга етказишдек улкан ва стратегик мақсадни қўйди. Президент Шавкат Мирзиёев пойтахт Тошкент шаҳрининг очиқлиги, хавфсизлиги ҳамда яратилаётган замонавий қулайликлари бутун дунё ҳамжамияти томонидан эътироф этилаётганини таъкидлаб, шаҳарнинг халқаро сайёҳлик маркази сифатидаги янги истиқболларини очиқлади.

Давлат раҳбарининг таъкидлашича, пойтахтда йирик инфратузилма объектлари барпо этилмоқда ва бу жараён яқин йилларда янада кенг кўлам касб этади.

«FIFA стандартларига жавоб берадиган 55 минглик арена»: U-20 мундиали пойтахтда

Спорт ва туризм инфратузилмасини янги босқичга олиб чиқувчи асосий лойиҳалардан бири — янги замонавий стадион қурилишидир:

  • 55 минг ўринли янги арена: «Бу бошланиши. Бу ерда FIFA талабларига тўлиқ жавоб берадиган 55 минг ўринли стадион қурилмоқда», — дея маълум қилди Президент;

  • Келаси йилги жаҳон чемпионати: Мазкур муҳташам иншоот келгуси йили бўлиб ўтадиган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатининг (U-20) бош ареналаридан бири сифатида хизмат қилади.

Бизнес учун улкан имконият: Меҳмонхоналар, ресторанлар ва кўнгилочар масканлар

Миллионлаб хорижий меҳмонлар оқими пойтахт хизмат кўрсатиш соҳаси ва хусусий бизнес олдига янги талабларни қўймоқда:

  • Хизмат кўрсатиш тармоғи: Давлат раҳбари сайёҳларнинг қулай ҳордиқ чиқариши учун шаҳар бўйлаб меҳмонхоналар, кафе ва ресторанлар тармоғини кенгайтириш зарурлигини таъкидлади;

  • Асосий талаб — дам олиш ҳудудлари: «Келган меҳмонлар учун меҳмонхона керак, кафе керак, ресторан керак. Энг катта нарса — замонавий кўнгилочар масканлар зарур», — дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев.

Тошкент шаҳрининг глобал туризм харитасидаги ўрнини мустаҳкамлашга қаратилган бундай йирик ташаббуслар пойтахтга нафақат миллионлаб сайёҳларни, балки улкан хорижий инвестицияларни ҳам жалб қилишга хизмат қилади.

Шавкат МирзиёевТошкентU-20 дунё чемпионатыFIFA стандартларига мувофиқ стадион
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилди3 август 10:07Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!12 сентябр 14:30Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Тошкентда All Seasons меҳмонхоналари тармоғи қурилиши мумкинТошкентда All Seasons меҳмонхоналари тармоғи қурилиши мумкин24 май 00:14Туризм соҳасида хавфни баҳолаш тизими жорий этиладиТуризм соҳасида хавфни баҳолаш тизими жорий этилади21 май 11:29Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлдиЎзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлдиБугун 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)