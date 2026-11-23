«Нефтчи» — «Ал Ҳилол»: Фарғонадаги баҳс учун таркиблар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОФК Элит Чемпионлар лигасининг 5-туридан ўрин олган «Нефтчи» ва «Ал Ҳилол» жамоалари ўртасидаги учрашув учун асосий таркиблар эълон қилинди.
- Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида бўлиб ўтадиган мазкур баҳс 23 ноябр куни Тошкент вақти билан соат 18:45da бошланади.
ОФК Элит Чемпионлар лигасининг 5-турида «Нефтчи» ўз майдонида Саудия Арабистонининг қудратли клубларидан бири «Ал Ҳилол»ни қабул қилади. Фарғонада бўлиб ўтадиган муҳим баҳс олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиблари маълум бўлди.
Осиё футболининг энг нуфузли клублар мусобақасида Ўзбекистон ва Саудия Арабистони вакиллари ўртасидаги қарама-қаршилик диққат марказида. «Нефтчи» қитъанинг энг кучли жамоаларидан бири билан ўз мухлислари қаршисида баҳс олиб боради.
Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида бўлиб ўтадиган учрашув Тошкент вақти билан 18:45да старт олади.
«Нефтчи» — «Ал Ҳилол»: асосий таркиблар
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси, 5-тур.
«Нефтчи» — «Ал Ҳилол»
23 ноябрь, Фарғона, «Истиқлол» стадиони
Бошланиш вақти: 18:45 (Тошкент)
«Нефтчи»нинг асосий таркиби:
Ботирали Эргашев, Фаррух Сайфиев, Мичел Аугусто, Анвар Ғофуров, Иброҳимхалил Йўлдошев, Икром Алибоев, Ян Сассе, Жамшид Искандеров, Аброр Исмоилов, Алишер Одилов, Маркус Форсс.
«Ал Ҳилол»нинг асосий таркиби:
Буну, Акчичек, Лажами, Кулибали, Эрнандес, Невеш, Милинкович-Савич, Канно, Мартинелли, Саммервилл, Уоткинс.
Фарғонадаги баҳснинг аҳамияти қандай?
5-тур доирасидаги ушбу учрашув «Нефтчи» учун қитъадаги кучли рақибга қарши ўз имкониятларини намойиш этиш ва мусобақадаги мавқеини мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам бўлади.
«Ал Ҳилол» эса Осиё футболидаги нуфузи, юқори савияли футболчилари ва катта мусобақалардаги тажрибаси билан ажралиб туради. Шу боис Фарғонадаги баҳс нафақат натижа, балки тактик кураш ва футболчиларнинг индивидуал маҳорати нуқтаи назаридан ҳам қизиқарли бўлиши кутилмоқда.
Фарғонадаги стадион муҳити ва «Нефтчи»нинг ўз майдонидаги ўйини баҳснинг муҳим омилларидан бири бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…