Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳалар

·3·Ўзбекистон
Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев энергетика соҳасида ҳамкорликнинг янги босқичини эълон қилди, бунда ҳар бир сармоя янги қувват яратиш билан бирга тармоқ ишончлилигини ошириши ва йўқотишларни камайтириши зарур.
  • Эндиликда инвесторларга ер майдони, тармоққа уланиш нуқтаси ва сотиб олиш кафолати аниқ бўлган тайёр лойиҳалар тақдим этилади, шунингдек, умумий қуввати 2 200 MW бўлган 6 та қуёш ва шамол стансияси лойиҳаси очиқ танловга чиқарилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ёқилғи-энергетика тармоғининг маҳаллий ва халқаро инвесторлари билан очиқ мулоқот ўтказди. Давлат раҳбари соҳада кўп йиллик тажриба тўпланганини таъкидлаб, эндиликда ҳамкорлик сифат жиҳатидан янги босқичга ўтишини эълон қилди: ҳар бир сармоя янги қувват яратиш билан бирга, тармоқ ишончлилигини ошириши ва йўқотишларни кескин камайтириши шарт.

Эндиликда мамлакатда қайси ҳудудга қандай қувват зарурлиги марказлашган ҳолда олдиндан режалаштирилади ва инвесторларга ер майдони, тармоққа уланиш нуқтаси ҳамда сотиб олиш кафолати аниқ бўлган тайёр лойиҳалар очиқ танлов орқали тақдим этилади.

Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳалар

Энергетикадаги янги стратегия: «Алоҳида станциялар эмас, боғланган тизим»

Аввалги босқичда «яшил» қувватларни тезроқ ишга тушириш мақсадида кўпинча инвесторлар таклиф этган майдонлардан фойдаланилган эди. Бу кўплаб сармояларни жалб этган бўлса-да, маълум ҳудудларда қувват тўпланиб, электрни бошқа жойларга узатиш харажатларини оширди:

  • Президент позицияси: «Бизга алоҳида-алоҳида электр станциялари эмас, узвий боғланган энергетика тизими керак», — дея қатъий таъкидлади давлат раҳбари;

  • Тенг ва шаффоф шартлар: Танловга қўйиладиган ҳар бир лойиҳа бўйича ер, уланиш муддати, тўлов тартиби ва тарифлар аввалдан очиқ эълон қилинади;

  • 2 200 МВтлик янги танлов: Яқин кунларда умумий қуввати 2 200 мегаватт бўлган 6 та қуёш ва шамол станцияси лойиҳаси очиқ танловга чиқарилади.

Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳалар

2030 ва 2050 йилгача бўлган стратегик мақсадлар

Соҳанинг яқин ва узоқ истиқболдаги ривожланиш траекторияси қуйидаги кўрсаткичларда ўз аксини топмоқда:

  • 2030 йил марралари: 22 минг мегаватт янги қувват яратилиб, йиллик ишлаб чиқариш ҳажми 129 миллиард кВт/соатдан ошади, «яшил» энергия улуши эса 54 фоизга етказилади;

  • 2050 йилгача Миллий бош режа: Илк бор соҳанинг 2050 йилгача бўлган Миллий бош режаси ишлаб чиқилмоқда. 1 мартгача уланиш имкониятлари харитаси, 1 июлгача эса тўлиқ бош режа оммага очиқланади;

  • Тармоқлар ва батареялар (4,5 ГВт): 2030 йилгача 5 минг км тармоқ, 16 та йирик подстанция қурилади ҳамда энергия сақлаш қувватлари 4,5 гигаваттга етказилади.

Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳалар

Дата-марказлар, сунъий интеллект ва «яшил» экспорт

Энергия истеъмоли жадал ўсаётган янги йўналишлар ва ташқи бозорлар бўйича муҳим қарорлар қабул қилинди:

  • Сунъий интеллект инфратузилмаси: Дата-марказлар ва IT инфратузилмалар учун «яшил» энергия, тармоқ ва ер майдонлари олдиндан ажратилади. Уларда узлуксиз таъминот ва совитиш тизимлари мукаммал режалаштирилади;

  • Европа ва Жанубий Осиёга экспорт: Озарбойжон ва Қозоғистон билан Каспий денгизи туби орқали Европага «яшил» электр етказиб бериш лойиҳаси амалий босқичга ўтди; Афғонистон ва Жанубий Осиё йўналиши ҳам фаоллашади;

  • 10 йиллик солиқ имтиёзлари: Энергия сақлаш қурилмалари (аккумуляторлар) билан бирга уларнинг подстанцияси ва инфратузилмасига ҳам ер ва мол-мулк солиғи бўйича 10 йиллик имтиёз тўлиқ татбиқ этилиши Солиқ кодексида мустаҳкамланади.

Шунингдек, Самарқандда хусусий секторга берилган тақсимлаш тармоқлари тажрибаси Жиззах ва Тошкент вилоятларида ҳам жорий этилиб, йўқотишлар кескин камайтирилади.

Шавкат МирзиёевЎзбекистон энергетика стратегияси2 200 МВтлик янги танловЯшил энергия экспорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имкониятИшли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имконият1 октябр 13:04Ишдан бўшатилганларга учинчи ой учун ҳам пул тўланадиИшдан бўшатилганларга учинчи ой учун ҳам пул тўланади5 октябр 14:031 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди27 июл 15:43Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилди12 сентябр 14:37Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиТадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгаради9 сентябр 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?