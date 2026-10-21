Тошкентда автобус кутиш вақти қисқаргани айтилмоқда
Тошкентда автобуслар ўртача 8–10 дақиқада келмоқда. Бу ҳақда Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари Маманбий Омаров маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, жамоат транспорти қатнови йўналишларга қараб фарқ қилади. Йўловчилар энг кўп фойдаланадиган айрим йўналишларда автобуслар ҳар 6–8 дақиқада ҳаракатланса, бошқа йўналишларда кутиш вақти 12–14 дақиқагача етади.
Омаровнинг таъкидлашича, авваллари йўловчилар автобус келишини 20–30 дақиқалаб кутишга мажбур бўлган бўлса, ҳозир бундай узоқ кутиш даври ортда қолган.
Шу билан бирга, қатнов оралиғи барча йўналишларда бир хил эмас. Шу сабабли йўловчиларнинг кутиш вақти танланган йўналиш ва автобуслар ҳаракат жадвалига қараб ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…