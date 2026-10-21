Тошкентда автобус кутиш вақти қисқаргани айтилмоқда

·32·Ўзбекистон
Тошкентда автобус кутиш вақти қисқаргани айтилмоқда

Тошкентда автобуслар ўртача 8–10 дақиқада келмоқда. Бу ҳақда Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари Маманбий Омаров маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, жамоат транспорти қатнови йўналишларга қараб фарқ қилади. Йўловчилар энг кўп фойдаланадиган айрим йўналишларда автобуслар ҳар 6–8 дақиқада ҳаракатланса, бошқа йўналишларда кутиш вақти 12–14 дақиқагача етади.

Омаровнинг таъкидлашича, авваллари йўловчилар автобус келишини 20–30 дақиқалаб кутишга мажбур бўлган бўлса, ҳозир бундай узоқ кутиш даври ортда қолган.

Шу билан бирга, қатнов оралиғи барча йўналишларда бир хил эмас. Шу сабабли йўловчиларнинг кутиш вақти танланган йўналиш ва автобуслар ҳаракат жадвалига қараб ўзгариши мумкин.

ТошкентавтобусларМаманбий ОмаровТранспорт вазири
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқдаТакси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқдаКеча 11:57Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда9 сентябр 11:37Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:571 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:312500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш2500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш12 сентябр 13:58Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирди4 август 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?
Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?